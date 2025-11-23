เริ่มแล้ว! “สหรัฐฯ” โปรยใบปลิวล่าค่าหัวมาดูโร “$50ล้าน” จากท้องฟ้าคาราคัส เล็งโค่น "มาดูโร" FAA เตือนสายการบินพาณิชย์ห้ามบินไปเวเนฯ

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯวันอาทิตย์(23 พ.ย)โปรยใบปลิวเบาะแสผู้นำเวเนซุเอลามูลค่า 50 ล้านดอลลาร์เหนือท้องฟ้ากรุงคาราคัส บังเอิญตรงกับวันเกิดประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร พอดี ด้านสายการบินพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า 3 แห่งแห่ยกเลิกเที่ยวบินไปเวเนซุเอลาหลัง FAA สั่งเป็นเขตห้ามบินอันตรายสูง ฟ็อกซ์นิวส์รายงาน ทรัมป์เล็งโค่นมาดูโรใช้สงครามจิตวิทยาเล่นงานตั้งเป้าให้ผู้นำคาราคัสหนีออกนอกประเทศ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(23 พ.ย)ว่า เป็นสัญญาณของแรงกดดันล่าสุดจากทำเนียบขาวไปยังประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร เกิดขึ้นหลังการรายงานจากแหล่งข่าวเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์
ระบุว่าสหรัฐฯส่งเครื่องบินโปรยใบปลิวเหนือท้องฟ้ากรุงคาราคัสใบปลิวเบาะแสมาดูโรที่นำไปสู่การจับกุมสำเร็จที่จะตบรางวัลให้ 50 ล้านดอลลาร์
ปฎิบัติการจิตวิทยาที่ยังไม่มีการไฟเขียวอนุมัติแต่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วสุดในวันนี้(23)ที่ยังเอิญตรงกับวันเกิดปีที่ 63 ของผู้นำคาราคัสพอดี
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานล่าสุดวันอาทิตย์(23)ว่า มีรายงานว่าสหรัฐฯต้องการล้มรัฐบาลมาดูโร โดยอ้างอิงจากรายงานพิเศษของฟ็อกซ์นิวส์ที่ออกมาจากแหล่งข่าวว่า ปฎิบัติการลับน่าจะเป็นเฟสแรก..โดยมีทางเลือกภายใต้การพิจารณารวมถึงการโค่นมาดูโร
และรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการใช้ปฎิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อข่มขวัญผู้นำคาราคัส และต้องการให้มาดูโรหนีออกนอกประเทศไป
ด้านดิอินดีเพนเดนท์รายงานต่อว่า องค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ FAA ออกประกาศด่วนวันศุกร์(21)เตือนไปยังสายการบินทั้งหมดถึงสถานการณ์อันตรายหากดำเนินเที่ยวบินพาณิชย์ไปยังเวเนซุเอลาระหว่างมีปฎิบัติการทหารล้อมรอบเวเนซุเอลา
อ้างอิงจากสกายนิวส์ของอังกฤษพบว่า สายการบินพาณิชย์ต่างชาติไม่ต่ำกว่า 3 แห่งยกเลิกเที่ยวบินออกจากกรุงคาราคัส
สายการบิน Gol ของบราซิล สายการบิน Avianca ของโคลอมเบีย และสายการบิน TAP Air Portugal ของโปรตุเกสสั่งยกเลิกเที่ยวบินจากกรุงคาคาราคัสในวันเสาร์(22) อ้างอิงจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 และจากเว็บไซต์ทางการของท่าอากาศยานนานาชาติซีมอน โบลีวาร์( Simon Bolivar Maiquetia International Airport) ของเวเนซุเอลาเอง
ทั้งนี้บริษัทสายการบิน TAP Air Portugal ยืนยันข่าวการยกเลิกเที่ยวบินวันเสาร์(22)และในวันอังคาร(25)