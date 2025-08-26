สยอง! สหรัฐฯประกาศด่วนพบ “เคสป่วยหนอนไชกินเนื้อมนุษย์” ครั้งแรกในรัฐแมรีแลนด์ หลังเพิ่งกลับจากเที่ยว "เอลซัลวาดอร์"

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ HHS ของสหรัฐฯยืนยันวันจันทร์(25 ส.ค) พบเคสป่วยหนอนไชกินเนื้อมนุษย์ หรือ New World screwworm ในรัฐแมรีแลนด์หลังเดินทางกลับมาจากเอลซัลวาดอร์
NBC News ของสหรัฐฯวันนี้(25 ส.ค) รายงานว่า เคสป่วยหนอนไชกินเนื้อมนุษย์ หรือ New World screwworm นี้เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอเมริกันรายหนึ่งที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อเพิ่งเดินทางกลับมาจากการท่องเที่ยวเอลซัลวาดอร์ซึ่งทั้งสำนักงานควบคุมโรคติดต่อและการป้องกัน CDC ของสหรัฐฯและแผนกสุขภาพรัฐแมรีแลนด์ยืนยันการพบเคสประหลาดเมื่อวันที่ 4 ส.ค ที่ผ่านมา
เอมิลี จี. ฮิลเลียร์ด (Emily G. Hilliard) โฆษกกระทรวง HHS แถลงว่า “นี่ถือเป็นเคสแรกที่เกิดในมนุษย์ในการท่องเที่ยวและป่วยโรคหนอนแมลงวัน New World screwworm จากประเทศที่มีการระบาดได้ถูกพบในสหรัฐฯแล้ว”
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯชี้ว่า “ความเสี่ยงต่อสาธารณะด้านสุขภาพในสหรัฐฯจากการค้นพบครั้งนี้ถือว่าต่ำมาก”
ความน่ากลัวจากโรคหนอนแมลงวัน New World screwworm กินเนื้อมนุษย์นี้จากากรที่แมลงวันตัวเมียจะวางไข่จำนวนมากที่บาดแผลมนุษย์ สัตว์เลี้ยง รวมไปถึงปศุสัตว์ก่อนที่ไข่เหล่านั้นจะถูกฟักกลายเป็นหนอนยั้วเยี้ยและปากที่แหลมคมดูดเลือดบนบาดแผลที่อาศัยอยู่ในนั้น ซึ่งการรักษาจำเป็นต้องใช้วิธีดึงหนอนจำนวนมากออกมาให้หมดแต่หากทิ้งไว้เชื่อว่าหนอนแมลงวันอาจทำให้โฮสเสียชีวิตได้
สำหรับในมนุษย์นั้นพบว่า โรคหนอนกินเนื้อสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่เคสส่วนมากสามารถรักษาหายได้
อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่า แมลงวัน New World screwworm ได้ถูกกำจัดไปจากสหรัฐฯตั้งแต่ยุค 60 เกิดขึ้นเมื่อทีมนักวิจัยได้ปล่อยแมลงวันตัวผู้ที่ได้รับการทำหมันให้ไปจับคู่กับบรรดาแมลงวันตัวเมียเพื่อทำให้เกิดการฟักไข่ที่ไม่สามารถเติบโตได้