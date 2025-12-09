แผ่นดินไหวญี่ปุ่น7.5 บาดเจ็บอย่างน้อย33คน ใกล้จุดเกิดธรณีพิโรธคนตายนับหมื่นเมื่อ14ปีก่อน

ญี่ปุ่นในวันอังคาร (9 ธ.ค.) เร่งประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันจันทร์ (8) ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกว่า 30 คน และเกิดคลื่นใต้น้ำสึนามิขนาดย่อมๆ ในชุมชนริมฝั่งแปซิฟิก พร้อมเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดตามมาอีก
สำนักงานบริหารจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของแดนอาทิตย์อุทัยแถลงวันอังคาร (9) ว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 33 คน ซึ่ง 1 คนในจำนวนนี้อาการสาหัส
ขณะที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งทีมฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก และจะทำทุกสิ่งเท่าที่สามารถทำได้
นอกจากนั้นในระหว่างแถลงต่อรัฐสภาในเวลาต่อมา ทาคาอิจิยังประกาศว่า รัฐบาลจะพยายามอย่างดีที่สุดต่อไป และเตือนให้ประชาชนปกป้องชีวิตของตนเอง
แผ่นดินไหวขนาด 7.5 ครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.15 น.ของวันจันทร์โดยประมาณ ศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณห่างจาก อาโอโมริ ที่เป็นจังหวัดด้านเหนือสุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นราว 80 กม. ขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ แถลงว่าวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.6 และระบุว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใต้เปลือกโลกลึกลงไปราว 44 กม.
หลังเกิดแผ่นดินไหว สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิ ก่อนยกเลิกในเวลา 6.30 น.วันอังคาร พร้อมกับแถลงว่า ตรวจพบคลื่นสึนามิความสูง 70 ซม. ณ บริเวณท่าเรือคูจิ ในจังหวัดอิวาเตะ และสูง 50 ซม.ในชุมชนอื่นๆ บริเวณดังกล่าว ด้านสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเครายงานว่า แพหอยนางรมบางแห่งได้รับความเสียหายจากสึนามิ
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าโฆษกรัฐบาลโดยตำแหน่ง แถลงตอนเช้าวันอังคารว่า ประชาชนประมาณ 800 ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และรถไฟความเร็วสูง “ชินคันเซ็น” บางสายในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ต้องระงับการให้บริการ
อย่างไรก็ตาม อีสต์ เจแปน เรลเวย์ แจ้งว่า มีแผนเปิดให้บริการรถไฟชินคันเซ็นอีกครั้งในช่วงเย็น ส่วน โตโฮกุ อิเล็กทริก พาวเวอร์ แถลงว่า สามารถให้บริการไฟฟ้าตามปกติได้เกือบทั้งหมดตั้งแต่ช่วงเช้าวันอังคาร และไม่พบสิ่งผิดปกติในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฮิกาชิโดริหรือโอนากาวะแต่อย่างใด
ชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกลาโหม เผยว่า ประชาชนราว 480 คนหลบภัยที่ฐานทัพอากาศฮาชิโนเฮะ และเฮลิคอปเตอร์ทหาร 18 ลำออกปฏิบัติภารกิจในการประเมินความเสียหาย
เอ็นเอชเครายงานว่า มีผู้โดยสารราว 200 คนตกค้างอยู่ในสนามบินนิวชิโตเสะ ในฮอกไกโด และอาคารผู้โดยสารในประเทศส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้หลังจากเพดานบางจุดกะเทาะและร่วงลงบนพื้น
สำหรับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาฟเตอร์ช็อกในช่วงหลายวันนับจากนี้ รวมทั้งระบุว่า มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่จะเกิดแผ่นดินไหวระดับ 8 และสึนามิตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ชิบะจนถึงฮอกไกโด และเรียกร้องให้ประชาชนในเทศบาล 182 แห่งในบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้แผ่นดินไหวเมื่อคืนวันจันทร์เกิดขึ้นทางเหนือของบริเวณชายฝั่งที่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 และคลื่นสึนามิรุนแรงมากในปี 2011 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 20,000 คน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิได้รับความเสียหายหนัก
ซาโตชิ ฮาราดะ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยา กำชับให้ประชาชนเตรียมพร้อมภายใต้สมมติฐานว่า อาจเกิดภัยพิบัติรุนแรงได้อีก
วันอังคารมีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่อง โดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ระบุว่า พบแผ่นดินไหวขนาด 6.6 และ 5.1 ไม่กี่ชั่วโมงหลังการไหวครั้งแรก
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)