เผยพฤติกรรมคนไทยสุดปัง LINE เปิดสถิติเด็ดปี 63

การตลาด - LINE ประเทศไทย เผยพฤติกรรมที่น่าสนใจของคนไทยในการใช้งาน LINE ปี 2563 สะท้อนไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ที่ใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม LINE เข้ามาช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ตอกย้ำการเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิต (Life Infrastructure) ของคนไทยปฏิเสธไม่ได้ว่า LINE เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทกับวิถีชีวิตของคนไทยเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ LINE เองก็มีการพัฒนาและอัพเกรดตัวเอง เพื่อที่จะสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อสร้างความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในหลากหลายมิติปี2563ที่ผ่านไป กล่าวได้ว่า เป็นปีที่ LINE ก็มีบทบาทอย่างมากไม่แพ้สื่อโซเชียลอื่นๆ ท่ามกลางการเกิดโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมทั้งในไทยด้วยทั้งนี้ LINE ได้เปิดเผยถึงสถิติและข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้ไลน์ของคนไทยในปี2563 ที่น่าสนใจ*** สื่อสารได้ใจ ต้องใช้ฟิลเตอร์บน LINEGroup Video Call นับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ยอดนิยมสำหรับคนไทยที่ใช้สื่อสารเรียลไทม์ทั้งกับเพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งกับที่ทำงาน ที่พร้อมด้วยฟังก์ชั่นลูกเล่นต่างๆ ในการสื่อสาร ทั้งฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์มากมาย ถือเป็นจุดเด่นทำให้ LINE กลายเป็นแชตแอปฯ ยอดนิยมสำหรับคนไทยมาโดยตลอดโดยคนไทยนิยมใช้ฟิลเตอร์ระหว่างใช้งาน Group Video Call มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และฟิลเตอร์ Youth (แต่งสีฟิลเตอร์ให้ดูเด็ก หน้าใส) กลายเป็นฟิลเตอร์ยอดนิยมอันดับ 1 สำหรับคนไทยล่าสุด LINE ยังคงนำเอาเสน่ห์ของลูกเล่นเหล่านี้มาอยู่ในฟีเจอร์ใหม่คือ LINE Meeting ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปตนเองที่ปรากฏระหว่างประชุมให้ดูดี สนุกสนานได้ ด้วยหลากหลายฉากหลัง เอฟเฟค และฟิลเตอร์ให้เลือกใช้ จะหน้าสดยังไงก็เข้าประชุมคอลร่วมกันได้ นับเป็นการดึงเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับพฤติกรรม ความชอบของคนไทยได้อย่างตรงจุด*** สติกเกอร์และเมโลดี้มาแรงแซงทุกโค้งหากพูดถึง LINE คงไม่พูดถึงสติ๊กเกอร์ไม่ได้ โดยในปี 63 ที่ผ่านมา 3 อันดับสติ๊กเกอร์ที่มียอดการซื้อถล่มทลายภายใน 1 วันแรกของการเปิดขายในไทย ได้แก่ สติ๊กเกอร์ ไบรท์-วิน ที่ครองแชมป์อันดับ 1 สะท้อนกระแส Boy Love สุดปังแห่งปี ชี้ให้เห็นพลังอันเหนียวแน่นของแฟนคลับอันดับ 2 สติ๊กเกอร์ Circle Dukdik ผลงานศิลปินไทย โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์พร้อมท่าทางกวนๆ โดนใจคนไทยอันดับ 3 สติ๊กเกอร์ Brown & Cony’s Eternal Love กับคาแรคเตอร์ LINE FRIENDS ที่ยังคงได้รับความนิมต่อเนื่องเสมอในขณะที่ในฝั่งของ LINE MELODY ที่ล่าสุด ได้ขยายฐานเพลงไปกว่าเท่าตัว ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเพลงแนวลูกทุ่ง อินดี้ เคป๊อบ โดย 3 อันดับเพลงเมโลดี้ที่มียอดการซื้อสูงสุดในปี 63 ที่ผ่านมา ได้แก่ เพลง คิด (แต่ไม่) ถึง ของ Tilly Birds, เพลงหวง ของ Earth Patravee