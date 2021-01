OR ย้ำจัดสรรหุ้น IPO แบบ Small Lot First ได้ทั่วถึง หลังคนแห่จองซื้อทำระบบแบงก์ล่ม

OR ขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจจองหุ้น IPO จำนวนมากในวันนี้ พร้อมย้ำการจัดสรรหุ้นเป็นแบบ Small Lot First ที่ผู้จองหุ้นจะได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะจองหุ้นตอนไหน ระบบจะเริ่มจัดสรรหุ้นหลังวันปิดรับจอง (2 ก.พ. 64)รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนมากในวันนี้ (24 ม.ค.) พร้อมชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้น OR เป็นแบบ Small Lot First ที่ผู้จองซื้อหุ้น IPO จะได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง สามารถจองผ่านช่องทาง Online 24 ชม. และสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (24 ม.ค. 64) - 2 ก.พ. 64 เวลา 12.00 น. (เที่ยง) ดังนั้น ไม่ว่าจองตอนไหน ระบบจะเริ่มจัดสรรหุ้น IPO หลังวันปิดรับจอง (2 ก.พ. 64)ขณะที่เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (24 ม.ค.) ระบบโมบายแบงกิ้งของทั้ง 3 ธนาคาร ทั้งกสิกรไทย กรุงเทพ และกรุงไทย ระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมียอดผู้ใช้งานจำนวนมาก สืบเนื่องจากมีการเปิดจองซื้อหุ้น OR เป็นวันแรก