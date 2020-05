“สหพัฒน์”ผุดทีม “New Normal” มาม่าเพิ่มผลิต30%โควิดดันตลาด2.2หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน360- ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 19,000 ล้านบาท เตรียมสร้างสถิติใหม่ รับโควิด-19 ปีนี้มีลุ้นแตะ 22,000 ล้านบาท หรือโตพรวดอีก16% หลังช่วงล็อกดาวน์ โตขึ้น 5.8% “มาม่า” มาแรง จัดทัพรับ New Normal พร้อมเพิ่มกำลังผลิต 30% ส่งมาม่าคัพขนาด 60กรัม ดั้มราคาลงเหลือ 10 บาททุกช่องทาง หวังช่วยคนไทย ตลอดเดือนพ.ค. นี้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวมของสหพัฒน์ในเรื่องของแผนลงทุนใหญ่ๆในปีนี้(2563)ต้องชะลอออกไป เอางบเก็บไว้ก่อน แต่ในส่วนของคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ยังคงเกินหน้าลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลังสินค้าใหญ่ ที่มีแผนเปลี่ยนไปใช้คลังที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น ที่ศรีราชานั้น จะเป็นไปตามแผนเดิม ที่จะเปลี่ยนในปีหน้า(2564)ขณะที่อีคอมเมิร์ซจะเห็นภาพชัดเจนในช่วงโควิด-19 ว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาเติบโตเป็น100% จึงต้องมีการปรับปรุงระบบ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเปลี่ยนคลังสินค้าของอีคอมเมิร์ซจากพื้นที่ร่มเกล้ามาที่พื้นที่พระราม3 ในไตรมาสสามนี้“โควิด-19 ทำให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง เช่น 1.มีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่เราไม่ทำ เพราะยังติดกับรูปแบบเดิมๆ อย่างการต้องเข้าออฟฟิศ 2.เพิ่มกำลังผลิตอีก 30% ซึ่งเดิมไม่คิดว่าจะทำได้ก็ทำได้ 3.ไม่คิดอะไรในแบบเดิม มีความมุ่งมั่น มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้น จนนำมาซึ่งการตั้งทีมทำงานในชื่อ New Normal ขึ้นมา เพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เกี่ยวกับเทรนด์ New Normal ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 จบลง โดยระหว่างนี้เราจะยังอยู่ในช่วงระวังกันอีกเป็นปี แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่คล่องตัวก่อนเข้าสู่ New Normal ในเฟซถัดไป” นายเวทิต กล่าวทั้งนี้จากสถานณ์โควิด-19ที่มีแนวโน้มคลี่คลายขึ้น เชื่อว่า2-3เดือนจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มฟื้นตัว แต่จะถึงระดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกับการวางนโยบายต่างๆที่ออกมา ที่สำคัญมองว่าภาครัฐมีข้อมูลทั้งหมดทั้งแบบแม็คโคร(ในภาพรวม)และไมโคร(ในภาพย่อย) สามารถจะกำหนดอะไรออกมาเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน ภายใต้การสื่อสารที่ดี จะช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมปรับตัวรับมือ โดยเฉพาะเรื่อง New Normal มองเป็นโอกาสของไทยในอนาคตนายเวทิต กล่าวต่อว่า การระบาดของโควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งหลายคนรายได้ลดลง บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพของประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยนำสินค้าหลายแบรนด์เข้าร่วมโครงการ เช่น ผงซักฟอก เปา, ไฮคลาส, โชกุบุสซึ นิชชิน และมาม่า เป็นต้นทั้งนี้มองว่าโชคดีของสหพัฒน์ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงจะมีผลกระทบเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มาก และดีพอประมาณเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในส่วนของสหพัฒนพิบูล กับผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ได้จัดแคมเปญพิเศษ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ร่วมกับ มาม่าคัพ” โดยร่วมกับร้านค้าพันธมิตร ปรับลดราคาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าชนิดคัพทุกรสชาติ จากราคา 13 บาท เหลือ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของมาม่าคัพที่มีการลดราคาสำหรับร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมจัดแคมเปญนี้ ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์มาร์เก็ต กูร์เม่ต์มาร์เก็ต ลอว์สัน เจซีเอ็กซ์เพรส แม็กซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ ซีพีเฟรชมาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต จิฟฟี่ สปาร์ และซูรูฮะ รวมถึงร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งผู้สนใจสามารถซื้อมาม่าคัพในราคา 10 บาท ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำ รวมทั้งร้านธงฟ้าทั่วประเทศ“มาม่าเป็นสินค้าที่อยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานในทุกสถานการณ์ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็นับว่าเป็นวิกฤตที่หนัก กระทบทั้งชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ ซึ่งมาม่าก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง การลดราคามาม่าคัพก็เป็นการช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้”สำหรับภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมูลค่า 19,000 ล้านบาท ในไตรมาส1ที่ผ่านมามีการเติบโต 8% แบ่งเป็น แบบซองโต 20% และแบบคัพโต 10% โดยในส่วนของแบบซอง มาม่ามีแชร์ 48% ขณะที่แบบคัพ มาม่ามีแชร์ 55% โดย2เดือนที่ผ่านมานี้ มาม่าได้เพิ่มกำลังผลิตอีกกว่า 30% จากปกติกำลังการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านชิ้นต่อวัน รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามในเดือนเมษายน ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังเติบโตมากกว่าปกติ แต่น้อยกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ตอบยากว่าจะเติบโตได้มากแต่ไหน แต่เชื่อว่าตลอดทั้งปีนี้ มีโอกาสที่จะได้เห็นตัวเลขรวมไปถึง 22,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย.