ทำจริงเสียทีเถอะ!กัมพูชามามุกใหม่แพร่คลิปชาวบ้านบอยคอตต์สินค้าไทย หลังฮุนเซนร้องชาวเขมรหยุดใช้'เงินบาท'

ท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทย สื่อมวลชนเขมรกล่าวอ้างในวันจันทร์(6ต.ค.) ว่ามันโหมกระพือเสียงเรียกร้องจากบรรดาชาวบ้านท้องถิ่นและผู้นำระดับชาติให้คนกัมพูชาคว่ำบาตรสินค้าแทนและหยุดใช้เงินบาท ตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การรุกรานของไทย"
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส อ้างคำสัมภาษณ์ของ Poeu Poul ชาวบ้านวัย 57 ปี จากจังหวัดกันดาล ที่ส่งผักและเสบียงต่างๆป้อนชุมชนต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดน ระบุว่า "ผมใจสลายที่เห็นดินแดนของเราถูกบุกรุก เรารักดินแดนของเราและมีหน้าที่ปกป้องมัน ใจของเราแตกสลายเมื่อเราได้ยินข่าวว่าดินแดนของเราถูกคุกคาม"
Poul เรียกร้องชาวกัมพูชาทุกคนลดพึ่งสินค้าไทย ซึ่งเขาให้คำจำกัดความว่าจะเป็นการสนับสนุน "ผู้รุกราน" และหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแทน "ผมหยุดใช้สินค้าไทยมาตั้งแต่ก่อนความขัดแย้งในเดือนกรกฏาคม" เขากล่าว พร้อมบอกว่าเวลานี้เขาต้องตรวจสอบสินค้าทุกชนิดอย่างระมัดระวังก่อนซื้อสินค้าเหล่านั้น เพื่อรับประกันว่ามันจะไม่เป็นการสนับสนุนการกระทำต่อต้านกัมพูชา "พวกชาวบ้านในหมู่บ้านของผมเกือบทุกคน ไม่ซื้อสินค้าไทยอีกต่อไปแล้ว แม้ยังมีอีกเล็กน้อยที่ยังไม่ทราบ การใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเท่ากับเป็นการสนับสนุนทางการเงินในการทำสงครามกับเรา"
ทาง ขแมร์ไทม์ส อ้างคำสัมภาษณ์ของชาวบ้านอีกรายนามว่า Nget Ngon ซึ่งป้อนสินค้าไปยังชุมชนต่างๆตามแนวชายแดนและกองกำลังที่อยู่ในแนวหน้า โดยเขาได้สะท้อนความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน "การรุกรานของพวกเขาสร้างความเจ็บแค้นแก่ผู้คนของเราและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ นับตั้งแต่นั้น ทั้งครอบครัวของผมได้บอยคอตต์สินค้าไทยทุกชนิด เราวิงวอนชาวกัมพูชาทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ธงชาติเดียวกัน"
เขาบอกต่อว่าประเทศกัมพูุชามีสินค้าท้องถิ่นเพียงพอรองรับความต้องการภายในประเทศ และเรียกร้องชาวกัมพูชา ทั้งในมาตุภูมิและต่างแดน สนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศชาติ และขัดขืนแรงกดดันจากภายนอก
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊กไม่นานก่อนหน้านี้ อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและประธานวุฒิสภากัมพูชาในปัจจุบัน ประณามกรณีที่คนไทยนำภาพของเขาไปเป็นเป้ายิงปืน พร้อมเรียกร้องคนเขมรแบนสินค้าไทยและเลิกใช้เงินบาทในกัมพูชา
เขาเรียกร้องคนเขมรอดทนอดกลั้นจากกระทำแก้แค้นและเน้นย้ำให้ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำหรับปกป้องประเทศชาติ "ถ้าคุณเจ็บปวดหรือไม่พอใจไทย กรุณาละเว้นจากการซื้อสินค้าไทยและหยุดใช้เงินบาทในกัมพูชา เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านความเป็นเเอกราชทางการเงินของประเทศของเรา" ฮุนเซนระบุ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)