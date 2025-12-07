ฉาวไม่เลิก! เม็กซิโกสั่งอายัดบัญชีธนาคาร “ราอูล” ซีอีโอเจ้าของร่วมบริษัทจัด “ประกวดมิสยูนิเวิร์ส” กับ “แอนน์ จักรพงษ์” สอบคดีร้ายแรง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เม็กซิโกสั่งอายัดบัญชีธนาคาร ราอูล โรชา คานตู (Raúl Rocha Cantú) คดีเพียบเจ้าของบริษัทมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชัน MUO ร่วมกับเจ้าของคนไทย แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ที่โดนคดีฉ้อโกงในไทยเช่นกัน แหล่งข่าวเปิดเผยวันศุกร์(5 ธ.ค) ว่าสำนักงานต่อต้านการฟอกเงินเม็กซิโกสั่งอายัดบัญชีธนาคารเป็นส่วนหนึ่งการสอบสวนค้ายาเสพติด ขนอาวุธเถื่อน และขโมยน้ำมัน
NBC News สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(6 ธ.ค)ว่า หน่วยการข่าวกรองการเงินเม็กซิโกที่ดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน สั่งอายัดบัญชีธนาคารนักธุรกิจเม็กซิโก ราอูล โรชา คานตู ทั้งหมดในเม็กซิโก แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเม็กซิโกเปิดเผยกับเอพี
คำสั่งอายัดบัญชีธนาคารเจ้าของร่วมบริษัทมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชัน MUO ยิ่งเพิ่มความอื้อฉาวให้กับในเวลานี้มากขึ้นหลังบริษัทมิสยูนิเวิร์สหลังถูกขายโดย IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Endeavor Group Holdings, Inc ของสหรัฐฯมาให้เจ้าของคนไทย แอนน์ จักรพงษ์ จุฑาธิบดิ์ ที่กำลังหนีคดีฉ้อโกงในไทย
ส่วนการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไทยนั้นเต็มไปด้วยปัญหา ความโกลาหล รวมทั้งนางงามที่คว้ามงกุฎมาได้คือ มิสเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ โดนข้อครหาเรื่องการล็อกตำแหน่งและได้อิทธิพลจากพ่อที่เป็นซีอีโอบริษัทพลังงานแห่งชาติเม็กซิโก PEMEX และมีรายงานว่าใกล้ชิดกับราอูล
อัยการเม็กซิโกแถลงสัปดาห์ที่แล้วว่า ราอูลโดยสอบสวนมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี 2024 ในข้อหาอาชญากรรมองค์กรรวมถึง ยาเสพติด และลักลอบขนอาวุธเถื่อน และขโมยเชื้อเพลิง และเมื่อเดือนที่ผ่านมาอัยการเม็กซิโกออกหมายจับ 13 หมายไปยังคนบางส่วนเกี่ยวข้องคดี รวมนักธุรกิจเม็กซิกันผู้อื้อฉาวที่บริษัท Legacy Holding Group USA ถือสิทธิ์ในบริษัทมิสยูนิเวิรสออร์แกไนเซชัน MUO ราว 50%
และอีก 50% มีบริษัทไทย JKN Global Group Public Co. Ltd ของ แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
ในส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยมีปัญหาเช่นกันโดยเอพีชี้ว่า สัปดาห์ที่แล้วศาลไทยออกหมายจับ แอน-จักรพงษ์ ที่ได้รับการประกันตัวคดีฉ้อโกงปี 2023 แต่ทว่ากลับไม่ปรากฏตัวต่อหน้าศาลตามกำหนดเมื่อวันที่ 25 พ.ย และเป็นผู้เสี่ยงหลบหนีเดินทางออกนอกประเทศ อ้างอิงจากแถลงการณ์ของศาลแขวงใต้กรุงเทพฯ
ศาลกำหนดการวันไต่สวนใหม่ในวันที่ 26 ธ.ค ที่จะถึง
ราอูล โรชา คานตู ยังเป็นเจ้าของร่วมในคาสิโน Casino Royale ตั้งในเมืองมอนเทอร์เรย์(Monterrey) ทางตอนเหนือของเม็กซิโก โดนกลุ่มมือปืนแก๊งยาเสพติด Zetas โจมตีเมื่อปี 2011 ก่อนราดน้ำมันและเผามีผู้เสียชีวิตไป 52 ราย