ทรัมป์เรียกผู้นำรัฐสภาหารือเพื่อหลีกเลี่ยงการ‘ชัตดาวน์’หน่วยงานรัฐบาลวันพุธนี้ รีพับลิกันจวกเดโมแครตเตะถ่วงหวังต่อรอง

ผู้นำรีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐฯพยายามโยนบาปว่า เดโมแครตเป็นตัวการขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อง “ชัตดาวน์” นั่นคือปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางบางส่วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณใช้จ่าย พร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ยอมรับการออกงบประมาณระยะสั้นแก้ขัดชั่วคราว ก่อนเส้นตายในวันพุธ (1 ต.ค.) นี้
หากร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐฯ หน่วยงานบางแห่งของรัฐบาลอาจต้องปิดทำการตั้งแต่วันพุธ (1) ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณ 2026
แม้รีพับลิกันเวลานี้มีคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร แต่ในสภาสูงนั้น การผ่านมาตรการชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติได้นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 60 เสียงจากสมาชิกทั้งหมด 100 คน ซึ่งหมายความว่า ต้องมีวุฒิสมาชิกเดโมแครตบางคนยกมือให้
ทว่าตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกส.ว.เดโมแครตยังคงคัดค้านแข็งแรง การผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้น เพื่อซื้อเวลาไปพลางก่อน โดยยืนกรานรีพับลิกันต้องแลกเปลี่ยนด้วยการฟื้นโครงการสุขอนามัยกลับมาไว้ในร่างงบประมาณ หลังจากที่ถูกรีพับลิกันอาศัยเสียงข้างมากให้ตัดทิ้งไปเมื่อเร็วๆ นี้
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกัน พยายามเป็นผู้นำในการแก้ไขความติดขัดครั้งนี้ ด้วยการเรียกผู้นำรัฐสภาจากทั้งสองพรรค ร่วมหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ (29 ก.ย.) โดยก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน ทรัมป์ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์แสดงความเชื่อมั่นว่า เดโมแครตเองก็ต้องการบรรลุข้อตกลงเช่นกัน เพราะไม่เช่นนั้นรัฐบาลต้องชัตดาวน์
ก่อนหน้านั้นไม่นาน บรรดาผู้นำรีพับลิกันในรัฐสภาต่างบอกว่า ต้องการหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ โดยไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาล่าง เรียกร้องให้เดโมแครตสนับสนุนมาตรการแก้ปัญหาชั่วคราวที่จะอัดฉีดเงินให้รัฐบาลจนถึงวันที่ 21 พ.ย. เพื่อให้สภามีเวลาถกเถียงหาข้อสรุปเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรไว้ต่อไป
จอห์นสันกล่าวในรายการ “สเตท ออฟ เดอะ ยูเนียน” ของซีเอ็นเอ็นว่า สิ่งเดียวที่รีพับลิกันพยายามทำคือซื้อเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิด
ทางด้านชัค ชูเมอร์ ผู้นำเดโมแครตในสภาสูง ให้สัมภาษณ์รายการ “มีต เดอะ เพรส” ของเอ็นบีซีว่า เดโมแครตต้องการการเจรจาอย่างจริงจัง ไม่ใช่การเอ็ดตะโรและตะโกนใส่ และบ่นเรื่องคับข้องใจของทรัมป์ ซึ่งคงไม่ทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังเสี่ยงที่จะต้องชัตดาวน์บางส่วน ซึ่งหากเกิดขึ้นมา ก็จะถือเป็นครั้งที่ 15 แล้วนับตั้งแต่ปี 1981 ในเมื่อสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณในหมวดที่ทางรัฐสภาสามารถใช้ดุลยพินิจจัดสรรได้เอง (discretionary funding) สำหรับปีงบประมาณใหม่ ซึ่งมีมูลค่าราว 1 ใน 4 ของร่างงบประมาณ สหรัฐฯจำนวน 7 ล้านล้านดอลลาร์
หากไม่สามารถผ่าทางตันได้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางหลายพันคนจากหน่วยงาน อาทิ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) อาจต้องพักงาน และบริการมากมายหยุดชะงัก
จอห์นสันโจมตีว่า ข้อเรียกร้องของเดโมแครต “รับไม่ได้” เนื่องจากผู้ที่จะได้รับผลกระทบหนักคือเจ้าหน้าที่รัฐบาลและประชาชนที่พึ่งพิงบริการของรัฐ
ทั้งนี้ รีพับลิกันครองที่นั่งในสภาสูง 53 ต่อ 47 ที่นั่ง และ 219 ต่อ 213 ที่นั่งในสภาล่าง
จอห์นสันและสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นๆ แสดงความหวังชัดเจนเมื่อวันอาทิตย์ว่า เดโมแครตจะต้องสนับสนุนร่างงบประมาณระยะสั้นฉบับชั่วคราว และไม่ใช้การประชุมที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์เป็นทางลัดเพื่อเจรจาในประเด็นที่กว้างขวาง
ชูเมอร์ยืนยันว่า เดโมแครตไม่ต้องการให้รัฐบาลชัตดาวน์ ทว่า คำถามสำคัญยังไม่ได้รับคำตอบ แต่คงจะรู้ได้ในวันจันทร์ว่า รีพับลิกันจริงจังกับการเจรจาหรือไม่
ฮาคิม เจฟฟรีส์ ผู้นำเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร แสดงความหวังว่า จะสามารถหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ได้ แต่ย้ำว่า ข้อกังวลของเดโมแครตเกี่ยวกับโครงการสุขอนามัยจะต้องได้รับการแก้ไข และเดโมแครตต้องการให้ขยายการอุดหนุนการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยผ่านพระราชบัญญัติ (พรบ.) คุ้มครองผู้ป่วยและพรบ.คุ้มครองสุขภาพที่คุ้มครองและทำให้สามารถจ่ายได้หรือที่เรียกกันว่า โอบามาแคร์
ปัจจุบันชาวอเมริกันราว 24 ล้านคนที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พรบ.ดังกล่าว จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากรัฐสภาไม่ยอมขยายเวลาการลดหย่อนภาษีชั่วคราวที่ผ่านความเห็นชอบของสภามาตั้งแต่ปี 2021
จอห์นสันและสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นๆ แนะให้ดำเนินการเรื่องการอุดหนุนสุขอนามัยเป็นประเด็นแยกต่างหากหลังจากผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวแล้ว ทว่า เดโมแครตไม่เห็นด้วย
(ที่มา: รอยเตอร์)