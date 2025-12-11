เร่งปิดเกม! ‘ทรัมป์’เผยหารือกับผู้นำ3 ชาติใหญ่ยุโรป เรื่องแผนยุติศึกยูเครน พูดจากันด้วยภาษา‘ดุเดือด’ พร้อมกับเรียกร้องเซเลนสกี้‘ยอมรับความจริง’

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เขากับพวกผู้นำยุโรปได้พูดจาหารือกันเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ เพื่อยุติสงครามในยูเครม ด้วย “ภาษาที่ค่อนข้างดุเดือดตรงไปตรงมา” เมื่อวันพุธ (10 ธ.ค.) พร้อมกับเสริมว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน “ต้องยอมรับความเป็นจริง” เกี่ยวกับฐานะของประเทศตนในแผนสันติภาพ
ขณะที่ความตึงเครียดกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่สหรัฐฯเร่งผลักดันให้มีการทำความตกลงยุติศึก พวกผู้นำของเยอรมนี, สหราชอาณาจักร, และฝรั่งเศส ก็ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทรัมป์ และขอให้มีการประชุมหารือกันในสุดสัปดาห์นี้กับทางสหรัฐฯและทางยูเครน ประธานาธิบดีอเมริกันบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
“เราจะตัดสินใจ (เรื่องการพบปะหารือนี้) โดยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะตอบกลับมาว่ายังไง” ทรัมป์กล่าวในช่วงถามตอบผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว
ก่อนหน้านั้น เซเลนสกี้ แถลงว่า ยูเครนคาดหมายที่จะยื่นข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของตนต่อคณะผู้เจรจาฝ่ายสหรัฐฯในวันพุธ (10) ก่อนหน้าการหารืออย่างเร่งด่วนของเขาในวันพฤหัสบดี (11) กับพวกผู้นำและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศร่วมใจสนับสนุนเคียฟซึ่งมีอยู่ราวๆ 30 ประเทศ ที่พยายามผลักดันให้ยูเครนยุติสงครามกับรัสเซียด้วยเงื่อนไขที่เคียฟสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ ทำเนียบขาวไม่ได้ตอบอะไรเมื่อถูกขอร้องให้แสดงความเห็นในวันพุธว่า ฝ่ายยูเครนได้มีการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาหรือไม่
เซเลนสกี้ ยอมรับว่าการหารือผ่านทางวิดิโอลิงก์ในวันพฤหัสฯ กับพวก 30 ประเทศร่วมใจสนับสนุนยูเครน ซึ่งในจำนวนนี้คาดว่าจะมีผู้นำของเยอรมนี, สหราชอาณาจักร, และฝรั่งเศส เข้าร่วมด้วยนั้น เป็นการรีบจัดขึ้นอย่างเร่งด่วน ขณะเคียฟพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้ถูกต้อนเข้ามุมด้วยข้อเรียกร้องของทรัมป์ ซึ่งมุ่งให้ยินยอมทำความตกลงยุติศึกกับมอสโกโดยรวดเร็ว สำหรับพวกรัฐบาลในยุโรปนั้นกำลังพยายามหาทางเข้ามีส่วนนำร่องการเจรจาสันติภาพในยูเครน เนื่องจากพวกเขามองว่ามันเป็นเดิมพันสำหรับฐานะด้านความมั่นคงของประเทศของพวกเขาเองด้วย
นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช เมร์ซ ของเยอรมนี กล่าวในวันพฤหัสฯว่า เขากับนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ได้เสนอแนะทรัมป์ในการสนทนาเมื่อวันพุธว่า พวกเขาจะจัดทำข้อเสนอสันติภาพเป็นฉบับสรุปสุดท้ายโดยร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สหรัฐฯในช่วงสุดสัปดาห์นี้ จากนั้นอาจจะมีการพูดจากันที่กรุงเบอร์ลินในตอนต้นสัปดาห์หน้า โดยอาจจะมีพวกเจ้าหน้าที่อเมริกันเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมยังไม่แน่นอน เขากล่าว
ประเด็นสำคัญที่สุดที่จะต้องหาทางตกลงกันก็คือ “ดินแดนอะไรบ้างและการยินยอมอ่อนข้อเรื่องไหนบ้างที่ยูเครนเตรียมพร้อมที่จะกระทำ” เมร์ซ กล่าวต่อ
“งานที่พวกเรากำลังทำด้วยกันอยู่นี้ ยังคงมีความลำบากอย่างสุดขีด มันมีเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะประธานาธิบดีปูตินยังคงทำสงครามอันโหดเหี้ยมของเขาต่อประชากรพลเรือนชาวยูเครนต่อไปอย่างไม่ลดละ โดยที่ในเวลาเดียวกันก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขายังพยายามถ่วงเวลาเพื่อความได้เปรียบในการเจรจาอีกด้วย” เมร์ซ บอก
มีสัญญาณหลายประการที่แสดงให้เห็นว่า การเจรจาในเรื่องแผนสันติภาพยูเครนกำลังเดินทางมาถึงทางแยกชี้เป็นชี้ตาย โดยที่พวกผู้นำยุโรปทั้ง 3 ได้ระบุในคำแถลงที่ออกมาเมื่อวันพุธ กล่าวว่า การเจรจากำลังมาถึง เป็น “ช่วงขณะที่มีความสำคัญยิ่งยวด”
(ที่มา: เอพี)