สื่อผู้ดีรายงาน “กัมพูชา-ไต้หวัน” จับตาโรคทางเดินหายใจไวรัส HMPV ไม่มีวัคซีนรักษา ระบาดหนักใน “จีน” ลามมา “ฮ่องกง” 5 ปีหลังโควิดระบาด

หนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(5 ม.ค)ว่า จีนกำลังเผชิญหน้ากับโรคทางเดินหายใจที่มาจากไวรัส HMPV หรือโรคติดเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส เชื้อที่ระบาดช่วงหน้าหนาวทำให้ปอดอักเสบและปัจจุบันยังไม่มีวักซีนรักษา ส่งผลทำให้โรงพยาบาลแน่นไปด้วยคนไข้ มาตรการฉุกเฉิน ท่ามกลางความวิตกสาธารณะต่อการระบาดไวรัส HMPV ระบาดอย่างหนักทั่วทั้งทางตอนเหนือของจีนในฤดูหนาว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กภาพและคลิปของคนไข้และญาติที่ต่างสวมหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลต่างๆในจีนเปิดเผยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและจากรายงานท้องถิ่นต่างชี้ว่าภาพการระบาดของไวรัส HMPV นั้นดูคล้ายกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนแรกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนได้ออกมาตรการฉุกเฉินต่างๆเพื่อเฝ้าจับตาและจัดการการระบาด สื่ออังกฤษชี้ว่าแต่ทว่าปักกิ่งได้ออกมาปัดไม่ให้ความสำคัญเหตุระบาดนี้โดยอ้างว่า เป็นการระบาดประจำฤดูหนาวเท่านั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เหมา หนิง (Mao Ning) กล่าวผ่านแถลงการณ์วันศุกร์(3)ว่า “โรคการติดเชื้อทางเดินหายใจนั้นมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงฤดูหนาว”และเสริมต่อว่า “โรคดูเหมือนที่จะลดความรุนแรงและการระบาดอยู่ในระดับขอบเขตที่เล็กลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า”ทั้งนี้ไวรัสที่กำลังระบาดไม่ใช่ไวรัสเกิดใหม่แต่ทว่าได้รับความสนใจท่ามกลางการเพิ่มของเคสผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีทางภาคเหนือของจีนและการระบาดยังข้ามมาถึงฮ่องกง โดยมีการพบจำนวนไม่กี่เคสของผู้ป่วยไวรัส HMPVดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ทั้งไต้หวันและกัมพูชาต่างเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์ระบาดในจีนอย่างใกล้ชิดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของกัมพูชาได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับไวรัส HMPV โดยชี้ว่ามีลักษณะเหมือนโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ขณะที่ศูนย์การควบคุมโรคไต้หวันกล่าวว่า ไวรัส HMPV มีความเสี่ยงสูงกว่าสำหรับกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และในกลุ่มผู้มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันร่างกายขณะที่อินเดียนั้นที่ห่างออกไป เจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องตื่นวิตกกับไวรัส HMP โดยชี้ว่าไวรัสตัวนี้เหมือนเช่นไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปสื่ออังกฤษรายงานว่า ในขณะที่องค์การอนามัยโลก WHO ยังไม่ชี้ว่า สถานการณ์ระบาดนี้เป็นการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับโลก แต่ทว่าการเพิ่มจำนวนเคสผู้ป่วยส่งผลทำให้ WHO เพิ่มระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อทางลมหายใจไวรัส HMP นี้เกิดขึ้น 5 ปีหลังจากวิกฤตโควิด-19 ที่เริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนโดย CNN ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(31 ธ.ค)ล่าสุดว่า องค์การอนามัยโลก WHO วันจันทร์(30 ธ.ค) ได้เรียกร้องให้ปักกิ่งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของโรคโควิด-19“ทางเราจะยังคงเรียกร้องต่อจีนในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงเพื่อที่พวกเราจะสามารถเข้าใจที่มาของโควิด-19 สิ่งนี้ถือเป็นคุณธรรมและแนวทางปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์”และในแถลงการณ์ได้กล่าวต่อว่า “หากปราศจากความโปร่งใส การให้ข้อมูล และความร่วมมือในระหว่างกลุ่มประเทศ โลกไม่สามารป้องกันได้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมสำหรับโรคระบาดและวิกฤตโรคระบาดระดับโลกได้”สื่อสหรัฐฯรายงานว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศจีนในวันอังคาร(31 ธ.ค)ออกมาโต้ว่า ปักกิ่งได้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่และผลการวิจัยแก่องค์การอนามัยโลกไปหมดแล้ว“ต่อปัญหาในการค้นหาจุดกำเนิดของโรคโควิด-19 จีนนั้นยึดมั่นเสมอต่อจิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ การเปิดกว้างและความโปร่งใส การให้สนับสนุนอย่างกระตือรือล้นและร่วมในการติดตามทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก และต่อต้านอย่างเต็มกำลังต่อรูปแบบใดๆของการชักใยทางการเมืองและเสริมว่า “จีนได้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่และผลการวิจัยต่อประเด็นการค้นหาจุดกำเนิดโควิด-19 และได้สร้างคุณูปการอย่างสูงสุดต่อการวิจัยการติดตามระดับโลก