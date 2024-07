ไม่ใช่กีฬาแห่งมนุษยชาติ! สับพิธีเปิดโอลิมปิกสนอง 'need' ฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส ล้อเลียนพระเยซูทำร้ายจิตใจชาวคริสต์

การแสดงในพิธีเปิดปารีสเกมส์ รวมไปถึงฉากๆ หนึ่งที่ล้อเลียนภาพเขียน The Last Supper ของลีโอนาโด ดาวินชี และฟิลิปป์ คาเตอรีน นักแสดงและนักร้องชาวฝรั่งเศส ปรากฏตัวในฐานะไดโอนีซุส ตำนานเทพเจ้ากรีกพิธีเปิดปิดท้ายการแสดงด้วยคณะแดร็กควีน คนรักร่วมเพศ และบุคคลข้ามเพศที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะ เหมือนกับฉากหนึ่งที่พระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์ปรากฏในภาพเขียน 'The Last Supper' ของดาวินชีหลังจากนั้น จานเสิร์ฟขนาดยักษ์ที่ปรากฏร่างของชายเปลือย ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไดโอนีซัส (Dionysus) เทพเจ้าแห่งไวน์และการเฉลิมฉลองของกรีกได้ถูกเลื่อนออกไปที่หน้าโต๊ะ โดยคาเตอรีน ทาสีตัวเป็นสีฟ้าจางๆ และมีเพียงแค่พวงดอกไม้ปกปิดอวัยวะเพศเท่านั้นในขณะที่แฟนๆ บางส่วนชื่นชอบการแสดงออกอย่างไม่สะทกสะท้านของทีมงานฝรั่งเศส แต่คนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมีแนวคิดอนุรักษนิยม หรือเหล่าผู้ศรัทธาคริสเตียนต่างไม่พอใจต่อการแสดงดังกล่าวเจนนา อิลลิส อดีตทนายความประจำทีมหาเสียงของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2020 เขียนบนบัญชีแพลตฟอร์มเอ็กซ์ของเธอ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน ว่า "ในฉากนี้จากพิธีเปิดโอลิมปิก ได้มีการรังสรรค์ใหม่ภาพถ่ายเลื่องชื่อ The Last Supper แต่พระเยซูถูกแทนที่ด้วยผู้หญิงอ้วนคนหนึ่ง ขณะที่พวกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและข้ามเพศถูกใส่มาแทนอัครทูตของพระองค์"เธอให้คำจำกัดความพิธีเปิดโอลิมปิกครั้งนี้ว่า เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของพวกนอกรีตและซาตานThe Last Supper คือจิตรกรรมฝาผนังที่เลโอนาร์โด ดา วินชี วาดให้แก่ดยุกลูโดวีโก สฟอร์ซา ผู้อุปถัมภ์เขา ภาพเป็นเหตุการณ์ตามพระวรสารภาพเกี่ยวกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครทูต ก่อนที่จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขน“พิธีนี้น่าเสียดายที่มีฉากที่ศาสนาคริสต์ถูกล้อเลียนและเยาะเย้ย ซึ่งเราเสียใจอย่างสุดซึ้ง” การประชุมเหล่าบิชอป ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ (27 ก.ค.) "เราขอขอบคุณสมาชิกของนิกายทางศาสนาอื่นๆ ที่ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเรา" ถ้อยคำหนึ่งจากคำแถลงดังกล่าวและว่า "เช้านี้เรานึกถึงชาวคริสต์ทุกคนในทุกทวีปที่เจ็บปวดจากฉากบางฉากที่เกินจริงและยั่วยุ"บิชอป เอ็มมานูเอล โกบิลลาร์ด โฆษกตัวแทนกลุ่ม Holy See for the 2024 Paris Olympics ให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซีนิวส์ ว่าฉากการดัดแปลงภาพ The Last Supper สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก"ข้อเท็จจริงคือศาสนาของเราอาจถูกล้อเลียนเป็นปกติและเราเคยชินกับการถูกดูหมิ่นในฝรั่งเศส แต่ในบริบทนี้ไม่เหมือนกัน" พระองค์กล่าว "มันคือมหกรรมที่นำพาผู้คนทั่วโลกหรือบางส่วนของประชากรโลกมาเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าพบว่าการแสดงนี้เจ็บปวดอย่างที่สุดและอยู่ผิดทิศผิดทาง"มาเรียง มาเซชาล- เลอ แปลง นักการเมืองฝ่ายขวาของฝรั่งเศส โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ว่า "มันไม่ใช่การพูดแทนชาวฝรั่งเศส แต่มันเป็นฝีมือของพวกชนกลุ่มน้อยฝ่ายซ้ายที่พร้อมสำหรับการยั่วยุใดๆ"อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า "เป็นการไม่เคารพคริสเตียนอย่างยิ่ง" ส่วน ไคล์ เบ็คเดอร์ อดีตผู้ผลิตรายการของฟ็อกซ์นิวส์ ซึ่งมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์กว่าครึ่งล้านคน บอกว่าปารีสเกมส์ เต็มไปด้วยพวกโวค (Woke) ที่โลกไม่พึงปรารถนามีรายงานว่าบริษัทโทรคมนาคม C Spire ผู้ให้บริการไร้สายรายใหญ่อันดับ 6 ในสหรัฐฯ ได้ประกาศถอนโฆษณาทั้งหมดออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 เหตุสุดทนที่ผู้จัดงานได้จัดแสดงเยาะเย้ยศาสนาคริสต์ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขัน“เราตกใจมากกับการเยาะเย้ยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส C Spire จะถอนโฆษณาของเราออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก” C Spire ประกาศบนแพลตฟอร์ม Xเสรีภาพการแสดงออกในฝรั่งเศสไม่ใช่แค่ก่อประเด็นกับศาสนาคริสต์ แต่ยังเคยก่อฉากแห่งความรุนแรงอันสืบเนื่องจากการล้อเลียนศาสนาอื่นมาแล้วเช่นกัน โดยเมื่อปี 2015 กลุ่มมือปืนบุกสังหาร 12 ศพ แก้แค้นภาพล้อ "ศาสดามูฮัมมัด" อันเป็นที่ถกเถียงในเหตุโจมตีหนังสือพิมพ์เชิงเสียดสี "ชาร์ลี เอ็บโด" ของฝรั่งเศส ก่อนที่สื่อมวลชนแห่งนี้จะกลับมาตีพิมพ์อีกรอบในอีก 5 ปีต่อมา ในวาระที่เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีกลุ่มคนร้าย(ที่มา : เอ็นบีซี/เอเจนซี)