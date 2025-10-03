ลือหึ่ง! อดีตปธน.ซีเรีย บาชาร์ อัล-อัสซาด โดนพยายามลอบสังหารวางยาพิษในมอสโก แต่รอดตายมาได้หวุดหวิดหลังหามส่งโรงพยาบาลขั้นวิกฤต

เอเจนซีส์ – กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรีย SOHR รายงานอ้างอดีตประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร์ อัล-อัสซาด โดนวางยาพิษเพื่อลอบสังหารกลางกรุงมอสโก ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพิ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางออกมาได้เมื่อวันจันทร์(29 ก.ย)ที่ผ่านมา
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(2 ต.ค)ว่า มีรายงานมากมายอ้างว่ามีความพยายามเพื่อลอบสังหารอดีตผู้นำดามัสกัส บาชาร์ อัล-อัสซาด ที่กำลังลี้ภัยในรัสเซียหลังโดนกลุ่มกบฎซีเรียของผู้นำคนปัจจุบัน ประธานาธิบดี อาห์หมัด อัล-ชารา (Ahmad Al-Sharaa) โค่นล้มเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
สื่ออังกฤษรายงานว่า กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรีย SOHR ที่มีฐานอยู่ในอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยโดยอ้างแหล่งข่าวเอกชนระบุว่า อัสซาดเพิ่งได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลย่านชานกรุงมอสโกเมื่อวันจันทร์(29 ก.ย)
ทั้งนี้แหล่งข่าวอ้างว่า อัสซาดโดนลอบวางยาพิษ ซึ่งเบื้องหลังในปฎิบัติการลอบสังหารเพื่อทำให้รัฐบาลรัสเซียต้องอับอายและเพื่อกล่าวหามอสโกว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขา
รายงานระบุว่า อาการของอดีตประธานาธิบดีซีเรียปัจจุบันนั้น “ทรงตัว”
อย่างไรก็ตามมีแค่น้องชายของเขาคือ มาร์ อัสซาด (Maher Assad) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ที่โรงพยาบาลท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด รัฐบาลรัสเซียมาจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้
ทั้งนี้รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันก่อนหน้าชี้ว่า อดีตผู้นำซีเรียถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในสภาพวิกฤตหลังโดนลอบวางยาพิษ
ซึ่งรัฐบาลซีเรียปัจจุบันเรียกร้องการส่งตัวอัสซาดในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนกลับไป แต่รัสเซียมาจนถึงเวลานี้ยังคงปฎิเสธ โดยประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เป็นคนอนุญาตให้อัสซาดและครอบครัวรวมผู้ช่วยอัสซาดสามารถเข้ามาลี้ภัยในรัสเซียได้และเขาเป็นคนส่งหน่วยไปช่วยอพยพอัสซาดออกมาจากกรุงดามัสกัสเพื่อเดินทางไปรัสเซียในวันที่กบฎซีเรียสามารถบุกยึดกรุงดามัสกัสได้สำเร็จ
อัสซาดในวัย 60 ปีไม่ได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ลี้ภัยในกรุงมอสโก และเข้าใจว่าเขาอยู่ภายใต้การอารักขาอย่างใกล้ชิดโดยตำรวจลับรัสเซีย
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ทว่าอย่างไรก็ตามมายังไม่มีหลักฐานปรากฎชัดเพื่อยืนยันข่าวความพยายามลอบสังหารอัสซาดด้วยยาพิษ
ทั้งนี้รายงานก่อนหน้าหลังจากที่เขาอยู่ในรัสเซียไม่ถึง 1 เดือนปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีซีเรียบ่นเกี่ยวกับรู้สึกป่วยและมีปัญหาการหายใจ