'สี จิ้นผิง' ต้อนรับผู้นำก๊กมินตั๋งเยือนปักกิ่ง ย้ำประชาชนสองฝั่งช่องแคบล้วนเป็น 'ชาวจีน' ที่ต้องการสันติภาพ ลั่นไม่มีวันยอมให้ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราช

เจิ้ง ลี่เหวิน ผู้นำฝ่ายค้านไต้หวัน เข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งวันนี้ (10 เม.ย.) โดยผู้นำจีนได้กล่าวกับ เจิ้ง ว่า ประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบล้วนแต่เป็นชาวจีน และอนาคตของความสัมพันธ์นั้นอยู่ในมือของประชาชนชาวจีน
เจิ้ง ซึ่งเป็นประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) พรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน อยู่ระหว่างเยือนจีนเพื่อภารกิจสันติภาพที่เธอระบุว่าจะช่วยลดความตึงเครียดในห้วงเวลาที่ปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อเกาะประชาธิปไตยที่จีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตน
ระหว่างการพบปะกันที่มหาศาลาประชาชน ประธานาธิบดี สี กล่าวกับ เจิ้ง ว่า โลกในปัจจุบันไม่ได้สงบสุขโดยสมบูรณ์ และสันติภาพนั้นเป็นสิ่งมีค่า
“เพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝั่งช่องแคบล้วนเป็นชาวจีน เป็นประชาชนในครอบครัวเดียวกันที่ต้องการสันติภาพ การพัฒนา การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือ” สี กล่าวในถ้อยแถลงที่ถูกออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันด้วย
“นี่คือเสียงร่วมของประชาชนของเรา ผู้นำของทั้งสองพรรคของเราพบกันในวันนี้เพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสันติของความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีอนาคตที่สดใสและงดงาม”
สี จิ้นผิง กล่าวด้วยว่า จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเจรจาหารือร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงพรรคก๊กมินตั๋ง บนพื้นฐานทางการเมืองร่วมกันของการต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน “เพื่อยึดมั่นในอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไว้ในมือของประชาชนชาวจีนเอง”
สี เอ่ยเสริมว่า ดินแดนทั้งสองฝั่งช่องแคบล้วนแต่เป็น "จีนเดียว"
"เมื่อครอบครัวปรองดองกัน ทุกสิ่งก็จะเจริญรุ่งเรือง" เขากล่าว "การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันจะเป็นสาเหตุหลักที่บ่อนทำลายสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน เราจะไม่ยอมรับ หรือเห็นชอบอย่างเด็ดขาด"
จีนปฏิเสธที่จะเจรจากับประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นนักแบ่งแยกดินแดน รัฐบาลของ ไล่เรียกร้องให้ เจิ้ง ช่วยบอกจีนให้หยุดการข่มขู่ และกล่าวว่าปักกิ่งควรมีส่วนร่วมกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในไทเป
พรรคก๊กมินตั๋งเคยปกครองจีนทั้งหมด จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่พรรคนี้เป็นผู้นำได้ลี้ภัยไปยังไต้หวันในปี 1949 หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมา เจ๋อตง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพหรือการหยุดยิงใดๆ และจนถึงทุกวันนี้ และรัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมรับอีกฝ่ายอย่างเป็นทางการ
เจิ้ง ลี่เหวิน กล่าวกับ สี จิ้นผิง ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบที่เป็นประโยชน์ร่วมกันคือสิ่งที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายปรารถนา และการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนควรเป็นไปในลักษณะต่างตอบแทน
“ดิฉัน ลี่เหวิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สักวันหนึ่งในอนาคต ดิฉันจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง และทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ในไต้หวัน” เธอกล่าว โดยเรียก สี ด้วยตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์
เจิ้ง กล่าวด้วยว่า เธอหวังว่าด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย ช่องแคบไต้หวันจะกลายไม่เป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไป และจะไม่กลายเป็น “กระดานหมากรุกให้กองกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซง” อย่างแน่นอน
เธอกล่าวเสริมว่า ทั้งสองฝั่งช่องแคบควรวางแผนและสร้างกลไกการเจรจาและความร่วมมือที่เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
สหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดหาอาวุธที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ และปักกิ่งเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้วอชิงตันหยุดการจัดหาอาวุธให้ไทเป
สหรัฐฯ สนับสนุนแผนการของรัฐบาลไต้หวันในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม
ที่มา: รอยเตอร์