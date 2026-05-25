ผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาในคองโกหนีหลังเตนท์รักษาผู้ป่วยโดนจุดไฟเผา 2 วันติด WHO ประกาศยกระดับเสี่ยงสูงมาก

เอพี/เอเจนซีส์ - ผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาไม่ต่ำกว่า 18 คนหนีหลังเตนท์รักษาชาวบ้านโกรธแค้นจุดไฟเผาในวันศุกร์(22 พ.ค)กลายเป็นครั้งที่ 2 ของสัปดาห์ในคองโก องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศยกระดับคองโก “เสี่ยงสูงมาก” ตัวเลขเสียชีวิตทางการที่ 7 รายแต่ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงถึง 177 คน
เอพีรายงานวันนี้(24 พ.ค)ว่า ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุชาวบ้านบุกเผาเตนท์รักษาโรคอีโบลาในวันศุกร์(22) แต่ทว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ 18 คนได้หลบหนีและเวลานี้ยังคงล่องหน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้องถิ่นคองโกเผย
ทั้งนี้ชาวบ้านที่โกรธแค้นเดินทางมาที่คลิริกในเมืองมงบวาลู(Mongbwalu) คืนวันศุกร์(22)ก่อนจุดไฟเผาเตนท์รักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาที่เป็นผู้ป่วยได้รับการยืนยันจากกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดน นายแพทย์ ริชาร์ด โลคูดี(Richard Lokudi) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงบวาลู ให้สัมภาษณ์กับเอพี
ทั้งนี้ก่อนหน้าวันพฤหัสบดี(21) ศูนย์การรักษาอีกแห่งในเมือง
รวามปาราถูกเผาหลังสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยอีโบลาที่เสียชีวิตถูกห้ามนำศพชายคนหนึ่งกลับ
พิธีศพผู้ป่วยอีโบลาในรวามปารา( Rwampara) เกิดขึ้นวันเสาร์(23)ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังเกิดความตรึงเครียดสูงระหว่างเจ้าหน้าที่การแพทย์และชุมชน เดวิด บาซิมา(David Basima)ผู้นำทีมกาชาดที่กำกับพิธีศพแถลง
ทหารคองโกพร้อมอาวุธและตำรวจเฝ้าจับตาพิธีศพในขณะที่เจ้าหน้าที่การชาดในชุดป้องกันสีขาวนำโลงศพที่ถูกปิดตายลงสู่ดินเพื่อฝังขณะที่ญาติผู้ป่วยต่างยืนร่ำไห้ในระยะไกล
ทั้งนี้ในวันศุกร์(22) เจ้าหน้าที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคองโกประกาศห้ามทำพิธีศพและการรวมตัวเกิน 50 คนด้วยเกรงว่าไวรัสอีโบลาอาจแพร่เชื้อ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศยกระดับความเสี่ยงคองโกมาสู่ที่ระดับความเสี่ยงสูงมากจากการแพร่กระจายของไวรัสบันดิบูเกียว( Bundibugyo)ที่เป็นพันธุ์หายากของโรคอีโบลาที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษา
มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน 82 เคส และมีผู้เสียชีวิต 7 คน ถึงแม้ว่าขอบเขตที่แท้จริงจะสูงมากที่เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิต 177 คน และเคสติดเชื้อ 750 คน
เอพีรายงานว่า ข่าวการระบาดโรคอีโบลาในทวีปแอฟริกส่งผลทำให้สหรัฐฯในวันศุกร์(22)ที่ได้แก้ไขกฎเกณฑ์สำหรับผู้ถือกรีนการ์ดที่ปัจจุบันเดินทางมาที่ คองโก ยูกันดา หรือซูดานใต้ห้ามเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯชั่วคราว
เอพีชี้ว่า ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดรัฐบาลสหรัฐฯจึงประกาศห้ามรวม 'ซูดานใต้' เพราะยังไม่มีการยืนยันเคสโรคอีโบลาเกิดขึ้น