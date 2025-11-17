แดนอาชญากรรมชัดๆ!อินฟลูฯสาวชื่อดังจีนหายตัวในกัมพูชา เร่งช่วยกันตามหาข้ามประเทศ

"Sister Orange" อินฟลูเอ็นเซอร์สื่อสังคมออนไลน์จีน หายตัวไปในกัมพูชา ทางครอบครัวติดต่อเธอไม่ได้มาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่เธอมีกำหนดเดินทางกลับไปยังจีน
นักสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม Douyin เดินทางไปยังกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือน เพื่อไปเยี่ยมแฟนหนุ่มของเธอ ผู้ซึ่งอ้างว่าบริหารโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์
ไม่สามารถติดต่อทั้ง 2 คนได้เกินกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว โทรศัพท์ของทั้งคู่ถูกปิด และคำกล่าวอ้างที่ว่าแฟนหนุ่มของเธอ มีความเกี่ยวข้องกับสุหนุวิลล์ พื้นที่อันโด่งดังสำหรับปฏิบัติการคอลล์เซ็นเตอร์อื้อฉาว ได้ก่อคำถามว่า แท้จริงว่าชายคนนี้ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมใดกันแน่
ครอบครัวและแฟนคลับของเธอทำการร้องขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ทั้งบน Douyin และ Weibo รวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนในกัมพูชาและกระทรวงการต่างประเทศ ขณะที่อินฟลูเอ็นเซอร์คนอื่นก็ร่วมแชร์แจ้งบุคคลสูญหาย และพยายามติดต่อกับองค์กรช่วยเหลือพลเรือนทั้งหลาย เพื่อเร่งรัดความพยายามค้นหาข้ามประเทศ
(ที่มา:เดอะสแตนดาร์ด)