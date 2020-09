“ดุสิตธานี” ผนึกพันธมิตรเปิดแพกเกจท่องเที่ยว “พักอย่างมั่นใจ” เริ่มต่ำพัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ดุสิตธานีจับมือกับพันธมิตรชั้นนำเปิดตัวแพกเกจท่องเที่ยวสุดคุ้ม “พักอย่างมั่นใจ” (Stay with Confidence) สำหรับโรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตทั่วประเทศ ทั้ง เอไอเอส, แอร์ เอเชีย, วิริยะประกันภัย, บางจากฯ, บัดเจ็ท บริการรถเช่า, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ นำเสนอบริการที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดและความคุ้มค่านางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดุสิตได้เปิดตัวแพกเกจ “พักอย่างมั่นใจ” (Stay with Confidence) ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งยังได้มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเข้าพักให้แก่ลูกค้าของดุสิตด้วยการจับมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ แพกเกจจะเริ่มต้นที่ราคา 6,500 บาทสุทธิสำหรับ 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตทั้งในกรุงเทพฯ, หัวหิน, เขาใหญ่ และพัทยา โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย• ประกันภัยการเดินทางสำหรับ 2 ท่าน โดยวิริยะประกันภัย โดย บมจ.วิริยะประกันภัย• บัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 1,000 บาท• ส่วนลดพิเศษ 1,500 บาท สำหรับการทำวิตามินบำบัด IV Therapy treatment และส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท สำหรับการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล• บริการโทร.ปรึกษาแพทย์ฟรี 1 ครั้งระหว่างการเข้าพัก โดย Bamrungrad @ Home Service Center ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล• สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ละโรงแรม“เมื่อจับคู่กับแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาล ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวสามารถจองแพกเกจนี้ในราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 1,000 บาทต่อคืนต่อท่าน เนื่องจากรัฐจะสนับสนุน 40% ของราคาแพกเกจ ทำให้ลูกค้าจ่ายในราคาเพียง 3,900 บาทต่อ 2 คืน 2 คน หรือคนละ 975 บาทต่อคืนเท่านั้น ไม่นับรวมความเพลิดเพลินและความคุ้มค่าไปกับที่พักพร้อมอาหารเช้า ส่วนลดเที่ยวบิน รถเช่า ประกันการเดินทาง บัตรเติมน้ำมันอีก 1,000 บาท และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆ” นางศุภจีกล่าวนอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถเลือกแพกเกจขับรถเที่ยวเอง (Self-Drive) กับบัดเจ็ท ได้ในราคา 8,500 บาทสุทธิ พร้อมประกันภัยคุ้มครองเต็มรูปแบบ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับแพกเกจแรก ส่วนลูกค้าที่ต้องการพักที่โรงแรมและรีสอร์ตในภูเก็ต, กระบี่ และเชียงใหม่ สามารถจองแพกเกจบินและขับ (Fly and Drive) ได้ในราคา 10,000 บาทสุทธิ ซึ่งจะรวมสิทธิประโยชน์ข้างต้นแล้วเช่นกัน พร้อมรับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดเที่ยวบินกับสายการบินแอร์เอเชียอีกด้วยขณะที่ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีจะได้รับส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับการจองห้องพักและสามารถอัปเกรดห้องพักประเภทถัดไปฟรี (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง) และส่วนลด 15% สำหรับอาหารและสปาระหว่างการเข้าพัก สมาชิกดุสิตโกลด์รอยัลตี้โปรแกรม (Dusit Gold) ได้รับส่วนลด 20% สำหรับการจองห้องพักและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเต็มรูปแบบ ส่วนลูกค้า AIS จะได้รับส่วนลด 15% สำหรับการจองห้องพัก โดยดุสิตธานีจะเปิดให้จองแพกเกจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถใช้สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าวย้ำด้วยว่า โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตธานียังมุ่งเน้นให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของลูกค้า ด้วยการันตีภายใต้สัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)อีกทั้งยังมอบบริการ “ดุสิตแคร์” บริการตอบรับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและปลอดภัยที่จะเข้าใช้บริการ เช่น สามารถเข้าเช็กอินและเลือกรับอาหารเช้าในเวลาที่ลูกค้าสะดวก, บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและของว่างฟรีในห้อง, วิธีการชำระเงินผ่านมือถือ, การฆ่าเชื้อความสะอาด เพิ่มระยะห่าง และลดการสัมผัส, บริการชอปปิ้งส่วนตัวในการจัดหาอาหารหรือของฝากที่มีชื่อเสียง รวมถึงมอบชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบพกพา เช่น เจลล้างมือและหน้ากาก ให้แก่ลูกค้าของโรงแรม โดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นเหมือนเช่นที่ผ่านมา