WHO เดือดชี้ “อิสราเอล” ปิดล้อมทำเด็กปาเลสไตน์ขาดอาหารตายว่า 57 เทลอาวีฟโจมตี “รพ.ยุโรป” ในข่านยูนิสเล็งเป้าสังหารหัวหน้าฮามาส “น้องชายซินวาร์”

dpa ของเยอรมันรายงานวันอังคาร(13 พ.ค)ว่า ริค พีเพอร์คอร์น (Rik Peeperkorn)โฆษกองค์การอนามัยโลก WHO แถลงวันนี้(13)ว่า มีเด็กจำนวนไม่ต่ำกว่า 57 คนต้องเสียชีวิตเป็นผลกระทบจากการขาดสารอาหารเนื่องมาจากการปิดล้อมเขตฉนวนกาซาของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินอยู่เป็นตัวเลขที่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งทาง WHO ยังคงต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม โฆษกชี้ว่าทางองค์การอนามัยโลกได้สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของเด็กปาเลสไตน์ขาดอาหารในความเชื่อมโยง พีเพอร์คอร์นแถลงว่า พบผู้ป่วยเด็กในเขตฉนวนกาซาจำนวนมากป่วยโรคนิวโมเนียและโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินอาหาร(gastrointestinal disease)“คุณปกติจะไม่ตายจากการอดอาหารแต่เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดอาหาร”ตั้งแต่ต้นมีนาคมที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลเดินหน้าปิดล้อมเขตฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้สิ่งของบรรเทาทุกข์สามารถผ่านเข้าไปได้เพื่อต้องการกดดันกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่อยู่ด้านในdpa รายงานว่า มีร่วม 2.1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตความไม่มั่นคงทางอาหารแบบเฉียบพลัน โดยจากจำนวนนี้มีราว 244,000 คนกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตขาดอาหารเรียบร้อยแล้วการแถลงของ WHO เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่อยู่ข้างอิสราเอลได้เปิดฉากเดินทางเยือนตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นที่ซาอุดิอาระเบียในวันอังคาร(13)ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ที่เคยโด่งดังไปทั่วจากของที่ระลึกเพจเจอร์ทองคำสะท้อนถึงปฎิบัติการเพจเจอร์ระเบิดในเลบานอนปีที่แล้วล่าสุด สั่งโจมตีทางอากาศโรงพยาบาลยุโรป(European hospital)ในเขตข่านยูนิสไทมส์ออฟอิสราเอลรายงานว่า แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่า เป้าหมายการโจมตีทางอากาศที่โรงพยาบาลยุโรป (European Hospital)เมื่อไม่นานมานี้คือผู้นำกลุ่มฮามาส มูฮัมหมัด ซินวาร์ (Muhammad Sinwar)เป็นการโจมตีเกิดขึ้นวันอังคาร(13) สื่อปาเลสไตน์รายงานการโจมตีทางอากาศใกล้โรงพยาบาลในเขตข่านยูนิส(Khan Younis) ทางใต้ของเขตฉนวนกาซากองกำลัง IDF ของอิสราเอลแถลงว่า เป้าการโจมตีไปที่ผู้ปฎิบัติการของฮามาสในศูนย์กองบัญชาการใต้ดินที่อยู่ด้านใต้ของโรงพยาบาลในข่านยูนิสสื่อปาเลสไตน์รายงานมีผู้เสียชีวิตหลังการโจมตีทางอากาศแต่ไม่มีชื่อหัวหน้ากลุ่มฮามาส มูฮัมหมัด ซินวาร์ รวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขกาซาได้เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตมาอยู่ที่ 16 คนและอีก 70 คนบาดเจ็บ