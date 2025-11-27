Update! ดับพุ่งกว่า 55 รวม 2 คนงานอินโดฯ และอีกเกือบ 300 ยังคงสูญหาย หลังกลุ่มตึกสูงฮ่องกงไหม้ข้ามวันนาน 24 ช.ม “อาลีบาบา- ByteDance” ประกาศบริจาคช่วยซับน้ำตาไม่ต่ำว่า 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อผู้ประสบภัย

เอเจนซีส์ – มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 55 คนล่าสุดหลังกลุ่มตึกสูงที่พักการเคหะฮ่องกง หว่องฝุกคอร์ต ในย่านไท่โป (Tai Po) นั้นยังคงดับไม่ได้หลังไหม้ยาวข้ามวันนานร่วม 24 ช.ม พบศพคนทำงานบ้านอินโดนีเซีย 2 คนรวมในจำนวนผู้เสียชีวิตระหว่างที่ดับเพลิงยังพยายามดับเพลิงไฟไหม้กองสุดท้าย บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติจีนชื่อดังทั้ง อาลีบาบาของแจ็ก หม่า บริษัท ByteDance เจ้าของ TikTok และบริษัท Xiaomi ประกาศทุ่มบริจาคช่วยตัวเลขแต่ละบริษัทไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(27 พ.ย)ว่า ไฟไหม้ครั้งร้ายแรงได้เผากลุ่มตึกสูง 31 ชั้นการเคหะฮ่องกง หว่องฝุกคอร์ต (Wang Fuk complex) 7 ตึกจากทั้งหมด 8 ตึกในย่านไท่โป (Tai Po) โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้สำเร็จไปแล้ว 4 ตึก และตั้งความหวังจะสามารถควบคุมเพลิงในส่วนที่เหลือได้สำเร็จภายในค่ำวันนี้(27) หลังไฟไหม้มานานร่วม 24 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิต 55 คน และมีคนสูญหายอีกเกือบ 300 คน
โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตมีแรงงานอินโดนีเซีย 2 คนรวมอยู่ในนั้นและคนอื่นมีรายงานสูญหาย
สื่ออังกฤษชี้ว่า แรงงานแดนอิเหนาที่เสียชีวิตคากองเพลิงอยู่ภาคส่วนแม่บ้านทำงานในบ้านและมีอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บ อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย
Sringatin ผู้ประสานงานเพื่อแรงงานอินโดนีเซียในฮ่องกงเปิดเผยกับบีบีซีประจำอินโดนีเซียว่า มีคนงานแดนอิเหนาไม่ต่ำกว่ากว่า 7 คนอาศัยในอพาร์ทเมนท์ที่เกิดเหตุและยังคงสูญหาย
ทั้งนี้มีแรงงานแม่บ้านต่างชาติไม่ต่ำกว่า 367,000 คนอาศัยในฮ่องกงโดยคิดสัดส่วนมากถึง 97% ของแรงงานแม่บ้านต่างชาติทั้งหมดมาจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อ้างอิงจากแผนกแรงงานฮ่องกง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันเหยื่อชาวฟิลิปปินส์ออกมาแต่ทว่า รองกงสุลใหญ่ในฮ่องกง โฮเซ อันเจโล มานุเอล (Jose Angelo Manuel) ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการและยังไม่ได้ยืนยันระบุว่า มีแม่บ้านฟิลิปปินส์บางส่วนอาจติดอยู่ในตึกสูงระฟ้าเหล่านั้น
ทั้งนี้แรงงานแม่บ้านในฮ่องกงตามกฎหมายต้องพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง ซึ่งตามปกติจะมีหน้าที่ประกอบอาหาร ทำความสะอาดดูดฝุ่นและดูแลเด็กในขณะที่มีจำนวนมากต้องรับผิดชอบดูแลคนชรา โดยในกลุ่มตึกที่เกิดเหตุมีเกือบ 40% เป็นผู้สูงอายุ
ด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติชื่อดังจีนโดดเข้ามาขอซับน้ำตาร่วมบริจาคช่วยฮ่องกงอย่างคับคั่ง ได้แก่กลุ่มธุรกิข อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) ของ แจ็ก หม่า เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้ง Temu และ Taobao ประกาศบริจาค 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง( 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่บริษัทไฮเทคจีนอื่นประกาศจะบริจาคแห่งละ 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ได้แก่ Tencent, Xiaomi และ ByteDance
นอกจากนี้บริษัทเครื่องแต่งกายกีฬาชื่อดัง Anta บริจาค 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นเงินสด และเครื่องแต่งกายกีฬากันหนาวมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องให้ผู้ประสบภัย