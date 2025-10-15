xs
โซลส่อเดือดเป็นทวีคูณ!พบศพหญิงเกาหลีใต้ในเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดกับกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



หญิงชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกพบเป็นศพในเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดกับกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายใต้กรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน จากการเปิดเผยของตำรวจในวันพุธ(15ต.ค.)

อ้างอิงข้อมูลจากสถานีตำรวจฮเยฮวา ในกรุงโซล ผู้หญิงในวัย 30 ปีเศษๆถูกพบเสียชีวิตใกล้ชายแดนเวียดนาม-กัมพูชาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

เวลานี้ตำรวจท้องถิ่นกำลังสืบสวนสาเหตุการตาย ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าศพของผู้หญิงรายนี้จะถูกชันสูตร ก่อนส่งต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวของเธอ

ในส่วนตำรวจเกาหลีใต้ก็เปิดการสืบสวนเป็นการภายในในคดีนี้เช่นกัน หลังได้รับคำร้องเรียนจากสมาชิกในครอบครัวผู้เสียชีวิต

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ตำรวจเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบคำกล่าวอ้างที่ว่าผู้หญิงรายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์

(ที่มา:ยอนฮับ)

