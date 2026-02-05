“จีน” กลายเป็นชาติแรกของโลกสั่งแบน “ประตูรถอีวีซ่อนที่จับแบบเทสลา” ยกระดับความปลอดภัยหลังเหตุรถ Xiaomi เปิดประตูไม่ได้คนขับสังเวยชีวิตคากองเพลิง

เอเจนซีส์ – จีนกลายเป็นชาติแรกประกาศแบนระบบประตูรถไฟฟ้าแบบซ่อนที่จับเปิดประตูตามแบบรถเทสลาของอีลอน มัสก์ หลังเกิดเหตุสลดรถอีวี Xiaomi เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้คนขับเสียชีวิตข้างในเพราะประตูเปิดไม่ได้เตรียมเริ่มใช้จริงวันที่ 1 ม.ค ปี 2027
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(3 ก.พ)ว่า เกิดขึ้นในขณะที่รถไฟฟ้ากำลังเผชิญหน้าการตรวจสอบจากผู้กำกับความปลอดภัยทั่วโลกหลังเกิดอุบัติเหตุสังเวยชีวิตมากมายรวมเหตุชนร้ายแรงในจีนเกี่ยวข้องกับรถอีวี Xiaomi SU7 ที่เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าส่งผลทำให้ประตูรถแบบซ่อนที่จับ (hidden door handle)ไม่สามารถเปิดออกส่งผลทำให้คนด้านในเสียชีวิตคากองเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลเทคโนโลยีจีนวันจันทร์(2) ประกาศว่า รถยนต์ที่ออกจำหน่ายในจีนหลังจากนี้ต้องมีระบบเปิดแบบกลไกแบบมือจับประตูให้เปิดออกแบบด้วยมือจากทั้งด้านนอกและด้านในสำหรับรถทุกคันเว้นแต่ประตูหลังในส่วนเก็บสัมภาระ
ตามแถลงการณ์ระบุว่า “กฎเกณฑ์ใหม่จะช่วยพัฒนาระดับของการออกแบบความปลอดภัยยานยนต์” พร้อมชี้ว่ากฎใหม่แบนประตูระบบซ่อนที่จับรถไฟฟ้านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค ปี 2027 เป็นต้นไป
สื่ออังกฤษชี้ว่า กลไกการเปิดประตูรถแบบซ่อนที่จับนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยรถเทลลาโมเดล S ที่เปิดตัวเมื่อปี 2012 โดยการออกแบบให้ที่จับประตูนั้นซ่อนอยู่ที่ประตูและจะดีดตัวออกมาเพื่อให้คนขับเปิดประตูรถออกด้วยระบบไฟฟ้า การออกแบบประตูรถอีวีแบบใหม่นี้จะช่วยทำให้รถดูเพรียวเรียบและหรูพร้อมกับลดการกระชาก
กฎใหม่ของกระทรวงกำหนดให้ด้านนอกของประตูผู้โดยสารเว้นประตูรถด้านเก็บของจำเป็นต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ซ.ม * 2 ซ.ม * 2.5 ซ.ม เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถจับมือจับประตูรถได้สำหรับการเปิดประตูรถด้วยมือ
และด้านในต้องมีป้ายบอกขนาดไม่ต่ำกว่า 1ซ.ม * 0.7 ซ.ม แสดงวิธีการเปิดประตูรถอย่างชัดเจน
รถยนต์ที่จะออกจำหน่ายในมกราคมปีหน้าต้องทำตามกฎใหม่ ส่งผลทำให้ค่ายรถจีนต้องหันกลับมาปรับปรุงแบบรถจำนวนมากของตัวเอง ส่วนรถยนต์ที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และกำลังอยู่ในเฟสสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดจีนมีเวลาอีก 2 ปีเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ประตูรถไฟฟ้าซ่อนที่จับนี้กลายเป็นที่นิยมในรถอีวีทั่วโลกรวมถึงในจีน โดยรถใช้ประตูซ่อนที่จับแบบเทสลาคิดเป็นสัดส่วนราว 60% ของท็อป 100 อันดับแรกรถพลังงานแบบใหม่ที่ขายดีที่สุดซึ่งรวมไปถึงทั้งรถอีวีและรถไฮบริด
แต่ถึงแม้มาตรการนี้จะใช้เฉพาะกับรถรุ่นที่ออกจำหน่ายในตลาดจีน แต่คาดว่ามาตรการแบนประตูรถแบบซ่อนที่จับนี้จะส่งผลกระทบไปทั่วโลก