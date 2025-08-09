อนามัยโลกผิดหวัง!สหรัฐฯเลิกหนุนวัคซีนmRNA หลังล้มเหลวป้องกันติดเชื้อโควิด

การตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในการยกเลิกสัญญารัฐบาลกลาง 22 ฉบับ สำหรับสนับสนุนโครงการวัคซีน mRNA ถือเป็นความเสียหายใหญ่หลวงที่มีต่อโครงการมหึมานี้จากคำล่าวขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพฤหัสบดี(7ส.ค.)
"แน่นอนว่า นี่คือความเสียหายครั้งใหญ่" โจอาชิม ฮอมบัค หัวหน้าฝ่ายภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลกบอกกับ สมาคมผู้สื่อข่าวสหประชาชาติในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.)
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ แถลงว่าจะค่อยๆยกเลิกกิจกรรมพัฒนาวัคซีน mRNA ภายใต้แผนกวิจัยชีวการแพทย์ นับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้เคลือบแคลงต่อวัคซีนมาช้านานและได้ดำเนินการเปลี่นแปลงต่างๆสำหรับยกเครื่องนโยบายต่างๆในด้านวัคซีน อาหารและยา
"วัคซีน mRNA เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากและเป็นแพลตฟอร์มที่รับใช้เราได้เป็นอย่างดีในแง่ของโควิด เรายังรู้ด้วยว่ามันทำงานได้อย่างมีแนวโน้มที่ดีมากๆในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฮอมบัคกล่าว "สำหรับทัศนะของเรา แพลตฟอร์มนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาวัคซีนต่อต้านภัยคุกคามโรคระบาดใหญ่ที่จะโผล่ขึ้นมาใหม่ สืบเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงอย่างได้รวดเร็วมากๆ"
เคนเนดีกล่าวว่าทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางชีวการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ กำลังยกเลิกการลงทุนพัฒนาการวัคซีน mRNA จำนวน 22 โครงการ สืบเนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนนี้ล้มเหลวในการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อย่างเช่นโควิดและไข้หวัด
อย่างไรก็ตามทาง ฮอมบัค เรียกร้องให้ทั่วโลกเดินหน้าทำงานเพื่อการพัฒนาวัคซีนโควิด mRNA ต่อไป "จากมุมมองของเรา มันคือความเคลื่อนไหวที่เคราะห์ร้ายและไม่ถูกที่ถูกเวลา แต่เรามั่นใจว่าความพยายามวิจัยจะเดินหน้าต่อไป สืบเนื่องจากแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีหวังมากๆ" เขาบอกกับผู้สื่อข่าว
ไม่นานหลังสาบานตนเข้าบตำแหน่งในเดือนมกราคม ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารฉบับหนึ่ง สั่งให้สหรัฐฯถอนตัวจากองค์การอนามัยโลก องค์กรที่เขาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำๆเกี่ยวกับแนวทางการรับมือโรคระบาดใหญ่โควิด-19
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางชีวการแพทย์ ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทต่างๆพัฒนาอุปทานทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆนานาที่มีต่อสุขภาพประชาชน และมอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับการพันาวัคซีนต่างๆระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ บอกว่าการค่อยๆลดระดับสนับสนุนนั้น ยังรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาที่มอบแก่ โมเดอร์นา สำหรับการพัฒนาขั้นสุดท้ายวัคซีนไข้หวัดนกสำหรับมนุษน์ และสิทธิในการซื้อวัคซีนดังกล่าว ตามที่เคยรายงานก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม
หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐฯแห่งนี้ยังได้ปฏิเสธและยกเลิกใบยื่นข้อเสนอราคาก่อนการอนุมัติหลายฉบับ ในนั้นรวมถึงข้อเสนอจากไฟเซอร์, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone และอื่นๆ
เคนเนดี กล่าวว่าทางกระทรวงฯตัดสินใจยกเลิกโครงการเหล่านี้ สืบเนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนนี้ "ล้มเหลวในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อย่างเช่นโควิดและไข้หวัด อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคำกล่าวอ้างใดๆ
"เรากำลังบ่ายหน้าสู่การให้ทุนแพลตฟอร์มวัคซีนที่มีความปลอดภัยกว่าและครอบคลุมมากกว่าที่ยังคงมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งกับไวรัสกลายพันธุ์" เคนเนดีระบุ
ทั้งนี้ทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางชีวการแพทย์บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ ส่งผลกระทบกับโครงการต่างๆ 22 โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ พร้อมระบุการตัดสินใจมีขึ้นตามหลังการพิจารณาทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน mRNA ที่ริเริ่มขึ้นระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโควิด-19
(ที่มา:อัลจาซีราห์)