เลือกข้างไหนดี!ทรัมป์กดดันตุรกีหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย แย้มอาจปลดแบนขายF-35ให้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) เร่งเร้าประธานาธิบดี เรเจป ตัยยิบ แอร์โดอัน แห่งตุรกี หยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ลงโทษกรณีทำสงครามในยูเครน ขณะเดียวกันก็แย้มว่าเขาอาจยกเลิกมาตรการแบนอังการาจากการซื้อฝูงบินขับไล่ล่องหนของอเมริกา
แอร์โดอัน เดินทางเยือนทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 แต่ในปีเดียวกันนั้น วอชิงตัน ได้เขี่ย ตุรกี ออกจากโครงการเครื่องบินขับไล่ F-35 ตอบโต้กรณีที่พันธมิตรในนาโตแห่งนี้ จัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย
ทรัมป์ บอกว่าพวกเขาจะพูดคุยอย่างจริงจังมากๆ เกี่ยวกับยุติความขัดแย้งในประเด็นเครื่องบินล้ำสมัย และเผยว่าเขาพร้อมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอังการา กรณีจัดซื้อขีปนาวุธ S-400 ของรัสเซีย ถ้าการพบปะเจรจาเป็นไปด้วยดี
อย่างไรก็ตามเขาหวังผลักดันอีกประเด็นหลักในเรื่องยูเครน ระหว่างพูดคุยกับแอร์โดอันเช่นกัน นั่นก็คือกรณีที่ตุรกีปฏิเสธเข้าร่วมในมาตรการคว่ำบาตรนานาชาติที่กำหนดเล่นงานมอสโก และถึงขั้นยกระดับการซื้อน้ำมันรัสเซียอีกด้วย "ผมอยากให้เขาหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ในขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าอาละวาดไม่หยุด" ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในช่วงต้นของการหารือในฟ้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง
ทรัมป์ ระบุว่า แอร์โดอัน ได้รับความเคารพเป็นอย่างสูงจากทั้ง ปูติน และประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน และ "อาจก่ออิทธิพลอย่างสูงถ้าเขาต้องการเช่นนั้น ตอนเวลานี้ เขาวางตัวเป็นกลางอย่างมากๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาควรทำคือ ไม่ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย" ผู้นำอเมริกากล่าว
ตุรกี คือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของรัสเซีย โดยมูลค่าการค้าขายระหว่างกันอยู่ที่ 52,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้า
ทรัมป์ ยืนยันว่าบรรดาพันธมิตรตะวันตกต้องหยุดซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรัสเซีย แล้วเขาถึงจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใดๆเพิ่มเติมเล่นงานมอสโก แม้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เขาปรับเปลี่ยนท่าทีครั้งใหญ่ โดยเชื่อว่ายูเครนสามารถเป็นฝ่ายชนะสงครามเหนือรัสเซีย
เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลทรัมป์ชอบบีบบังคับพวกผู้นำต่างชาติ แต่สำหรับแอร์โดอันแล้ว เขาเป็นที่ชอบพอกับประธานาธิบดีสหรัฐฯมาช้านาน และทรัมป์ยังคงโอบอุ้มแอร์โดอัน แม้มีการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามในตุรกีก็ตาม
อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับ F-35 เป็นประเด็นติดขัดมาตั้งแต่ครั้งที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯสมัยแรก
ตุรกี ถูกเขี่ยออกจากโรงการฝูงบินขับไล่ล่องหนเรือธงของสหรัฐฯเมื่อ 6 ปีก่อน ท่ามกลางความกังวลว่าการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย จะเป็นประตูให้ศัตรูหลักของนาโต เข้าถึงศักยภาพของ F-35 จากนั้นรัฐบาลชุดก่อนของทรัมป์ ก็ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานภาคกลาโหมของตุรกี
"เขาต้องการ F-35 เขาต้องการมัน และเรากำลังพูดคุยในเรื่องนี้อย่างจริงจัง" ทรัมป์กล่าว "ในท้ายที่สุด คุณจะได้คำตอบในเรื่องนี้" ผู้นำสหรัฐฯบอก พร้อมอ้างว่าตุรกีต้องการซื้อเครื่องบิน F-16 ของอเมริกา เพิ่มเติมเช่นกัน
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯจะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ ทรัมป์ ตอบว่า "ถ้าเรามีการพบปะพูดคุยที่ดี มันแทบเกิดขึ้นในทันที"
ทรัมป์และแอร์โดอัน ยังหาทางคลี่คลายความเห็นต่างเกี่ยวกับกาซาและซีเรีย โดยที่ผ่านมา แอร์โดอัน วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเดือดดาลต่อการทำสงครามถล่มฉนวนกาซาของอิสราเอล พันธมิตรหลักของสหรัฐฯ "ประธานาธิบดีทรัมป์มีอิทธิพลมหาศาล ผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือกัน เราจะสามารถเอาชนะทุกความขมขื่นและทุกปัญหาในภูมิภาค" แอร์โดอัน บอกกับพวกผู้สื่อข่าวผ่านล่าม
(ที่มา:เอเอฟพี)