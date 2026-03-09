สุดน่ารัก! สื่อนอกรายงาน “ลิซ่า แบล็กพิงก์” โชว์ตัวบุกเยี่ยม “พันช์คุง” ถึงสวนสัตว์เมืองชิบะ กระแสไวรัลไกลถึงห้าง IKEA ในอเมริกาขายตุ๊กตาลิงเกลี้ยงชั้น

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ลาลิซ่า “ลิซา” มโนบาล วงแบล็กพิงก์ สร้างความยินดีให้กับแฟนคลับหลังโชว์ตัวจากญี่ปุ่นบุกเยี่ยมลิงแสมชื่อดังที่ถูกแม่ทิ้ง โชว์ตุ๊กตาลิงสัญลักษ์ข้างกรง “พันช์คุง” ที่สวนสัตว์อิจิกาวะ จ.ชิบะร่วมกับประชาชนญี่ปุ่นและคนจากทั่วโลกที่แห่เข้ามาท่องเที่ยวตามไวรัลกระแส “สู้ๆนะพันช์คุง” ดังไกลถึงห้าง IKEA ในอเมริการับอานิสงค์ยอดดีมานด์ตุ๊กตาลิงพุ่งขายหมดเกลี้ยงชั้น
จีจี้เพรสของญี่ปุ่นรายงานวันเสาร์(7 มี.ค)ว่า นักร้องเค-ป็อบวง แบล็กพิงค์ขวัญใจคนไทย ลาลิซ่า “ลิซา” มโนบาล สร้างปรากฎการณ์รอบใหม่รับกระแสลิงแสม “พันช์คุง” แชร์สตอรีผ่านอินสตาแกรมสดตรงจากสวนสัตว์สัตว์อิจิกาวะ (Ichikawa city zoo) จ.ชิบะ
เป็นภาพเธอปรากฎตัวสวมหมวกสีขาวพร้อมตุ๊กตาลิงอุรังอุตังที่เหมือนกับที่ลูกลิงแสมชื่อดังมีในอ้อมกอดได้ยืนข้างกรงให้กำลังใจ
เกิดขึ้นหลัง “พันช์คุง” (Punch Kun) ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นวัยแค่ 7 เดือนจากสวนสัตว์เมืองชิบะกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกในเวลานี้จากการที่ลูกลิงโดนแม่ทิ้งและทางพี่เลี้ยงได้นำตุ๊กตา IKEA ลิงอุรังอุตังมาให้แทนและพันช์คุงได้พาตุ๊กตาไปด้วยทุกที่สร้างความประทับใจไปทั่ว
สื่อญี่ปุ่นชี้ว่า หลังจากที่ภาพการบุกเยี่ยมของลิซ่าแพร่ออกไปส่งผลทำให้ทั้งแฟนคลับลิซ่า แบล็กพิงก์และบรรดาคนรักสัตว์ต่างออกมาแสดงความชื่นชมหลั่งไหลท่วมโลกโซเชียล
เป็นการแสดงความเห็นชื่นชมที่นักร้องสาวชาวไทยมีความรักต่อสัตว์ป่าเช่น พันช์คุง
จีจี้เพรสรายงานว่า หลังจากที่พันช์คุงได้อยู่ร่วมกับตุ๊กตาลิงอุรังอุตังที่เป็นการทดแทนอ้อมกอดแม่มาได้สักพัก พบว่ามีสัญญาณปรากฎในแง่บวกมากขึ้นที่เห็นว่า พันช์คุงเริ่มที่จะถอยห่างออกมาจากของเล่นแล้วและเข้าหาลิงตัวอื่นๆในฝูงด้วยความมั่นใจมากขึ้น
และสิ่งสำคัญมากที่สุดพบว่า มีลิงตัวเมียบางส่วนในฝูงเริ่มแสดงการยอมรับต่อ “พันช์คุง” ด้วยการแสดงพฤติกรรมการแต่งขนและค้นหาปรสิต(grooming behaviour) ถือเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกลุ่มไพรเมต
และแสดงออกอย่างเด่นชัดในลิงที่อาศัยร่วมฝูง
จีจี้เพรสชี้ว่า อย่างไรก็ตามพี่เลี้ยงของพันช์คุงในสวนสัตส์อิชิกาวะจะยังคงเฝ้าติดตามลูกลิงแสมชื่อดังนี้ต่อไปและจะทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติเพื่อที่จะทำให้พันช์คุงสามารถปรับตัวและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝูงได้สำเร็จในอนาคต
เรื่องราวของพันช์คุงเป็นที่ประทับใจไปทั่วโลกนอกเหนือจากชาวญี่ปุ่นแล้วยังรวมไปถึงชาวต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจพันช์คุงถึงสวนสัตว์ตามกระแส “สู้นะ พันช์คุง”
MGRออนไลน์เคยรายงานก่อนหน้าว่า กระแสพันช์คุงส่งผลทำให้มีสวนสัตว์จ.ชิบะมีผู้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างคึกคัก
จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ดึงดูดฝูงชนที่ต่างพากันมาถ่ายรูปพันช์ในกรงอย่างกระตือรือร้น
"เรารู้สึกประหลาดใจกับการตอบรับอย่างล้นหลาม" ทาคาชิ ยาสึนางะ หัวหน้าฝ่ายสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ของเทศบาลเมืองอิชิกาวะกล่าว "เรารู้สึกยินดีที่ผู้คนมากมายเฝ้าดูพันช์เติบโต"
เพื่อตอบสนองต่อปฏิกิริยาของประชาชน บริษัท IKEA ญี่ปุ่น จำกัด ซึ่งจำหน่ายตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ เช่น อุรังอุตังของพันช์ ได้บริจาคของเล่นตุ๊กตาและสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม
"นี่เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริง" เพตรา แฟร์ ประธานบริษัท IKEA ญี่ปุ่นกล่าว "สู้ๆ นะ พันช์"
พีเพิลของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(6)ว่า กระแสพันช์คุงส่งผลต่อยอดขายตุ๊กตาลิงอุรังอุตังของห้าง IKEA ในสหรัฐฯถึงกับเกลี้ยงชั้นวาง
อ้างอิงจากเอบีซี 4 ของสหรัฐฯพบว่า หนึ่งในสาขาของ IKEA ที่เมืองเดรเปอร์(Draper)
“พวกเราขายตุ๊กตาลิงอุรังอุตังหมดในตลาดรัฐยูทาห์และจะยังคงขายดีจนหมดต่อไป” แอนเดรีย ริเวอร์ส (Andrea Rivers) ผู้จัดการด้านการตลาดห้าง IKEA ในเมืองเดรเปอร์เปิดเผย
พร้อมกล่าวต่อว่า “พวกเราไม่สามารถนำตุ๊กตาลิงขึ้นชั้นวางจำหน่ายได้เป็นเพราะลูกค้าพากันสั่งออนไลน์ระบบ Click & Collect ขายดีจนหมดเกลี้ยง”
ริเวอร์สเสริมต่อว่า “พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยปลูกฝังความรักในธรรมชาติที่จะขยายผ่านคนทุกยุคทุกสมัย”