เล่นเจ้าสัวไทยซะแล้ว!เขมรยึดเนื้อสัตว์แช่แข็ง270ตันอ้าง'ไม่ปลอดภัย' โชว์ภาพหราบางส่วนเป็นของ'ซีพี'

พวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้ายึดเนื้อสัตว์แช่แข็ง 270 ตัน อ้างว่าพบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและในอุณหภูมิสูงที่เป็นอันตราย ก่อความกังวลร้ายแรงเกี่่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารในเมืองหลวง ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์เมื่อวันอังคาร(7ต.ค.)
สื่อกัมพูชาแห่งนี้ไม่ได้พาดพิงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น แต่ในรายงานข่าวของพวกเขา ได้เผยแพร่รูปถ่ายเป็นภาพเป็ดสดอนามัย ตราซีพี บรรจุอยู่ในลัง วางอยู่รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตรวจยึด
แคมโบเดียเนสส์ รายงานว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันและปราบปรามการฉ้อโกง(CCF) แห่งกัมพูชา แถลงเมื่อวันอาทิตย์(5ต.ค.) ว่าปฏิบัติการเข้ายึดดังกล่าว มีขึ้นตามหลังการตรวจสอบพื้นที่ 3 เขตในพนมเปญ บริเวณที่พวกเจ้าหน้าที่ทำการยึดเนื้อสัตว์ที่ถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
ปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรและศุลกากร, ตำรวจต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพนมเปญ, สำนักงานสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากทั้ง 3 เขต โดยคณะทำงานชุดนี้มีเป้าหมายตรวจหาสารเคมีผิดกฎหมาย และตรวจสอบว่าสินค้าเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เขียนไว้บนสลากหรือไม่
ระหว่างการตรวจค้น ทีมสืบสวนได้ทำการรวบรวมตัวอย่าง 33 ตัวอย่างสำหรับการทดสอบแบบรวดเร็ว ซึ่งไม่พบสารเคมีต้องห้ามใดๆ จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม 36 ตัวอย่าง และส่งมันไปยังห้องปฏิบัติการกลางของ CCF เพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตรวจหาสารพิษตกค้าง, ไวรัส และสารต้องห้ามอื่นๆ
"การตรวจสอบเผยให้เห็นปัญหาแปะป้ายสลากไม่ถูกต้องและสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยในพื้นที่จัดเก็บบางส่วน" รายงานของ CCF ระบุ "อุณหภูมิในตู้แช่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และจำเป็นต้องมีการปรับปรุงต่างๆนานา เพื่อรับประกันว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค คณะทำงานกำลังรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการกลาง"
Bun Chamreon รองผู้อำนวยการ CCF ระบุว่า "พวกเจ้าหน้าที่ได้ยึดชั่วคราว เนื้อสัตว์แช่แข็ง 270 ตัน ที่จัดเก็บไว้ในตู้แช่ขนาดใหญ่ 7 ตู้ ระงับการกระจายสินค้าจากที่ตั้งทั้ง 3 แห่งนี้ จนกว่าการสืบสวนจะแล้วเสร็จ"
ขณะเดียวกันทาง CCF ได้เรียกร้องให้เจ้าของธุรกิจอาหารที่นำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็ง ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัย เพื่อปกป้องผู้บริโภค พร้อมอ้างว่าทางเจ้าหน้าที่เคยได้รับการร้องเรียนหรือได้รับแจ้งการกระทำผิดลักษณะดังกล่าว เกี่ยวกับการไม่ยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยทางอากาศ มาก่อนแล้วหลายต่อหลายครั้ง
