‘ไบเดน’ขึ้นภาษีศุลกากรเอากับรถอีวีจีนนำเข้า ทั้งๆ ที่ในตลาดสหรัฐฯยังแทบไม่มีรถอย่างที่ว่านี้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)13/05/2024มีรายงานว่าคณะบริหารโจ ไบเดน จะเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มอีก 100% รวดจากรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จีนที่นำเข้าสหรัฐฯ เพียงแต่ว่าในสหรัฐฯเวลานี้ไม่ได้มีรถยนต์จีนเสนอขายกันอย่างเป็นจริงเป็นจังกันเลยถ้าหากมีออกมาขายกันอย่างจริงจังแล้ว รถอีวีจีนจะต้องสามารถบดขยี้การแข่งขันในอเมริกาอย่างแน่นอน แม้กระทั่งบนเงื่อนไขจากการถูกเก็บภาษีศุลกากรอัตรา 25% เฉกเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้ โบลต์ (Bolt) ของ เชฟวี่ ที่เป็นรถยนต์อีวีรุ่นเริ่มต้นราคาถูกสุดของค่ายรถอเมริกัน ติดราคาขายกันคันละ 29,000 ดอลลาร์สหรัฐฯนั้น มีขนาดเดียวกันแต่มีสิ่งต่างๆ ให้เลือกน้อยกว่ารถยนต์อีวี แฮตช์แบ็ก ตงเฟิง นัมมี 01 (Dongfeng Nammi 01 hatchback) ของทางจีน ซึ่งราคาเพียงแค่คันละ 11,000 ดอลลาร์ถ้าจีนต้องการที่จะแก้เผ็ดเอาคืนกับการเก็บภาษีศุลกากรรายการใหม่ของอเมริกันตามที่มีรายงานข่าวแล้ว ก็มีที่ทางซึ่งสามารถพุ่งเป้าเล่นงานได้อย่างกว้างขวางทีเดียว เจเนอรัล มอเตอร์ส (General Motors หรือ GM บริษัทผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ เชฟโรเลต หรือ เชฟวี่ -ผู้แปล) เมื่อปีที่แล้วขายรถยนต์ 2.1 ล้านคันในจีน ระยะปีหลังๆ มานี้ ส่วนใหญ่แล้ว จีเอ็มขายรถยนต์ในจีนมากกว่าที่ขายในสหรัฐฯด้วยซ้ำอย่างไรก็ดี มีโอกาสมากกว่าที่จีนจะเพิกเฉยไม่แยแสการขึ้นภาษีศุลกากรในเรื่องนี้ของฝ่ายอเมริกัน สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนคาดการณ์เอาไว้ว่า ในปี 2024 นี้การส่งออกรถยนต์ของประเทศจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 22% หลังจากที่ขึ้นไปได้มากกว่า 60% ในปี 2023 โดยภูมิภาคที่สามารถเติบโตขยายตัวได้อย่างแข็งแรงที่สุดคือในเอเชียตะวันออก และตะวันออกกลางรถยนต์ โมเดล ที (Model T) ของ เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ขายกันคันละ 850 ดอลลาร์เมื่อปี 1908 คำนวณคร่าวๆ คือเท่ากับตัวเลขจีดีพีต่อหัว (per capita GDP จีดีพีของประเทศหารด้วยจำนวนประชากร) ของสหรัฐฯในเวลานั้น ครั้นเมื่อถึงปี 1925 ราคาก็หล่นลงมาเหลือคันละ 260 ดอลลาร์ ซึ่งต้องขอบคุณต้นทุนที่สามารถลดลงไปมากจากหลักการประหยัดอันเกิดจากขนาด (economies of scale) เวลานี้พวกผู้ผลิตรถอีวีของจีนกำลังบีบรัดกาลเวลาให้หดตัวลงเหลือระดับเป็นแรมเดือนเท่านั้น สำหรับระยะเวลาหลายปีที่ฟอร์ดต้องใช้ในการดึงราคารถให้ต่ำลงมาณ ราคาคันละ 10,000 ดอลลาร์หรือกระทั่งต่ำกว่านั้นอีก อุปสงค์ความต้องการรถอีวีจีนในซีกโลกใต้ (Global South หมายถึงพวกประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา) ก็จะอยู่ในสภาพที่ไร้ขีดจำกัดในทางเป็นจริงกันทีเดียวไม่ว่าพวกผู้ผลิตรถอเมริกัน, ญี่ปุ่น, หรือเกาหลีใต้ เวลานี้ต่างต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีรถยนต์จีนกันทั้งนั้น มีรายงานว่าตอนนี้ จีเอ็ม กำลังเจรจากับ ซีเอทีแอล (CATL หรือ Contemporary Amperex Technology Co., Limited คอมเทมโพแรรี แอมเพอเรกซ์ เทคโนโลยี คอมพานี ลิมิเต็ด) ผู้ผลิตแบตเตอรีรายใหญ่ที่สุดของจีน เพื่อขอใช้ไลเซนส์เทคโนโลยีจีนสำหรับรถอีวีของตนเอง และสร้างโรงงานร่วมลงทุนขนาดยักษ์ใหญ่มหึมาขึ้นในสหรัฐฯค่ายฟอร์ด ก็ประกาศตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถึงโครงการร่วมลงทุนกับ CATL ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการที่จะสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกน ทว่าต้องชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อน สืบเนื่องจากแรงบีบคั้นทางการเมืองเวลาใกล้ๆ กันนั้น เทสลา, ฮุนได มอเตอร์ และ เกีย แถลงว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับ ไป่ตู้ (Baidu) กิจการด้านอินเทอร์เน็ตชั้นนำของจีน ในเรื่องการหาตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (geolocation) และการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้งาน สำหรับใช้ในพวกรถที่ไม่ต้องมีคนขับ ขณะที่ค่ายนิสสัน มอเตอร์ ก็จับมือเป็นพันธมิตรกับ เทนเซนต์ (Tencent) ของจีนในเรื่องการสร้างแบบจำลองต่างๆ สำหรับการใช้งานเอไอจากการที่มีสถานีฐานสำหรับการสื่อสารระดับ 5จี ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.4 ล้านแห่ง เปรียบเทียบกับอเมริกันที่มี 100,000 แห่ง หมายความว่าจีนอยู่ในตำแหน่งที่พรักพร้อมอย่างดียิ่งเช่นกัน สำหรับการพัฒนาระบบการขับขี่ยานยนต์แบบอัตโนมัติไม่ต้องมีคนขับด้วยเครือข่าย 5จี ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วในเมืองใหญ่ๆ ของจีนทุกๆ เมือง ทำให้เวลาแฝง (latency) อยู่ในระดับต่ำมาก (นั่นคือ คำสั่งที่ออกไปจะได้รับการตอบสนองแทบจะทันทีทันควัน) ขณะที่ศักยภาพทางด้านข้อมูลก็อยู่ในขีดที่สูงลิ่ว จึงเป็นตัวสนับสนุนแอปพลิเคชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายสำหรับรถอีวี เช่นเดียวกับที่เป็นตัวสนับสนุนพวกแอปพลิเคชั่นเอไอที่มุ่งป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่เพียงเท่านั้น ตามเมืองใหญ่ๆ ของจีนในปัจจุบัน ยังมีถนนหนทางสร้างใหม่จำนวนมากซึ่งตอบสนองต่อการขับขี่แบบอัตโนมัติการประหยัดอันเกิดจากขนาด ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่การผลิตในโรงงานกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปแล้ว เช่นเดียวกับการที่ชิ้นส่วนทั้งหลายถูกทำให้เป็นระบบมาตรฐาน กลายเป็นการเปิดทางให้พวกผู้ผลิตรถจีนสามารถขายรถยนต์ได้ในราคาต่ำกว่าคู่แข่งชาวอเมริกันมากมายนักต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานนั้นคิดแล้วเป็นเพียงแค่ 7% ของต้นทุนรถอเมริกันแต่ละคัน ดังนั้นความผิดแผกแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของอเมริกาและของจีน จึงสามารถนำมาใช้อธิบายเรื่องราคารถที่แตกต่างกันเช่นนี้ได้เพียงน้อยนิดเท่านั้น(เรื่องต้นทุนด้านแรงงานของผู้ผลิตรถอเมริกัน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cnn.com/2023/11/18/business/labor-costs-impact-car-price/index.html#:~:text=Part%20of%20the%20reason%20is,have%20a%20much%20greater%20impact.)ถึงแม้เวลานี้มีผู้ผลิตรถมากกว่า 100 รายกำลังต่อสู้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในจีนกันอย่างดุเดือด แต่พวกเขาส่วนใหญ่ต่างใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นตัวลดต้นทุนตามความเห็นชิ้นหนึ่งที่โพสต์ทางสื่อสังคม LinkedIn โดย วิศวกรด้านรถยนต์ แอลเลน สมิธ (Alan Smith) ได้อธิบายเอาไว้ว่า “รถยนต์ที่ผลิตหรือจำหน่ายในสหรัฐฯทุกวันนี้ ทั้งหมด (ยกเว้นไว้แต่ เทสลา หรือรถจำนวนน้อยอย่างยิ่งที่นำเข้าจากจีนโดยจีเอ็ม) ถูกผลิตขึ้นมาโดยใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตในโรงงาน โดยที่ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกใช้กันประมาณ 1 ถึง 6 ปี ก่อนที่พวกมันจะถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยชิ้นส่วนใหม่ซึ่งไม่สามารถหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ แถมยังไม่ได้เสนอประโยชน์ใดๆ เหนือกว่าชิ้นส่วนชิ้นเก่าเลย”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.linkedin.com/pulse/chinese-versus-american-manufacturing-alan-smith/)“พวกผู้ผลิตรถยนต์ของตะวันตกเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนต่างๆ –ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง, ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐาน, ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นๆ ได้ ซึ่งกำลังทำให้เกิดการผลิตยานยนต์ที่มีราคาแพงกว่า, มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดความบกพร่องได้มากกว่า, รวมทั้งกลายเป็นโรงงานผู้ผลิตแบบผูกขาดเล็กๆ เฉพาะทางขึ้นมา” สมิธ บอกนี่คือสิ่งที่เคยถูกเรียกกันว่าความล้าสมัยที่ถูกวางแผนเอาไว้ (planned obsolescence) เฮนรี ฟอร์ด เคยร้องบ่นเมื่อปี 1922 ว่า พวกคู่แข่งของเขาจะ “เปลี่ยนแปลงดีไซน์เพื่อทำให้โมเดลเก่ากลายเป็นสิ่งล้าสมัย และจะต้องมีการซื้อหาพวกโมเดลใหม่ๆ เข้ามา ทั้งเนื่องจากไม่สามารถหาอะไหล่ชิ้นส่วนสำหรับทดแทนตัวเก่าได้ และทั้งเนื่องจากโมเดลใหม่กลายเป็นการเสนอข้อโต้แย้งด้านการจำหน่ายอย่างใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ในการโน้มน้าวให้ลูกค้าโยนทิ้งสิ่งที่เขามีอยู่และซื้อหาอะไรที่ใหม่ๆ แทน”ในทางตรงกันข้าม ฟอร์ด - ผู้ซึ่งในปี 1922 ขาย โมเดลที ได้ด้วยราคาแค่ 30% ของพวกราคารถตั้งต้นของเมื่อปี 1980— ยืนยันว่า “ชิ้นส่วนต่างๆ ของโมเดลพิเศษเฉพาะหนึ่งๆ ไม่เพียงสามารถที่จะเปลี่ยนใช้กับชิ้นส่วนของรถอื่นๆ ในโมเดลเดียวกันนั้นได้เท่านั้น แต่ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนใช้กับชิ้นส่วนทำนองเดียวกันในรถยนต์ทั้งหมดที่เราผลิตกันออกมาอีกด้วย”พวกผู้ผลิตรถยนต์จีน เฉกเช่นเดียวกับเทสลา เดินตามวิธีการดั้งเดิมของฟอร์ด ซึ่งได้ทำให้ โมเดล ที กลายเป็นรถยนต์สำหรับทุกๆ คน นี่คือคำอธิบายของสมิธการขึ้นภาษีศุลกากรของ ไบเดน เป็นการปกป้องคุ้มครองวิธีการปฏิบัติแบบผูกขาดของอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันโดยผู้ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ก็คือพวกผู้บริโภคชาวอเมริกัน อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็เคยเสนอเอาไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ให้ขึ้นภาษีศุลกากร 100% รวดเอากับรถอีวีผลิตในจีน รวมทั้งพวกที่นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตจีนในเม็กซิโกด้วย แต่เขาเสนอด้วยว่า พวกผู้ผลิตรถยนต์จีนจะได้รับการต้อนรับให้เข้าไปสร้างโรงงานขึ้นในสหรัฐฯ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2024/03/trump-invites-chinese-to-build-us-auto-plants/#:~:text=The%20former%20president%20vowed%20to,using%20American%20workers%2C%20they%20can.)การที่อเมริกาขึ้นภาษีศุลกากรเอากับสินค้าจีนที่ผ่านมา ได้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของโลกเปลี่ยนทิศทางไปยังพวกประเทศที่สาม อย่างที่ชาร์ตข้างบนนี้แสดงให้เห็น การส่งออกของจีนไปยังพวกประเทศซีกโลกใต้ในปีหลังๆ นี้ เคลื่อนไหวอยู่ในจังหวะเดียวกันกับการนำเข้าของอเมริกาจากซีกโลกใต้ เวลานี้อเมริกามีการขาดดุลการค้าในด้านตัวสินค้าสูงเป็นประวัติการณ์ถึงราวๆ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีพวกโรงงานผลิตของจีนเข้าไปลงทุนในเวียดนาม, เม็กซิโก, อินโดนีเซีย, บราซิล, และสถานที่อื่นๆ และประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของจีนโดยอาศัยสินค้าทุนของจีน เข้าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ สำหรับการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐฯ