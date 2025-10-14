ผู้นำเกาหลีใต้เร่งจัดตั้ง "ช่องทางสื่อสารปกติ" ช่วยพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกัมพูชา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (14 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถิติชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงและลักพาตัวในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น จากกลโกงการหลอกลวงจ้างงานของแก๊งสแกมเมอร์ และการเสียชีวิตของนักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ระหว่างถูกลักพาตัวไปในกัมพูชา
ขณะเดียวกัน ผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้ง ช่องทางการสื่อสารปกติ ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ ผ่านการปรึกษาหารือกับรัฐบาลกัมพูชา พร้อมทั้งเสริมว่า พลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในกัมพูชาควรได้รับการค้นหาให้พบ และมีการประงานเพื่อส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุด
