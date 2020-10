“ไทยเบฟ-ไทยยูเนียน-GC” สร้างปรากฎการณ์ของ “พลังร่วม” ด้านความยั่งยืนแห่งปี คนร่วมงานคึกคักใน“Thailand Sustainability Expo 2020”

เรียกว่าเป็นการร่วมพลังสร้างปรากฎการณ์งานด้านความยั่งยืนแห่งปีที่ได้รับความสนใจ และมีผู้ร่วมกันกันอย่างคึกคักตลอดทั้ง 4 วัน สำหรับงานที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนที่นำโดย ภายใต้การนำของ 3 บิ๊กกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ ที่ได้รับเกียรติจากมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวย้ำให้ความสำคัญเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและง่ายต่อความเข้าใจ ขอเพียงเราใส่ใจแล้วนำมาใช้ในชีวิตจริง พร้อม ทั้งกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นภาคเอกชนได้มารวมตัวกันขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน และดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่มาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยโดยมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจีรองผู้จัดการอาวุโส CPFรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัดอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ประจำสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) พร้อมด้วยหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องความยั่งยืน ร่วมด้วยเครือข่าย Thailand Supply Chain Network (TSNC) และบริษัทที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าร่วมอย่างคับคั่งเป็นการจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืนและการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้างจากเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงมูลนิธิขนาดใหญ่ในประเทศไทย จัดบริเวณชั้น 5เป็นการแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจแบ่งปันจากรายการ Win Win WAR Thailand ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านดีให้กับสังคม จัดบริเวณชั้น 5เป็นการให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Sustainability Action Hero Photo Contest จัดบริเวณชั้น 3เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคตด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์ จัดบริเวณชั้น Gเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำ Sustainable Design หรือการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด จัดบริเวณชั้น G• CEO Panel Discussion "Decade of Sustainability Actions" โดย 3 CEO หัวเรือหลักของการจัดงานครั้งนี้ที่ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่มาร่วมแบ่งปันแนวความคิด งานด้านความยั่งยืน และประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่าง ๆ• กิจกรรม Talk โดยอเล็กซ์ เรนเดล ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา” (EEC Thailand) ขึ้นเวทีทอล์คเรื่องศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ EEC.ทำกับเยาวชน เช่น เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากตลอดเวลาที่ทำงานด้านนี้มา รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร• กิจกรรม Policy Talk หัวข้อ “The Global Scale: Global Scorecard & Way Forward”โดย Mr. Renaud Meyer, UNDP Resident Representative to Thailand ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ• เปิดตัวรายการ Win Win WAR Special Online Edition การกลับมาอีกครั้งของรายการแข่งขันเฟ้นหาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการทำ “ธุรกิจแบ่งปัน” (Social business) ในสังคมวงกว้าง• กิจกรรมอนุรักษ์ด้านความยั่งยืน งานศิลปะเพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ งานสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนร่วมสังคม มาร่วมรับฟังแนวคิดเปลี่ยนโลก อาทิ ศิลปะและความยั่งยืน โดย ม.ล. จิราธร จิระประวัติ , การเสวนา "การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง" โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี , การเสวนา “ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19” โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ฯลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย• Trash to Treasure workshop: กิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์สิ่งของ/ ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำไปตกแต่งบ้านหรือสร้างรายได้จริงกับผู้เข้าร่วมงาน และลดปัญหาด้านขยะที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน• ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนรอบชิงชนะเลิศ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (ASEAN Youth Speech Contest “Sufficiency for Sustainability”) เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและครูฝึกสอนด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และ บริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด