โซลส่อเดือดเป็นทวีคูณ!พบศพหญิงเกาหลีใต้ในเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดกับกัมพูชา

หญิงชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกพบเป็นศพในเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดกับกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายใต้กรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน จากการเปิดเผยของตำรวจในวันพุธ(15ต.ค.)
อ้างอิงข้อมูลจากสถานีตำรวจฮเยฮวา ในกรุงโซล ผู้หญิงในวัย 30 ปีเศษๆถูกพบเสียชีวิตใกล้ชายแดนเวียดนาม-กัมพูชาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
เวลานี้ตำรวจท้องถิ่นกำลังสืบสวนสาเหตุการตาย ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าศพของผู้หญิงรายนี้จะถูกชันสูตร ก่อนส่งต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวของเธอ
ในส่วนตำรวจเกาหลีใต้ก็เปิดการสืบสวนเป็นการภายในในคดีนี้เช่นกัน หลังได้รับคำร้องเรียนจากสมาชิกในครอบครัวผู้เสียชีวิต
รายงานข่าวระบุด้วยว่า ตำรวจเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบคำกล่าวอ้างที่ว่าผู้หญิงรายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
(ที่มา:ยอนฮับ)