และ เพลงฝนตกไหม ของ Three Man Downสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเพลงป็อบไทย ที่ยังคงครองใจคนไทยจนมียอดการซื้อฮอตติดลมบนตลอดปี*** ซีรีส์เบาสมองครองแชมป์ LINE TV แจ้งเกิดคอนเทนต์สายมูส่งท้ายปีบน LINE TODAYในส่วนของ LINE TV คอนเทนต์ฮิตวันสิ้นปี2563ที่คนไทยดูมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ เป็นต่อ 2020, เพราะเราคู่กัน2gether The Series และ เสือ ชะนี เก้ง 2020สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการนิยมชมคอนเทนต์แนวดีต่อใจ รับชมได้สบายๆ ไม่ว่าจะตลกหรือโรแมนติค เพื่อเยียวยา ผ่อนคลายจิตใจในช่วงเคาดาวน์ ที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างและกำลังอยู่ในสภาวะรับมือการระบาดรอบสองของโควิด 19ในขณะที่ LINE Today หากมองภาพรวม พบว่าคนไทยรักการอ่านมากขึ้น แต่เป็นการอ่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทนหนังสือจริง โดยยอดวิวบน LINE TODAY รวมทั้งปีเท่ากับคนไทยอ่านหนังสือ เฉลี่ยคนละเกือบ 15 เล่มต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงเกือบ 2 เท่า ( คำนวณจากหนังสือกระดาษ A4 จำนวน 200 หน้า ขนาดตัวอักษร 14)ในส่วนคอนเทนต์ยอดนิยมของไทย คงหนีไม่พ้นเรื่องเสี่ยงดวง โดยคอนเทนต์เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังคงครองแชมป์คอนเทนต์ฮิตแห่งปี ไม่ว่าจะเป็นยอดการชม LIVE ในทุกวันลอตเตอรี่ออกที่สูงแตะเกิน 3 ล้านวิวในทุกครั้ง และยอดการอ่านคอนเทนต์เกี่ยวกับผลสลากกินแบ่งฯ บน LINE TODAY ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงวันลอตเตอรี่ออกแต่ที่น่าสนใจคือช่วงวันเคานท์ดาวน์ปีใหม่ พบว่า 3 อันดับคอนเทนต์ที่คนไทยอ่านส่งท้ายปีมากสุดในช่วง 1 ชม. ก่อนเคานท์ดาวน์ (23.00 น.– 23.59 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 63) ล้วนเป็นคอนเทนต์สายมู เสริมมงคล ไม่ว่าจะเป็น 10 อาหารมงคลที่คนทั่วโลกนิยมกินรับปีใหม่! ‘หมอช้าง’ เผย 9 บทสวดมนต์ข้ามปี 2564 เสริมปัง! และข้อห้ามปีชง เปิดวิธีแก้ชงปี 2564สะท้อนให้เห็นพฤติกรรม ความชื่นชอบโดยเฉพาะของคนไทยในคอนเทนต์ด้านความเชื่อรับช่วงปีใหม่ ดวงเป็นอย่างไร คนไทยต้องรู้ก่อนเสมอ*** กินช้อปใช้เรื่องใหญ่ คนไทยปรับตัวด้วย LINEขณะที่พฤติกรรมการช้อปปิ้งท่ามกลางสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา โซเชียลคอมเมิร์ซได้กลายเป็นรูปแบบการช้อปปิ้งที่มาแรง LINE จึงได้จับมือกับ “ป้าตือ” เซเลปสุดปังแห่งเมืองไทย จัดทำ LINE SHOPPING x @TuesLIve รายการไลฟ์สดขายของแนวใหม่ที่ผสานรายการวาไรตี้ ความเอนเตอร์เทนท์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเมืองไทยให้สามารถซื้อขายของได้อย่างสนุก มีสีสันในสภาวะตึงเครียดของการแพร่ระบาด จนได้กระแสตอบรับดีเกินคาด ด้วยยอดผู้ชมเกิน 5 แสนวิวทุกตอน หรือเกือบ 4 เท่าของที่นั่งผู้ชมในสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยทีเดียวนอกจากนี้ เครื่องมือช่วยเปิดหน้าร้านออนไลน์อย่าง MyShop ก็ได้รับความนิยม ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าคนไทยหลายรายให้สามารถสร้างร้านขายของออนไลน์เองได้แม้ในยามลำบาก ก่อให้เกิดสินค้าใหม่ๆ มากมายที่ในสถานการณ์ปกติไม่ขายผ่านช่องทางออนไลน์กันมาก่อน อาทิ คอนโด รถยนต์ หรือแม้กระทั่งน้ำเต้าศักดิ์สิทธิ์ และตั๋วรายปีสวนสัตว์ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ที่หันมาเปิดช่องทางออนไลน์ผ่าน MyShop บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์*** สถิติสุดปังด้านการกินเมื่อพูดถึงเรื่องกิน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทย ยิ่งปี 63 นี้เป็นปีที่คนไทยเจอสภาวะเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงขั้นล็อคดาวน์ในบางช่วง ยิ่งทำให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ของ LINE MAN Wongnai มาช่วยตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันคนไทยได้มากยิ่งขึ้นโดยในปี 63 ที่ผ่านมา LINE MAN Wongnai ได้เดินทางส่งอาหารให้คนไทยรวมกันกว่า 158 ล้านกม. หรือเท่ากับการเดินทางจากจุดใต้สุดเมืองไทยคือเบตงไปถึงจุดเหนือสุดของประเทศคือแม่สายเกิน 7 หมื่นรอบด้วยกันในขณะที่เมนูยอดฮิตที่คนไทยนิยมสั่งผ่านโปรโมชั่น Flash Deal อย่างถล่มทลายบน LINE MAN Wongnai มากที่สุด คือ เมนูไก่ทอด คอมฟอร์ทฟู๊ดของคนทุกวัย ที่ถูกสั่งไปทั้งสิ้นปริมาณมากถึง 5.3 ล้านชิ้น ซึ่งหากนำมาต่อเรียงกัน จะสูงเท่ากับดอยอินทนน์ 18 ดอยทีเดียว (ดอยอินทนนท์สูง 2,565 เมตร) รวมรายได้คนขับ LINE MAN ซื้อทริปชมวิวนอกโลกได้ 374 ที่นั่ง อีกทั้งเมนูนี้ยังทุบสถิติ เป็นเมนูที่ขายหมดเร็วที่สุดภายในเพียง 7 วินาทีผ่านโปรโมชั่น Flash Deal อีกด้วยสำหรับในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ 10 วันแรก LINE MAN ช่วย 15,000 ร้านให้ขายได้ทันที เปิดเฉลี่ย 2,000 ร้านต่อวัน (เดือนมีนาคม 2563) โดยเมนูมาแรงช่วงโควิด ได้แก่ กาแฟ, ชานมไข่มุก, ฟาสต์ฟู้ดส่วน6 เมนูที่ขายดีจาก 6 ภาคทั่วไทยนั้น คนภาคเหนือ-ตะวันตก สั่งก๋วยเตี๋ยวมากสุดในไทย, คนภาคกลางยืนหนึ่ง สั่งอาหารจานเดียวมากสุดในไทย โดยเฉพาะในมื้อเที่ยง, คนภาคอีสาน สั่งฟาสต์ฟู้ดมากกว่าอาหารอีสาน 2 เท่า, คนภาคตะวันออก สั่งอาหารอีสานมากสุดในไทย และ คนภาคใต้ สั่งฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งในไทย ทุบสถิติสั่งใกล้สุด 20 เมตรขณะที่สถิติจากเกมเปิดฟิน แคมเปญสนุกๆ ลุ้นให้อิ่มฟิน บน LINE MAN พบว่า มีคนร่วมเล่นเกมทั้งหมด 5,000,000 ครั้ง ซึ่งคนเดียวเล่นเกมเปิดฟินมากที่สุดถึง 653 ครั้งโดย LINE MAN ได้แจกฟรี วิงซ์แซ่บ KFC จำนวน 100,000 ชิ้นสถิติที่สุดที่น่าสนใจอีกคือ มีการส่งอาหารไกลที่สุด 119.42 กิโลเมตร คนซื้อกล้าสั่ง คนขับก็กล้าลุย, กาแฟEspresso เย็น ขายดีที่สุดในหมวดกาแฟ, อาหารจานเดียวที่นิยมที่สุด คือ ข้าวคลุกกะปิ, ส้มตำปูปลาร้า ขายดีที่สุดในหมวดส้มตำ และ อาหารเช้าที่มีคนสั่งมากที่สุด คือ โจ๊กหมูล้วนปี 63 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายที่ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน LINE ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะไม่เพียงแต่ฟีเจอร์ที่ครบครัน ตอบโจทย์การใช้งานเท่านั้นแต่ LINE ยังปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับวีถี ชีวิต ความคิดและรสนิยมของคนไทยอีกด้วย และเพื่อจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตคนไทย (LIFE Infrastructure) ได้ดียิ่งขึ้น LINE ยังเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนคนไทยให้เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ Life On LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป,