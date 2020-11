อินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ไทย ตบเท้ารับรางวัล Thailand Influencer Awards 2020 จัดโดยเทลสกอร์

เทลสกอร์ (www.tellscore.com) หนึ่งในผู้นำด้านการตลาดผ่านอินฟูลเอนเซอร์ที่มีระบบบริหารจัดการอินฟูลเอนเซอร์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงาน “Thailand Influencer Awards 2020” งานประกาศรางวัลเพื่ออินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปี ครั้งที่ 2 เพื่อมอบรางวัลแห่งเกียรติยศในหลายสาขาให้แก่บุคลากรในวงการอินฟลูเอนเซอร์ที่โดนเด่นและผลิตผลงานคุณภาพตลอดปี 2563 และแสดงถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในฐานะที่เป็นพลังสำคัญในการช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางดิจิทัล โดยงานประกาศรางวัลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)หนึ่งในจุดประสงค์สำคัญของงานประกาศรางวัลนี้ คือการสร้างบรรทัดฐานที่มั่นคงในการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมจริยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะนักการสื่อสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งต่อตัวอินฟลูเอนเซอร์เองและต่อแบรนด์อย่างยั่งยืนนางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเทลสกอร์ กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติด้านการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI ขั้นสูง เป้าหมายของ Tellscore คือการเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโฆษณาดิจิทัลและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ทำให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคเป้าหมายเพิ่มขึ้นและง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็คำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Brand Safety ด้วยการคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเหมาะสมในการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอบรมอินฟลูเอนเซอร์ ให้ความรู้ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ภายใต้ Ecosystem ของ Tellscore โดยตระหนักดีว่าอินฟลูเอนเซอร์บนโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องช่วยให้พื้นที่บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งสังคมที่มีคุณภาพ”ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) เสริมว่า “เป้าหมายของเทลสกอร์ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของดีป้า เนื่องจากภารกิจหลังของดีป้าคือการส่งเสริมและสนันสนุนนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์คนไทยเพื่อยกระดับธุรกิจไทย และระบบบริหารจัดการอินฟูลเอนเซอร์ของเทลสกอร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 เราหวังว่าการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานประกาศรางวัลครั้งนี้ จะช่วยสร้างพลังความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมอินฟลูเอนเซอร์ไทยอีกทางหนึ่ง”ภายในงานมีการประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปีรวมทั้งหมด 25 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัล Influencer Awards จำนวน 23 รางวัล และรางวัล Brand Awards จำนวน 2 รางวัล ซึ่งล้วนเป็นสาขารางวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้แก่ รางวัล I Love Influencer Award สำหรับแบรนด์ผู้เชื่อในพลังการสื่อสารของอินฟลูเอนเซอร์ และรางวัล Best Media for Change สำหรับสุดยอดแบรนด์ผู้เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยพลังการสื่อสารของอินฟลูเอนเซอร์นอกจากนี้ไฮไลต์ภายในงานยังมีการแสดงโชว์สุดพิเศษจากเล่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ อาทิ หยาดพิรุณ HaiSeoul เอแคลร์ เพจจือปาก ดาร์ท ธนทร นักพากย์เสียง และ Deen Vlogนายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Media For Change Influencer Campaign เพราะที่ผ่านมาททท. ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกระดับและหลากหลายประเภทอยู่แล้ว เรามองว่าอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันและส่งต่อข่าวสารการท่องเที่ยวไทยไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ มากขึ้น จึงถือว่าอินฟลูเอนเซอร์มีส่วนช่วยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี“ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งปีนี้ถือว่าทุกรางวัลคือรางวัลมหาชนอย่างแท้จริง เพราะเทลสกอร์ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเสนอชื่อและลงคะแนนผลงานของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขารางวัล ประกอบกับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเข้มข้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในฝั่งของแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักข่าว และตัวแทนจากภาครัฐ ผลงานของอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความหลากหลายของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีเอกลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ในเเต่ละสาขาที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการทำงานในฐานะอินฟลูเอนเซอร์อีกด้วย” นางอภัศรา ซิการี่ โกศัลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด กล่าวทิ้งท้าย