“โอบองแปง” Big Change สู้โควิด “มัดแมน” ปั้น “Bon Eatery - Croppul”

ผู้จัดการรายวัน 360 -

นางสาวลภาพร เตียสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบรนด์ โอ บอง แปง, บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์, บอง อีทเทอรี และครอปปุ เปิดเผยว่า การทำธุรกิจในปี 2563 นี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งมัดแมนและโอบองแปงต้องมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์กันในทุกแนวทางเพื่อรับมือกับการระบาดดังกล่าวที่รุนแรง อีกทั้งยังกล่าวได้ว่ายังเป็นปีที่ โอบองแปงเปลี่ยนแปลงมากที่สุดด้วย หรือ Big Change ก็ว่าได้ ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ การขยายธุรกิจ การทำตลาดแนวทางใหม่ การขยายไลน์สินค้าอาหารใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นขาดที่เราอยู่ในไทยมานานกว่า 23 ปีแล้วโดยเฉพาะการทำแคมเปญ REVAMP AU BON PAIN BRAND ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์เรามากขี้นกว่าเดิมอีกและทำให้แบรนด์มีความเคลื่อนไหวดูสดสนุกสนานมากขึ้น โดยการเล่นคำ เพราะชื่อ โอบองแปง เอง ก็มักมีคนสับสน ถูกเรียกเป็นอุบลพรรณบ้าง อุบลเพ็ญบ้างในอดีต ซึ่งทางเราก็เห็นว่าน่ารัก เรียกง่าย ติดปากติดหูดี จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นแคมเปญในครั้งนี้ โดยอยากให้ปรับปรุงภาพลักษณ์และบุคลิกของแบรนด์ใหม่ จึงทำให้เกิดแคมเปญ REVAMP AU BON PAIN BRAND ขึ้นมา แต่ก็เป็นเพียงกิมมิค เพราะชื่อเรายังคงเป็นโอบองแปงตามลิขสิทธิ์เดิม“เราต้องการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความสนใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เราจึงคิดใหม่ ทำใหม่ มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านกลยุทธ์ที่ทางแบรนด์ได้คิดขึ้นมา หนึ่งในนั้นคือ localization นำชื่ออุบลพรรณเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าคนไทย และดึงความรู้สึกเก่าๆ ที่ลูกค้าเพิ่งได้รู้จักเราวันแรกกลับมา อย่างแรกที่เราทำก็คือสร้างตัวตนใหม่ๆ การสื่อสารใหม่ๆ ให้ทันสมัย สามารถพูดคุยได้กับคนทุกเพศทุกวัย ผ่านน้องเฌอแปง สาวยุคใหม่ที่มีความมั่นใจ กล้าลุย กล้าสู้ เพื่อคุณลูกค้าทุกคน” นางสาวลภาพรกล่าวทั้งนี้ ได้เปิดร้านที่ใช้ชื่อ อุบลพรรณ ที่ดิเอ็มควอเธียร์ แบบ pop up concept ครั้งแรกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ Emquartier และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่สาธรธานี มีขนาดร้านที่กะทัดรัด เพื่อประชาสัมพันธ์การขายสินค้ารูปแบบ Grab and Go ที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น ทั้งรูปแบบสินค้าที่จำหน่าย และโปรโมชันที่ดึงดูดส่วนสินค้าใหม่ ออกมาในคอนเซ็ปต์ Junk แต่ไม่ Junk อย่างต่อเนื่อง โดยที่เพิ่งเปิดตัวแคมเปญสินค้าใหม่ Salad Shake #Shakeยังไงให้โลกจำ วางจำหน่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นสลัดยำ และสลัดเชก มีให้เลือก 5 รสชาติ และเดือนพฤศจิกายนได้ออกแคมเปญใหญ่ Happiness in a roll ที่ร่วมมือกับ Q Fresh นำเสนอ Sandwiches รูปแบบใหม่ พร้อมเซ็ตคอมโบยอดนิยมที่ลูกค้าคนไทยชอบ และจะมีเมนูรูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โปรโมชันที่สนุกและลูกค้าสามารถรับรู้ถึงความคุ้มค่านอกจากนี้ยังเพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งทาง Facebook, Line Official Account, Instagram และจะเปิดช่องทางใหม่ใน Tiktok ที่ลูกค้าทุกท่านจะสามารถพูดคุยกับน้อง “เฌอแปง” สาวยุคใหม่ ที่มีความมั่นใจในตนเองที่เป็นตัวแทนของแบรนด์โอบองแปง“ปี 2563 นี้เราปรับตัวมาก โควิดทำให้เราต้องทำอะไรที่เร็วขึ้นกว่าเดิมและอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำ ช่วงที่ล็อกดาวน์ยอดขายหายไปเหมือนทุกราย แม้จะทำดีลิเวอรีโตขึ้นมากมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 10% จากเดิมแค่ 2% ก็ยังไม่พอ แต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว คาดว่าทั้งปียอดขายรวมคงตกประมาณ 20% อีกทั้งเราได้ขยายกลุ่มเริ่มทำงานและนักศึกษาได้ด้วยจากกมีเดียารใช้โซเชียลฯ ปัจจุบันมีโอบองแปงประมาณ 82 สาขารวมโมเดลป็อปอัพสโตร์ด้วย” นางสาวลภาพรกล่าวในส่วนบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มโอกาสทางการธุรกิจ โดยออกแบรนด์ใหม่ถึง 2 แบรนด์ ได้แก่ Bon Eatery ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยคอนเซ็ปต์ 4B Balance nutrition, Balance Eating, Balance lifestyle และ Balance Cost เปิดบริการสาขาแรกที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น 2 วันที่ 29 กันยายน 2563 และเปิดสาขาต่อไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นการ Collaboration กับแบรนด์ Au Bon Pain วางแผนจะเปิดอีกไม่ต่ำกว่า 5 แห่งในปีหน้านอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Croppul ขนมครอฟเฟิล (Croffle) ครัวซองต์กับวาฟเฟิลรวมกันรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น Korean Style Grab and Go Concept เน้นความสนุก, อร่อย และถ่ายรูปได้ เปิดบริการแบบร้านป็อปอัพ (pop up) สาขาแรกที่สยามสแควร์วัน วันที่ 25 กันยายน 2563 และย้ายไปเปิด PR Pop up ที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และวางแผนจะเปิดอีก 5 สาขา ภายในปีหน้า (2564)