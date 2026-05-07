รถโดยสารและรถบรรทุกน้ำมันชนกันในอินโดนีเซีย เสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน

รถโดยสารประจำทางคันหนึ่งชนประสานงากับรถบรรทุกน้ำมันบนทางหลวง ที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเมื่อวันพุธ (6 พ.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน และบาดเจ็บอีก 4 คน
มูโกโน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ กล่าวว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณเที่ยงวัน บนทางหลวงทรานส์-สุมาตรา ในเขตมูซีราวัสเหนือ จังหวัดสุมาตราใต้ เมื่อรถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารอย่างน้อย 20 คน ชนเข้ากับรถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งสวนทางมา
มูโกโน กล่าวว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่า รถโดยสารประจำทางคันดังกล่าว ซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองลูบุคลิงเกา จังหวัดสุมาตราใต้ ไปยังเมืองจัมบี อาจเกิดเหตุสุดวิสัยบางอย่าง ทำให้คนขับหักพวงมาลัยไปทางด้านขวา ขณะที่อีกเลนมีรถบรรทุกน้ำมันกำลังวิ่งสวนเข้ามาด้วยความเร็วสูง ทำให้มีเวลาน้อยมากที่จะหลีกเลี่ยงการชนโดยตรง
“การชนอย่างรุนแรงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั่วทั้งสองคัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากติดอยู่ภายใน” มูโกโนกล่าว
มูโกโนกล่าวว่า ผู้เสียชีวิตได้แก่คนขับรถบัส 1 คนและผู้โดยสาร 13 คน รวมถึงอีก 2 คนที่เป็นคนขับและผู้ช่วยของรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตจากไฟไหม้ภายในรถ
มูโกโนกล่าวว่า มีผู้โดยสารรถบัส 4 คนรอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้และถูกนำตัวส่งคลินิกสุขภาพใกล้เคียง โดยมี 3 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ ส่วนอีก 1 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
มูโกโนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสาร
ภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่โดยหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติแสดงให้เห็นนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับเปลวไฟ ขณะที่ควันดำหนาทึบและเปลวไฟสีส้มพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า บนพื้นดินมีซากรถบัสและรถบรรทุกน้ำมันที่ไหม้เกรียม และเศษโลหะบิดเบี้ยวเกลื่อนไปทั่วทางหลวง
มาร์โกโนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติและตำรวจจราจร ได้อพยพผู้ประสบภัยและเคลียร์ซากปรักหักพังแล้ว โดยมีผู้ติดอยู่ภายในรถหลายราย ทำให้การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากและส่งผลกระทบต่อการจราจรบนทางหลวง
มูฮัมหมัด คาริม หัวหน้าตำรวจจราจรประจำเขตมูซีราวัสเหนือ กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า ถุงบรรจุศพผู้เสียชีวิต 16 ถุง ได้ถูกส่งมายังโรงพยาบาลสิติ ไอชาห์ ในเมืองลูบุก ลิงเกา เพื่อทำการระบุตัวตน
เขากล่าวว่า ตำรวจจังหวัดสุมาตราใต้ระบุว่า ทีมระบุตัวตนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติได้ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 11 ราย ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ เนื่องจากทีมพิสูจน์หลักฐานยังคงดำเนินการอยู่
คาริมกล่าวว่า ศพทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งทำให้กระบวนการระบุตัวตนเป็นไปได้ยาก เขากล่าวอีกว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบศพก่อนที่จะขนส่งทางบกไปยังโรงพยาบาลตำรวจภยังการา ในเมืองปาเล็มบัง เมืองหลวงของจังหวัด เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ารถบัสได้ข้ามเลนไปฝั่งตรงข้ามขณะพยายามหลบหลุมบนถนน ทำให้เกิดการชนประสานงาจนไฟไหม้
อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยในอินโดนีเซียเนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่
ที่มา เอพี