กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เน้นรับประทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น

“องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), หน่วยงาน Food Authority of Ireland, European Food Safety Authority (EFSA) หรือ United Sate Food and Drug Administration (USFDA) ต่างให้คำยืนยันว่าอาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 และจากการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ในสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศมาทำการตรวจสอบมากกว่า 1,500 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่ายังไม่มีสินค้าปศุสัตว์ใดที่ให้ผลโควิดเป็นบวก เท่ากับว่า สินค้าปศุสัตว์ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ากรมปศุสัตว์ทำการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ฟาร์มจนไปถึงสถานที่จำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งสินค้าหมู ไก่ เป็ด ไข่ เนื้อโค และแนะนำให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวนอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ให้คำแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยสำหรับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่จะถึงนี้ว่า ผู้บริโภคควรเลือกเนื้อหมู สัตว์ปีก และไข่ จากผู้จำหน่ายที่สะอาด มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายเป็นอย่างดี โดยต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ณ สถานที่จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade Supermarket และตลาดสด ร่วมโครงการแล้วกว่า 7,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และไข่สด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านที่มีตราสัญลักษณ์นี้มีที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้