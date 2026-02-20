สุดเศร้า! สื่อนอกรายงาน หนุ่มอังกฤษวัย 23 เที่ยวฉลองวันเกิดบนเกาะสมุยประสบอุบัติเหตุ นอนโคม่าเกือบ 3 สัปดาห์เสียชีวิตแล้ว

เอเจนซีส์ – สื่ออังกฤษตีข่าว นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวผู้ดีวัย 23 ปี เสียชีวิตแล้วหลังมาเที่ยวฉลองวันเกิดที่เมืองไทย ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนรถยนต์บนเกาะสมุย บาดเจ็บสาหัสขั้นโคม่าแล้วย้ายมารักษาตัวที่ กทม.นานกว่า 2 สัปดาห์ ครอบครัวบินจากอังกฤษเฝ้าถึงข้างเตียง
สื่ออังกฤษ Daily Mail รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ว่า ไทเกอร์ ดักแกน (Tiger Duggan) นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ วัย 23 ปี ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เพื่อฉลองวันเกิดให้กับตนเอง ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมีครอบครัวบินตรงจากสหราชอาณาจักรมาเฝ้าอยู่เคียงข้างถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต
รายงานอ้างอิงจาก People ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ดักแกนเข้ารับการรักษาที่ MedPark Hospital หลังประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์บน เกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลบนเกาะสมุยเป็นการเร่งด่วน ก่อนถูกส่งตัวต่อมายังกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องบินการแพทย์ฉุกเฉิน โดยในขณะนั้นยังคงอยู่ในอาการโคม่าและไม่รู้สึกตัว
เดลีเมลรายงานว่า ลิซา ดักแกน (Lisa Duggan) มารดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกคลอด ได้บินจากอังกฤษมาเฝ้าลูกชาย พร้อมเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ชีวิตของลูกขึ้นอยู่กับน้ำใจจากคนแปลกหน้า หลังครอบครัวต้องเปิดระดมทุนเพื่อรับภาระค่ารักษาพยาบาลและค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวนมหาศาล
รายงานระบุว่า ภายใน 9 วันแรกของการรักษา ครอบครัวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องบินการแพทย์ฉุกเฉินภายในประเทศ เป็นเงินเกือบ 120,000 ปอนด์ ขณะที่บริษัทประกันการเดินทางของดักแกนปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการส่งอีเมลแนบลิงก์คำแนะนำทั่วไปจากกระทรวงการต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ที่ดักแกนนอนรักษาตัวในอาการโคม่า พ่อ แม่ และพี่ชายได้เดินทางมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อเฝ้าใกล้ชิด กระทั่งครอบครัวประกาศข่าวเศร้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ ระบุว่า ดักแกนได้เสียชีวิตลงในช่วงเช้าของวันเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ ดักแกนทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันกับบริษัทเหมืองทองในเมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเลือกเดินทางมาไทยเพื่อฉลองวันเกิด แต่กลับต้องประสบอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่งผลให้ร่างกระเด็นออกจากรถและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างหนัก
การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้กลายเป็นข่าวดังในสหราชอาณาจักร โดยสื่อชั้นนำหลายแห่ง อาทิ BBC, The Guardian, The Mirror, GB News และ Sky News Australia ต่างรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง
ด้าน Emily Darlington สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร พรรคแรงงาน จากเขตมิลตันคีนส์ เซ็นทรัล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ เคยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้ว่า รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างยิ่งต่ออุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนจากชุมชนของตน
ขณะเดียวกัน เพื่อนของดักแกนได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ล่าสุดมียอดบริจาคทะลุ 200,000 ปอนด์แล้ว
สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประเด็นความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะ ซึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งนี้ ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตในไทยและเพื่อนบ้านเคยเป็นข่าวดังก่อนหน้า NEWS สื่อออสเตรเลียเคยรายงานเมื่อวันที่ 11 ก.พ.ว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส แสดงความไม่พอใจต่อบทลงโทษที่เบาเกินไป กรณีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียดื่มเหล้าปลอมเสียชีวิต 2 รายในลาว ซึ่งทางการลาวได้สั่งปรับพนักงานโรงแรมเป็นเงินคนละ 185 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 4,068 บาท เท่านั้น