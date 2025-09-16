อียิปต์เล็งผลักดันสร้าง "NATOตะวันออกกลาง" หลัง “เทลอาวีฟ” โจมตีฟ้าผ่ากาตาร์ “ตุรกี” หวั่นอาจเป็นรายต่อไป

เอเจนซีส์ – อียิปต์มีรายงานกำลังผลักดันกลุ่ม NATO ตะวันออกกลางขึ้นมาเพื่อรับมือหากเกิดการโจมตีฟ้าผ่าหลังกาตาร์โดนอิสราเอลโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวเพื่อเป้าสังหารแกนนำระดับสูงกลุ่มฮามาส พบมีความเคลื่อนไหวได้รับความสนใจก่อนหน้าประชุมอาหรับซัมมิต ด้านตุรกีหวั่นอาจเป็นรายต่อไปโดนอิสราเอลโจมตีจากมีสมาชิกกลุ่มฮามาสหลบมาอาศัยในประเทศ
เยรูซาเล็มโพสตรายงานวันอาทิตย์(14 ก.ย)ว่า อียิปต์กำลังหาทางรื้อฟื้นแนวคิดตั้งกองกำลังชาติพันธมิตรอาหรับตามโมเดล NATO ของโลกตะวันตกอ้างอิงจากรายงานภาษาอารบิกมากมายในวันเสาร์(13)เกิดขึ้นหลังสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ส่งผลไปถึงเสถียรภาพของกรุงโดฮา กาตาร์และการประชุมซัมมิตอาหรับ-ชาติอิสลามที่จะเกิดในกรุงโดฮา วันจันทร์(15)
แหล่งข่าวรวมถึงจากหนังสือพิมพ์โปรฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอน Al-Akhbar ที่ได้อ้างแหล่งข่าวรัฐบาลในกรุงไคโร ขณะที่สื่อ Al-Quds Al-Arabi ที่มีฐานในกรุงลอนดอน อังกฤษ ได้รายงานว่าประธานาธิบดีอียิปต์ อับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิสซี กำลังทำงานเพื่อสร้างกองกำลังตอบโต้เร็วอาหรับที่สามารถส่งออกไปเพื่อปกป้องชาติอาหรับใดก็ตามที่โดนโจมตี พร้อมเปิดเผยว่าข้อเสนอเกิดขึ้นในการติดต่อทางการทูตเมื่อไม่นานมานี้ก่อนหน้าการประชุมซัมมิตโดฮา นอกจากนี้สื่ออาหรับของลอนดอนยังปกป้องแนวงความคิดกลุ่ม NATO ตะวันออกกลาง ว่าเป็นเสมือนร่มด้านการป้องกันมากกว่าเป็นการยกระดับกับอิสราเอล
ส่วนสื่อปาเลสไตน์ Ma’an ได้รายงานในรายละเอียดที่คล้ายกันพร้อมกล่าวว่าไคโรกำลังหารือการร่วมด้วยกำลังทหารอียิปต์ 20,000 นายพร้อมต้องการให้นายพลอียิปต์เป็นผู้คุมในระดับบัญชาการพร้อมซาอุดีอาระเบียที่จะร่วมในฐานะพันธมิตรหลักหากแผนการเดินหน้า สื่อปาเลสไตน์รายงานว่า การหารือยังดำเนินต่อไป
เยรูซาเล็มโพสต์ชี้ว่า การหารือมีเป้าหมายไปที่กลุ่มนาโตอาหรับนี้จะมีการดำเนินงานอย่างไร โดยไคโรย้ำว่าองค์กรใหม่ต้องมีการพัฒนาสอดคล้องกับความสามารถทางประชากรศาสตร์และกองทัพต่างๆของชาติอาหรับที่ประสงค์จะเข้าร่วม
แนวคิดตั้งนาโตตะวันออกกลางเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกือบ 10 ปีก่อนหน้าแต่ทว่าล้มเหลวที่จะเดินหน้าในเวลานั้น แต่รายงานชี้ว่า ความก้าวร้าวของอิสราเอลเมื่อไม่นานที่อุกอาจส่งเครื่องบินรบโจมตีกลุ่มผู้นำฮามาสถึงกาตาร์ทำให้มีการนำแนวคิดข้อเสนอตั้งนาโตอาหรับเดินหน้า เจ้าหน้าที่อียิปต์เวลานี้กำลังอยู่ระหว่างขอการสนับสนุนจากชาติอาหรับอื่นๆเพื่อให้ข้อเสนอเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
แหล่งข่าวอ้างโดย Al-Akhbar ย้ำว่าการพิจารณาทางการเมืองและภูมิภาคจะมีบทบาทสำคัญและเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีกองกำลังร่วมจากโมร็อกโกและแอลจีเรีย
เยรูซาเล็มโพสต์รายงานต่อว่า อีกจุดหนึ่งของการเจรจาคือการแบ่งความรับผิดชอบทางด้านการบังคับบัญชา แหล่งข่าวเปิดเผยว่าอียิปต์ตั้งใจจะคุมตำแหน่งการบัญชาสูงสุดในขณะที่อันดับ 2 จะตกอยู่กับซาอุดีอาระเบียหรืออาจเป็นชาติอ่าวอาหรับอื่นๆ และนี่เป็นการสะท้อนถึงความพยายามของไคโรในการเป็นผู้นำในการจัดการการป้องกันร่วมทางการทหารในขณะเดียวกันพร้อมจะแบ่งปันเพื่อให้เกียรติแก่ราชวงศ์ประเทศอาหรับทั้งหลาย
ขณะที่อีกฝั่งในยุโรป ตุรกีมีความวิตกว่าอาจเป็นชาติถัดไปที่อาจตกเป็นเป้าโดนโจมตีจากอิสราเอลเพื่อต้องการจัดการเป้าหมายสมาชิกกลุ่มฮามาสในประเทศ ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวันอาทิตย์(14)ว่า โฆษกกระทรวงกลาโหมอิสราเอล พลเรือตรี เซกี อัคเติร์ก (Zeki Akturk) ออกมาเตือนอังการาวันพฤหัสบดี(11)ว่า อิสราเอลสามารถขยายการโจมตีที่ไม่ระมัดระวังของตัวเองออกไปเหมือนที่เคยเกิดในกาตาร์ และลากทั้งภูมิภาครวมประเทศตุรกีของตัวเองเข้าสู่หายนะ
ซึ่งถึงแม้การโจมตีทางตรงต่อชาติสมาชิก NATO นั้นไม่น่าจะเกิดแต่ทว่าอังการายังคงวิตกว่าเอเจนต์อิสราเอลสามารถมีเป้าหมายไปที่สมาชิกกลุ่มฮามาสในภาคพื้นซึ่งความตรึงเครียดสามารถเกิดได้อย่างมหาศาลในซีเรีย
ทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน นั้นมีจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มาอย่างยาวนานรวมไปถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาส
เจ้าหน้าที่ฮามาสมักเดินทางไปเยือนตุรกีเสมอและมีบางส่วนอาศัยอยู่ที่นั่น เทลอาวีฟก่อนหน้าเคยกล่าวหาตุรกีถึงการอนุญาตให้ฮามาสวางแผนโจมตีจากดินแดนตุรกีรวมไปถึงการหาสมาชิกใหม่และการระดมทุนที่เกิดขึ้นที่นั่น
สื่อยิววิเคราะห์ว่าจากการที่ตุรกีเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกนาโตทำให้ตุรกีได้รับการปกป้องและอีกทั้งอังการาเคยออกมาโอ้อวดถึงศักยภาพทางการทหารที่แข็งแกร่งกว่าชาติอ่าวอาหรับ และกำลังทหารเป็นรองแค่อันดับ 2 จากสหรัฐฯในกลุ่มนาโตรวมไปถึงมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทหารการป้องกันประเทศ