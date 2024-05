คิดได้ไง! นักธุรกิจสับเละ เมืองซานฟรานซิสโกใช้งบปีละ $2 ล้านแจกเหล้าเบียร์ฟรีคนเร่ร่อน

“ฮวีอิน” ทุ่มสุดใจ! เพิ่ม FAN BENEFITS ให้มูมู่ไทยได้ฟินฉ่ำ ใน 2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok รับฟรี! Exclusive Postcard ทุกที่นั่ง

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับมูมู่ไทยที่ล่าสุดผู้จัด O.N worldwide ใจดี ประกาศเพิ่ม FAN BENEFITS สำหรับคอนเสิร์ต 2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok ของสาวเสียงหวานฮวีอิน (Whee In) เพื่อให้แฟนๆ ได้ฟิน