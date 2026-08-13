คนตกใจ “ทรัมป์” มาแปลกจ้าง "เกมเมอร์รุ่นใหม่" ร่วม 2,000 คุมการจราจรทางอากาศทั่วสหรัฐฯแก้ปัญหาพนง.ไม่พอ

เอเจนซีส์ – รัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯล่าสุดโดนวิพากษ์วิจารณ์หวั่นใช้มือสมัครเล่นคุมระบบการจราจรทางอากาศทั่วอเมริกาอาจส่งผลร้ายหากว่าเกิดความผิดพลาดหลังเปิดโครงการจ้างเกมเมอร์ 2,000 คนเพื่อแก้ปัญหาพนักงานหอบังคับการจราจรทางการบินขาดแคลน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(13 ส.ค)ว่า รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ ณอน ดัฟฟี (Sean Duffy) เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ FAA ได้จ้างนักเล่นเกมส์ หรือบรรดาเกมเมอร์ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเพื่อทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วประเทศ
เป็นแผนเพื่อแก้ปัญหาพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศขาดแคลน ดัฟฟีแถลงว่าโครงการใช้เกมเมอร์ทำหน้าที่ควบคุมหอบังคับการจราจรทางอากาศสหรัฐฯประสบความสำเร็จ
“เมื่อเมษายนพวกเราได้เริ่มโครงการจ้างนักเล่นเกมส์ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อให้ได้คนที่ดีที่สุดและฉลาดมากที่สุดในรูปแบบที่เร็วขึ้น ผลลัพท์นี้คาดไม่ถึง”
รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯแถลงว่า การว่าจ้างเกมเมอร์ 2,000 คนแรกส่วนใหญ่มีระยะเวลาสูงสุด 1 ปี และอีก 2,000 คนกำลังจะตามมา พร้อมกับแสดงผ่านวิดีโอที่แสดงให้เห็นบรรดาเกมเมอร์แสดงความตื่นเต้นที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อที่จะเริ่มงาน
USATODAY รายงานว่าโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกันคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 31 ปีที่มีทักษะสามารถนำไปใช้กับการควบคุมการจราจรทางอากาศท่ามกลางปัญหาเจ้าหน้าที่ FAA ที่ขาดแคลนกำลังคนส่งผลทำให้ที่ผ่านมาก่อนหน้าเกิดปัญหาไฟลท์ดีเลย์ การยกเลิก และเจ้าหน้าที่ทำงานล่วงเวลาและอ่อนล้า
รัฐมนตรีคมนาคมของสหรัฐฯเรียกโครงการใช้เกมเมอร์คุมหอบังคับการจราจรทางอากาศว่า “เป็นตัวเปลี่ยนเกมส์” ในการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานมานี้ พร้อมกล่าวว่า FAA ประสบความสำเร็จถึง 94% ในวัตถประสงค์การว่าจ้างและมีอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนอยู่ในขั้นเตรียมการ
อ้างอิงจาก FAA พบว่าราว 25% ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยงานกล่าวว่า อดีตเจ้าหน้าที่ควบคุมหอการบินค้นพบว่ามีบางส่วนที่มีแบ็กกราวน์ด้านเกมส์นั้นมีคุณสมบัติที่มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว มีสมาธิและสามารถจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้
ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่หอควบคุมที่ต้องบริหารเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า 80,000 เที่ยวในแต่ละวัน CBS News รายงาน
ผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีสัญชาติอเมริกันอายุน้อยกว่า 31 ปีในขณะสมัครและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานและชัดเจน และต้องผ่านการประเมินทักษะการจรจาจรทางอากาศของ FAA รวมไปถึงด้านสุขภาพและความมั่นคง
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ทั้งนี้ในกลุ่มผู้สนับสนุนโปรเจกต์สุดฉลาดของรัฐบาลทรัมป์คือผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บิลล์ แอ็คแมน (Bill Ackman) นักแสดงหญิง จัสติน เบทแมน (Justine Bateman)
อย่างไรก็ตาม FAA ได้เปิดเผยกับสื่ออังกฤษเกี่ยวกับการว่าจ้างมือสมัครเล่นเช่นเกมเมอร์มาทำงานสำคัญเช่นการควบคุมการจราจรทางอากาศที่วุ่นวายนี้ว่า การส่งเจ้าหน้าโมเดลสมัยใหม่มาทำงานจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมและลดภาระและปัญหาของพนักงานทีมีทั้งการทำงานล่วงเวลา และอ่อนล้าได้
โครงการนี้ได้รับงบเสริมมาจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่หอควบคุมเพิ่มเติม