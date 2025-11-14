อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน “อังเกลา แมร์เคิล” บินเข้าอิสราเอลดูโซนสังหารหมู่ “เทศกาลดนตรีโนวา เฟสติวัล” ข่าวกรองสหรัฐฯรู้ “เทลอาวีฟ” แอบใช้ปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน อังเกลา แมร์เคิล วันพุธ(12 พ.ย) เดินทางเข้าอิสราเอลก่อนไปเยือนพรมแดนติดเขตฉนวนกาซารวมพิกัดพื้นที่จุดฮามาสบุกโจมตีสังหารในงานเทศกาลดนตรีโนวา เฟสติวัล ก่อนมัดเหยื่อสาวยิว-เยอรมันวัย 23 ปี ชานี โลค(Shani Louk) ในสภาพเกือบเปลือยผูกติดท้ายรถแห่ประจานไปทั่วก่อนเสียชีวิตกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก
dpa ของเยอรมันรายงานวันพฤหัสบดี(13 พ.ย)ว่า เอกอัครราชทูตเยอรมัน สเตฟเฟน ไซเบิร์ต (Steffen Seibert) ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X ว่า อดีตผู้นำหญิงเยอรมัน อังเกลา แมร์เคิล บินเข้าอิสราเอลในวันพุธ(13)
และในระหว่างอยู่ในอิสราเอล แมร์เคิลได้เดินทางไปดูจุดการโจมตีข้ามแดนของฮามาสสังหารคนไปเป็นจำนวนมากในงานเทศกาลดนตรี โนวา เฟสติวัล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พรมแดนเขตฉนวนกาซา
ในวันที่ 7 ต.ค ปี 2023 มีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีจำนวนหลายร้อยคนโดนสังหารหมู่ด้วยฝีมือกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกล่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่เข้าร่วมการโจมตีข้ามแดนฟ้าผ่า
ด้าน เกล โชเรช (Gail Shoresh) ดำเนินการโปรเจกต์ดโวรา (Project Dvora) เป้าหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง ได้เปิดเผยกับแมร์เคิลถึงความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ขณะเดียวกันในระหว่างการเยือนพบว่านักข่าวอิสราเอล อามีร์ ตีบง (Amir Tibon) ได้นำอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมันไปดูห้องในคิบบุตซ์ นาฮาล ออซ (Kibbutz Nahal Oz) ที่ตัวเขาและครอบครัวต้องซ่อนนานร่วม 10 ช.มระหว่างฮามาสออกปฎิบัติการ
dpa รายงานว่าในวันที 7 ต.ค ปี 2023 มีผู้เสียชีวิตไปร่วม 1,200 คน และถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกไม่ต่ำกว่า 250 คนรวมเหยื่อสาวยิว-เยอรมันวัย 23 ปี ชานี โลค(Shani Louk) ที่โดนพาแห่รอบเมืองด้วยการถูกผูกไว้ที่รถในสภาพเกือบเปลือยเปล่าก่อนที่จะเสียชีวิตหลังจากนั้น
ผลจากการโจมตีข้ามแดนในครั้งนั้นทำให้เกิดสงครามกาซามาจนถึงปัจจุบัน โดยยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมฝั่งกาซาในวันพฤหัสบดี(13)อยู่ที่กว่า 69,187 คนและบาดเจ็บอีก 170,703 คน โดยอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงกาซาของทรัมป์ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ต.ค สื่อกาตาร์อ้างว่า เทลอาวีฟสังหารประชาชนปาเลสไตน์ไปแล้ว 260 คนและทำให้บาดเจ็บอีก 632 คน
สื่อกาตาร์ชี้ว่า ข้อมูลถูกแชร์กับทำเนียบขาวและวิเคราะห์โดยชุมชนข่าวกรองสหรัฐฯในสัปดาห์สุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบเดน แหล่งข่าวอ้างว่า สหรัฐฯได้ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วรู้ว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลหารือถึงการใช้โล่มนุษย์ในกาซา
โดยทหารอิสราเอลจะส่งคนปาเลสไตน์เข้าอุโมงค์ในกาซาที่เชื่อว่ามีระเบิดเพื่อปกป้องตัวเองจากการโจมตี
ถือเป็นการระเมิดกฎหมายระหว่างประเทศตามการเปิดเผยครั้งแรกโดยรอยเตอร์ในวันพุธ(12) ที่กล่าวว่า ไม่สามารถประเมินได้ว่า รัฐบาลไบเดนได้มีการหารือข่าวกรองลับกับรัฐบาลอิสราเอลของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู หรือไม่
ทั้งนี้สถาบัน Weizmann Institute of Science ชื่อดังในอิสราเอลวันจันทร์(10) มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน อังเกลา แมร์เคิล เพื่อเป็นเกียรติต่อการสร้างคุณูปการต่อการเมืองระหว่างประเทศและพันธมิตรระหว่างประเทศ
และเป็นการยกย่องต่อความร่วมเป็นหนึ่งเดียวและมิตรภาพของเธอกับอิสราเอลในความมุ่งมั่นต่อความพยายามต่อต้านการเหยียดหยามและกีดกันยิว