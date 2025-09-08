"อัสซาดูลาห์" ตัวโกงคนใหม่รุ่นฟลายเวต / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
"อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ" คงจดจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาไปตลอดชีวิต หลังสะบัดแข้งอันเฉียบคมเข้าศีรษะ "ยอดมวย 3 พ.ศ." พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ร่วงคาเชือก ปิดเกมน็อกกำปั้นชาวไทยในยกแรกของศึก ONE ลุมพินี 122
จากน็อกเอาต์อันสุดสวยดังกล่าวส่งให้ "อัสซาดูลาห์" พิชิตใจ ชาตรี ศิษย์ยอดธง กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 31 ของรายการ ONE ลุมพินี ที่คว้าสัญญา วัน แชมเปียนชิพ มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.2 ล้านบาท มาครองได้สำเร็จ หลังเก็บชัยมา 6 ไฟต์รวด โดยเป็นการน็อกคู่แข่งแบบไม่ครบยกถึง 5 ไฟต์
หลายคนอาจจะอยากรู้จักว่ากำปั้นรายนี้เป็นใครมาจากไหน โดย อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ เจ้าของความสูง 180 เซ็นติเมตร นักชกหนุ่มวัย 22 ปี ชาวรัสเซีย เติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อรับราชการในกองทัพ ส่วนคุณแม่ทำงานเป็นครู
ในวัยเด็ก อัสซาดูลาห์ ชื่นชอบการเล่นกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล, มวยปล้ำ และเมื่ออายุ 11 ปี เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจหันมาฝึกมวยไทยแบบจริงๆ จังๆ โดยมี เคียมรัน นาบาติ นักมวยชาติเดียวกัน เป็นต้นแบบที่เขาอยากเจริญรอยตาม ซึ่งผลงานของกำปั้นรายนี้ช่วงที่อยู่รัสเซีย มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยระดับประเทศ และคว้าแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นมาได้อีกด้วย
หลังจากสั่งสมประสบการณ์ชกในบ้านเกิดมานาน อัสซาดูลาห์ จึงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย เพื่อไล่ล่าความฝันในระดับที่สูงขึ้น โดยเข้าร่วมทีมเมห์ดี ค่ายดังที่พัทยา บ่มเพาะฝีมือให้เก่งกาจมากยิ่งขึ้น
ในที่สุดเวลาแห่งการโชว์ศักยภาพที่สั่งสมมาให้โลกรับรู้ก็มาถึง เมื่อเขาได้ประเดิม ONE ลุมพินี หนแรกในชีวิต เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2024 และก็จัดน็อก เพชรเมืองศรี ไปแบบง่ายดายในยกที่ 1
จุดเด่นของ อัสซาดูลาห์ นอกจากอาวุธแม่ไม้มวยไทยอันหลากหลายแล้ว ก็มีส่วนสูง 180 เซ็นติเมตร ที่ถือว่าได้เปรียบคู่ชกเป็นอย่างมากในรุ่นฟลายเวต (น้ำหนักไม่เกิน 135 ปอนด์) แถมมีสไตล์การชกที่ดุดัน ทรงพลัง แต่แฝงไปด้วยเทคนิคแพรวพราว คาดเดาได้ยากได้จะมาไม้ไหน เพราะไม่ได้มีดีแค่หมัดอย่างเดียว
อัสซาดูลาห์ เอาชนะคู่ชกทุกรายใน ONE ลุมพินี ปิดเกมได้ถึง 5 จาก 6 ไฟต์ โดยไฟต์ล่าสุด ศึก ONE ลุมพินี 122 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา เขาจัดการหวดแข้งสูงน็อก “พันธ์พยัคฆ์” ตั้งแต่ยกแรก ซิวทั้งโบนัสและสัญญา ONE สมความปรารถนา
แต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกสู่เวทีระดับโลก ของ อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ นักมวยไร้พ่ายเจ้าของสถิติ 10-0 ตลอดการชกอาชีพ โดยตอนนี้ด้วยความสูง 180 ซม. ก็ทำให้เขาถูกหยิบไปเปรียบเทียบกับ นาบิล อานาน ที่ปัจจุบันขยับไปต่อย แบนตัมเวต ว่าอาจจะสามารถครองบัลลังก์รุ่นฟลายเวต ได้อย่างง่ายดาย เพราะช่วงชกได้เปรียบกำปั้นทุกคนในรุ่น
หลังจากนี้เชื่อเหลือเกินว่า กำปั้นแดนหมีขาว วัย 22 ปี จะเข้ามาสะเทือนแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต อย่างแน่นอน อยากให้ทุกท่านจับตาดูเขาให้ดี โดยตอนนี้แฟนหมัดมวยเรียกร้องว่าอยากเห็นเขาประชันฝีมือกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นนี้ ซึ่งก็ถือว่าน่าดูถ้าเจอกันจริงๆ เพราะส่วนสูงจะต่างกันถึง 12 ซม.เลยทีเดียว