เขมรโดนอีก!สื่อเกาหลีใต้จัดให้หนักๆ แฉซ้ำถูกเปียงยางใช้ฟอกเงินคริปโตฯ9.3หมื่นล้าน

เกาหลีเหนือใช้แพลตฟอร์มการเงินของกัมพูชา "Huione Pay" สำหรับฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีที่ขโมยมา จากการแฮคและกลอุบายด้านไอทีที่ลงมือโดยภาครัฐ ตามรายงานของ Korea Joongang Daily สื่อมวลชนเกาหลีใต้ อ้างอิงผลการสืบสวนระหว่างประเทศที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ(22ต.ค.)
คณะติดตามการคว่ำบาตรพหุภาคี(MSMT) ซึ่งมีตัวแทนจาก 111 ชาติ ในนั้นรวมถึงเกาหลีใต้, สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ชี้ชัดว่า Huione Pay กลายมาเป็นช่องทางหลักของการฟอกเงิน ในขณะที่แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯอยู่ก่อนแล้ว ต่อการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์และกักขัง ที่เกี่ยวข้องกับ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ของกัมพูชา
รายงานดังกล่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยไซเบอร์ทั้งหลายของเกาหลีเหนือ ที่กำกับดูแลโดยกรมอุตสาหกรรมยทโธปกรณ์ของพรรคแรงงาน สำนักข่าวกรองทหารและกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานปรมาณู ทำการขโมยและฟอกทรัพย์สินดิจิทัล ในขณะที่หน่วยงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดต่างอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ในรายงานระบุว่าพวกแฮกเกอร์เกาหลีเหนือจะอ้างตัวเป็นนักลงทุนหรือผู้สรรหาบุคลากร ล่อลวงเป้าหมายให้ดาวน์โหลดมัลแวร์ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังจัดฉากสัมภาษณ์งานแบบปลอมๆ สำหรับการจ้างงานทางไกล และในบางกรณี ได้มีการขายข้อมูลที่ขโมยมา ภายใต้ความร่วมมือกับบรรดากลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่สัญชาติรัสเซีย
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึงกันยายน 2025 เขื่อว่าเกาหลีเหนือขโมยคริปโตเคอร์เรนซี มูลค่าราวๆ 2,840 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 93,000 ล้านบาท) ขณะที่ทาง MSMT บอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือใช้เงินดิจิตัลเหล่านั้น สำหรับจัดซื้ออาวุธและวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เงินทุนที่ผ่านการฟอกแล้ว ปกติแล้วมักถูกแปลงเป็นเงินสดผ่านคนกลางในต่างแดน โดยที่ระบบ UnionPay ของจีน ถูกใช้เป็นช่องทางที่สำคัญ โดยที่เครือข่ายฟอกเงินทั้งในรัสเซีย, ฮ่องกงและกัมพูชา ต่างก็ใช้ระบบนี้เป็นประโยชน์เช่นกัน ในนั้นรวมถึงแพลตฟอร์ม Huione Pay
ในรายงานระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเกาหลีเหนือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดาพนักงานของ Huione Pay มาตั้งแต่ปี 2022 ว่ากันว่าความเชื่อมโยงดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลเปียงยางฟอกเงิน 37.6 ล้านดอลลาร์ ที่ขโมยมมาจาก DMM Bitcoin แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของญี่ปุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2024 ก่อนหน้านั้นในปี 2022 ทาง Green Pine Association องค์กรหนึ่งของเกาหลีเหนือ มีข่าวว่าใช้ Huione Pay ฟอกเงิน 600 ล้านดอลลาร์ ที่ขโมยมาจาก Axie Infinity บริษัทเกมของเวียดนาม
บรรดาประเทศใน MSMT หยิบยกความกังวลต่างๆนานาพูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาในเดือนตุลาคมและธันวาคม 2024 อ้างว่า Huione Pay ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆของเกาหลีเหนือที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของยูเอ็น แม้ธนาคารกลางกัมพูชาจะถอนใบอนุญาตแพลตฟอร์มนี้ แต่ทาง Huione Pay ยังคงให้บริหารต่อไป จนกระทั่งเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)แห่งสหรัฐฯ จะขึ้นบัญชี Huione Group ในฐานะความกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ถ้อยแถลงร่วมของรัฐสมาชิก 11 ชาติใน MSMT เน้นย้ำพันธสัญญาต่อการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดเล่นงานเกาหลีเหนือ และเรียกร้องเปียงยางมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อการพูดคุยเจรจาใดๆ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเรียกร้องให้ทุกรัฐสมาชิกยูเอ็น เข้าร่วมในความพยายามต่อต้านการอำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ ซึ่งคุกคามสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติ
(ที่มา:Korea Joongang Daily)