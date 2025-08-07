ออกอาการ!ฮุนเซนวอนสวีเดน-USบีบไทยไม่ให้ใช้เครื่องบินโจมตี ขู่ถ้าถูกลอบสังหารจะมี'ฮุนเซน-ฮุนมาเน็ต'เกิดขึ้นนับแสน

ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อรายงานของสื่อเขมรเอง ที่อ้างว่าไทยมีแผนลอบสังหารเขาและนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต รวมถึงข่าวลือกรณีต่างชาติจัดหาโดรนและอาวุธแก่ทั้งไทยและกัมพูชา เตือนข้อมูลที่ไร้หลักฐานดังกล่าวอาจโหมกระพือความตึงเครียดในภูมิภาคและชี้นำประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิด นอกจากนี้แล้ว ฮุนเซน ยังส่งเสียงเรียกร้องถึงสวีเดนและสหรัฐฯ ขอให้ห้ามปรามไทยจากการใช้เครื่องบินรบที่ผลิตโดยทั้ง 2 ชาติ โจมตีดินแดนของกัมพูชา
ในถ้อยแถลงยาวเหยียดที่โพสต์บนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของเขาเอง อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พูดถึงข่าวลือใหญ่ๆ 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่ามีอาวุธของต่างชาติถูกป้อนเข้าสู่ภูมิภาค และเรื่องที่ 2 มีคำกล่าวอ้างว่าพวกผู้นำไทยกำลังวางแผนลอบสังหารเขาและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
"เมื่อเร็วๆนี้ มีรายงานข่าวว่าญี่ปุ่นมอบโดรนให้ไทย จีนมอบโดรนให้กัมพูชา เกาหลีใต้ขายเครื่องบินและกระสุนแก่ไทย ด้วยจุดประสงค์ลอบสังหารผมและฮุน มาเน็ต" เขาเขียน "คำกล่าวอ้างเหล่านี้ ถ้าถูกปล่อยไว้โดยไม่มีการตรวจสอบ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง"
ในข้อความ ฮุนเซนยังเตือนเกี่ยวกับการลากประเทศที่ 3 เข้าสู่ความขัดแย้งกัมพูชา-ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเหล่านั้นกระตือรือร้นหาทางลดความตึงเครียดและสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเร็วๆนี้
เขาเขียนว่า "ในเรื่องเกี่ยวกับว่ากัมพูชาและไทยได้รับอาวุธที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศใดๆหรือไม่ เราไม่ควรขยายความขัดแย้งไปเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านั้น ประเทศต่างๆอย่างญี่ปุ่น, จีนและเกาหลีใต้ กำลังส่งเสริมสันติภาพ ไม่ใช่สงคราม"
ความเห็นของฮุนเซน มีขึ้นหลังจากสถานทูตญี่ปุ่นและสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชน ที่ระบุว่ารัฐบาลของทั้ง 2 ชาติ จัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารแก่ไทย โดยสถานทูตทั้ง 2 ประเทศ เน้นย้ำพันธสัญญาที่มีต่อสันติภาพในภูมิภาค
ในเรื่องคำกล่าวอ้างที่อ่อนไหวกว่า เกี่ยวกับไทยมีแผนลอบสังหารเขาและฮุน มาเน็ต ทาง ฮุนเซน บอกว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือ "แม้ว่าถ้าผู้นำไทยไม่ชอบผมหรือฮุน มาเน็ต ผมไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไร้คุณธรรมเพียงพอที่จะวางแผนลอยสังหารเรา" เขากล่าว "คำกล่าวอ้างนี้ปราศจากพื้นฐานความน่าเชื่อถือใดๆ"
ฮุนเซน เน้นย้ำว่าแม้ในประวัติศาสตร์ อาจมีการลอบสังหารแม่ทัพที่มีฝีมือเพื่อเอาชนะสงคราม แต่ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อน การทูตสมัยใหม่จำเป็นต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีเหตุผลในทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเจรจาสันติภาพ "กัมพูชาต้องการผู้นำไทยที่เข้มแข็งเพื่อเจรจาด้วย และไทยเองก็ต้องการผู้นำกัมพูชาที่เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงฮุน เซน และฮุน มาเน็ต เท่านั้น ถ้าเราทั้งคู่ถูกสังหาร ความเสียหายในความสัมพันธ์ระกับภูมิภาคจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้"
เขาบอกว่าการกระทำรุนแรงนี้จะไม่อาจยุติการต่อต้าน หนำซ้ำจะยิ่งทำให้มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ "ถ้าฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตถูกลอบสังหารโดยผู้นำไทยจริงๆ ผลก็คือจะทำให้มีฮุนเซนและฮุนมาเน็ตคนใหม่ เกิดขึ้นอีกหลายหมื่นหลายแสนคนในกัมพูชา"
นอกจากนี้แล้ว ฮุนเซน ยังเรียกร้องประเทศต่างๆที่ขายเครื่องบินทหารแก่ไทย ให้หาทางรับประกันว่าอาวุธของพวกเขาจะไม่ถูกใช้ในทางที่ผิดเล่นงานบรรดาชาติเพื่อนบ้าน "ในอดีต ไทยเคยใช้เครื่องบินขับไล่ของอเมริกาและสวีเดนละเมิดน่านฟ้ากัมพูชา" เขากล่าว "กัมพูชาไม่ได้คัดค้านการขายอาวุธแก่ไทย แต่เราเรียกร้องว่าเครื่องบินเหล่านี้ไม่ควรถูกใช้โจมตีดินแดนของกัมพูชา หรือแม้กระทั่งลาว, มาลเซีย หรือพม่า"
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)