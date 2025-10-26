xs
สื่อนอกรายงาน “ทรัมป์” โวตัวเองเป็นแชมปเปี้ยนปั้นสันติภาพ เผยช็อกโลก "อเมริกา" เตรียมทำสัญญา "ข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญ" กับไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอาทิตย์(26 ต.ค)ว่า แถลงยืนยันก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชาที่เริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคมว่า สหประชาชาติสมควรทำในสิ่งนี้แต่คนเหล่านั้นไม่ยอมทำ พร้อมเปิดเผยว่า ตัวเองนั้นมีควาสามารถในด้านเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาและเป็นคนที่ชอบในการเป็นแชมเปียนสันติภาพ พร้อมเผยกำลังเตรียมลงนามข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญร่วมกับไทยเพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดแร่ธาตุจากคู่ปรับจีน

CNNของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์ (26 ต.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้นำแดนเสือเหลืองในพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันอาทิตย์(26)
โดยเป็นการลงนามจากผู้นำคู่ขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ได้แก่ นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม จะลงนามกำกับบนเวที เป็นที่น่าสนใจว่าฉากหลังเวทีเป็นตราสัญลักษณ์สหรัฐฯพร้อมข้อความ “ส่งต่อสันติภาพ”

ทรัมป์ที่เป็นคนออกมารับเครดิตการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดมาตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย และเสียชีวิตไป 40 คน โดยในเวลานั้นเขาได้ยกหูโทรศัพท์คุยทั้ง 2 ฝ่ายก่อนชี้ว่า จะไม่มีข้อตกลงการค้าด้านเจรจาภาษีสหรัฐฯหากความขัดแย้งยังไม่ยุติ

แต่ CNN ชี้ว่าผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่า ข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามวันนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นสนธิสัญญาสันติภาพสุดท้าย

ซึ่งก่อนการลงนามเขาได้ประกาศว่า สหประชาชาติสมควรทำในสิ่งนี้แต่คนเหล่านั้นไม่ยอมทำ พร้อมเปิดเผยว่า ตัวเองนั้นมีควาสามารถในด้านเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาและเป็นคนที่ชอบในการเป็นแชมเปียนสันติภาพ

เขากล่าวว่า ผู้นำทั้งสองชาติมีต่างมีความนับถือซึ่งกันและกัน และเสริมต่อว่า “และทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นเล็กน้อย” โดยชี้ไปให้ถึงความแตกต่างจากสงครามอื่นๆทั้งในตะวันออกกลางและยูเครน

CNN รายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังเปิดเผยว่า อเมริกาจะลงนามข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญ (CRITICAL MINERALSร่วมกับไทยและการค้าสำคัญกัมพูชา โดยกล่าวว่า

“พวกเราลงนามข้อตกลงการค้าครั้งใหญ่กับกัมพูชาและข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญกับไทย”

และเสริมต่อว่า “สหรัฐฯจะมีการค้าและความร่วมมือสำคัญ มีธุรกรรมเป็นจำนวนมากร่วมกับ 2 ชาติ ตราบเท่าที่ทั้งสองชาติยังอยู่ในความสันติ”

ทั้งนี้รายละเอียดคร่าวๆของข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญระหว่างสหรัฐฯ-ไทยที่ประกาศบนเว็บไซต์ทางการทำเนียบขาวในวันอาทิตย์ 26 ต.ค มีใจความสำคัญว่า เป็นการตระหนักถึงในด้านความร่วมมือเพื่อกระจายซัพพลายเชนส์แร่ธาตุสำคัยระดับโลกและสนับสนุนการลงทุน

โดยในความร่วมมือนี้มีตั้งแต่การสำรวจค้นหาแร่ธาตุสำคัญ การสะกัดแร่ และกระบวนการทำแร่ให้บริสุทธิ์ และอื่นๆไปจนถึงการลงทุนและสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าภายใน (to support domestic value addition) มากกว่าส่งออกเป็นวัตถุดิบ (raw matterials)ออกไป

แถลงการณ์ระบุต่อว่าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างเปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคงและโปร่งใสต่อตลาดแร่แรร์เอิร์ทและแร่ธาตุสำคัญเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความมั่งคั่งของซัพพลายเชนส์ของแร่ธาตุสำคัญและแร่แรร์เอิร์ทในสหรัฐอเมริกาและไทย”













