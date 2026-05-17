สื่อนอกรายงาน “รถไฟชนรถเมล์” กลางกรุงเทพฯ ไฟสีแดงโหมลุกท่วมกลางแยกย่างสดดับไม่ต่ำกว่า 8 เจ็บพุ่ง 35

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สื่อนอกรายงานข่าวรถไฟสินค้าชนรถเมล์วันเสาร์(16 พ.ค)ที่กรุงเทพฯเป็นข่าวครึกโครม ไฟลุกท่วมเปลวไฟสีแดงฉานเกิดกลางแยกรถเมล์โดนเผาทั้งคัน มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 35 คนและเสียชีวิต 8 คน ซ้ำรอยเหตุเครนตกทับรถไฟกำลังวิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อมกราคมต้นปี
เอเอฟพีรายงานวานนี้(16 พ.ค)ว่า สื่อทั่วโลกให้ความสนใจเหตุรถไฟชนรถเมล์วันเสาร์(16) มีนักข่าวอังกฤษ โจนาธาน เฮด มารายงานถึงที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยได้กั้นจุดเกิดเหตุห้ามเข้าออกขณะที่ตำรวจกำลังมองไปที่ด้านนอกของรถเมล์ที่ถูกเผา
ผกก.สน. มักกะสัน อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ (Urumporn Koondejsumrit)ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีว่า “มีผู้เสียชีวิต 8 ยและบาดเจ็บอีก 35 คน” พร้อมเสริมว่า มี 2 คนจากทั้งหมดอยู่ในขั้นสาหัส
รถไฟชนรถเมล์เกิดเมื่อช่วงต้นของบ่ายวันเสาร์(16) อ้างอิงจากภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า รถไฟกำลังวิ่งเข้ามาจุดข้ามรางในความเร็วปานกลางก่อนที่จะชนเข้ากับรถเมล์ก่อนที่จะเกิดไฟลุกท่วมทันที
บีบีซีรายงานว่านอกเหนือจากรถเมล์ที่ชนแล้วพบว่ามีรถอื่นอีกไม่กี่คันในบริเวณนั้นถูกชนเช่นกัน หน่วยกู้ภัยทำงานพาคนเจ็บออกจากซากรถระหว่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ให้สงบลง
เอเอฟพีรายงานว่า ผกก.สน. มักกะสัน แถลงต่อว่า “ในเวลานี้ไฟไหม้ดับลงแล้วและพวกเรากำลังพยายามหาร่างผู้เสียชีวิต”
เอเอฟพีรายงานว่า ไฟไหม้ดูเหมือนลามออกไปอย่างรวดเร็ว
พยานในเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้แยกที่เกิดเหตุพร้อมลูกสาวเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศว่า “ดิฉันไม่กล้าที่จะเหลียวหลังไปมองว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่”
ขณะที่อีกคนได้เปิดเผยความรู้สึกกับสถานทีโทรทัศน์อีกช่องว่า รถของพวกเขาอยู่ที่จุดข้ามรางรถไฟ
“ผมยังคงช็อกอยู่ จู่ๆผมได้ยินเสียงดังมากและมีบางอย่างชนเข้ากับรถผมและผลักออกไป และแล้วผมได้เห็นรถเมล์ชนเข้ากับรถไฟและไฟลุกท่วมทุกหนทุกแห่ง ผมรู้สึกกลัว” คนเหล่านั้นกล่าว
ด้านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ออกคำสั่งให้สอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น อ้างอิงจากแถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี
เอเอฟพีชี้ว่า อุบัติเหตุร้ายแรงทางการขนส่งเกิดขึ้นเป็นปกติในไทยที่อยู่ในระดับบนของตารางสำหรับประเทศที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงทางท้องถนนมากที่สุดในโลกทั้งเมาแล้วขับ และการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไข
เหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์กลางกรุงวันเสาร์(16)เกิดหลังจากเมื่อมกราคมต้นปีไทยพบโศกนาฎกรรมทางรางหลังเครนที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดหล่นลงมาทับรถไฟโดยสารที่กำลังวิ่งอยู่ด้านล่างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 32 คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบ