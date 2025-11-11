นี่ก็ขอจัง!เซเลนสกีอยากได้แพทริออตสหรัฐฯอีก25ระบบ ดิ้นรนรับมือรัสเซียโจมตีทางอากาศไม่หยุด

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เมื่อวันจันทร์(10พ.ย.) เปิดเผยว่าเขาอยากสั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ "แพทริออต" จากสหรัฐฯ 25 ระบบ ในขณะที่เคียฟกำลังดิ้นรนพยายามสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศอย่างไม่หยุดหย่อนของรัสเซีย ที่ทำไฟฟ้าดับรอบแล้วรอบเล่าทั่วยูเครน ท่ามกลางฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน
เซเลนสกี ยอมรับว่าระบบแพริออตมีราคาแพง และการผลิตล็อตใหญ่ดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานหลายปี แต่เสนอให้บรรดาชาติยุโรปมอบแพทริออตของพวกเขาแก่ยูเครนก่อน แล้วค่อยรอนำระบบจะทำการผลิตในอนาคตมาทดแทน "เราไม่อยากจะรอ" เขากล่าว
ปฏิบัติการโจมตีร่วมด้วยขีปนาวุธและโดรนเล่นงานเครือข่ายไฟฟ้าของยูเครน มีขึ้นในช่วงเวลาที่เคียฟกำลังดิ้นรนอย่างหนัก ในความพยายามสกัดกั้นการรุกคืบของรัสเซียในสมรภูมิรบ ขณะที่มอสโกวางเป้าหมายยึดเมืองโปครอฟสก์ ป้อมปราการทางตะวันออกของประเทศ ขณะเดียวกันความพยายามสันติภาพของนานาชาติก็ดูเหมือนจะเลือนหายไป เกือบ 4 เดือนหลังจากรัสเซียรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้
เซเลนสกี เผยด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ยูเครน ได้รับระบบแพทริออตเพิ่มเติมจากเยอรมนี ไม่ทราบว่ามีระบบแพทริออตมากน้อยแค่ไหนในยูเครน แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศในภาพรวมนั้น ยังคงไม่เพียงพอต่อดินแดนอันกว้างขวางของยูเครน
นาโต กำลังประสานงานอย่างสม่ำเสมอในการป้อนแพ็คเกจอาวุธขนานใหญ่แก่ยูเครน โดยบรรดาพันธมิตรยุโรปและแคนาดา กำลังสั่งซื้อยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จากสหรัฐฯสำหรับมอบแก่เคียฟ หลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันว่าจะไม่ยอมอาวุธใดๆแก่ยูเครนอีกแล้ว ต่างจากรัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ปฏิบัติการของรัสเซียในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครน ดูเหมือนจะเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆ มอสโกส่งโดรนหลายร้อยลำ ในนั้นบางส่วนติดกล้องสำหรับยกระดับความแม่นยำเล่นงานเป้าหมาย เอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่การป้องกันอ่อนแอ นอกจากนี้แล้วปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในปีนี้ ยังเล็งเป้าเป็นรายภูมิภาค เล่นงานลานไกไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย แทนที่จะเล็งเป้าเล่นงานเครือข่ายไฟฟ้ากลางระดับชาติ
กระทรวงพลังงานยูเครนในวันจันทร์(10พ.ย.) ระบุว่าการโจมตีของรัสเซียก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศมากกว่าเดิม ผลก็คือจำเป็นต้องกำหนดงดใช้ไฟฟ้าเป็นบางช่วงเวลา ในภูมิภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศ ขณะเดียวกันพวกเขายังเรียกร้องให้ชาวยูเครนใช้ไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงที่มีการบริโภคสูงสุด ในตอนเช้าและตอนเย็น
(ที่มา:เอบีซีนิวส์)