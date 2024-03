ผลสำรวจพบ UK คือชาติที่มีความทุกข์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

รายงานประจำปี "สถานะทางจิตของโลก" (Mental State of the World) ของ Sapien Labs ซึ่งปีนี้จัดทำเป็นปีที่ 4 ได้ทำการประเมินสุขภาวะทางจิต ของผู้เข้าร่วมทางอินเทอร์เน็ต 419,175 คน จาก 71 ประเทศ และผลลัพธ์ถูกนำออกเผยแพร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าโลกที่พูดภาษาอังกฤษมีภาพที่หม่นหมองมาก โดยจาก 71 ประเทศซึ่งเข้าร่วมการสำรวจ พวกชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย.และนิวซีแลนด์ ล้วนติดอันดับอยู่ใน 1 ใน 4 ส่วนสุดท้ายของบัญชี โดยเฉพาะผู้พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรที่มีความสุขมากกว่าพวกที่อยู่ในอุซเบกิสถาน ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายเท่านั้นผลสำรวจจัดให้สหราชอาณาจักร ตามหลัง เยเมน 8 อันดับ และตามหลังยูเครน 12 อันดับ ในแง่ของสุขภาพจิตโดยรวมของประชาชน โดยชาวสหราชอาณาจักรราว 36% บอกกับ Sapien Labs ว่าพวกเขาถ้าไม่ "เป็นทุกข์ ก็กำลังต้องต่อสู้ดิ้นรน" ลดลงเพียงแค่ 0.7% จากปีที่แล้ว ครั้งที่พวกเขารั้งที่สุดท้าย ในการจัดอันดับเพื่อวินิจฉัยสุขภาพจิตโดยรวมของแต่ละชาติ มูลนิธิแห่งนี้ได้ถามคำถามแต่ละคน 47 คำถาม เกี่ยวกับ "อารมณ์ความรู้สึกและอนาคตที่คาดหวัง" ของพวกเขา “ตัวตนทางสังคม” “แรงขับดันและแรงจูงใจ” และ “การปรับตัวและความยืดหยุ่น” ตลอดจนคำถามประเภทอื่นๆ ถึงแม้ Sapien Labs ชี้ว่าคำตอบต่อคำถามเหล่านี้อยู่ในลักษณะความเห็นส่วนตัวของแต่ละคน แต่รายงานการวิจัยชิ้นอื่นๆ ต่างให้ผลสรุปออกมาคล้ายๆ กันเป็นต้นว่า ท่ามกลางมาตรฐานการดำรงชีพที่ตกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเวลานี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรค้นพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ชาวสหราชอาณาจักรบอกว่าในช่วงขวบปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี 2023 พวกเขามีความสุขและความพึงพอใจส่วนบุคคลลดลง ขณะที่รายงานการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในนิตยสารทางการแพทย์ชื่อดัง The Lancet เมื่อเดือนที่แล้ว พบว่าประชาชน 1.8 ล้านคนในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันกำลังรอการเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพจิตSapien Labs ระบุว่าระดับสุขภาวะตลอดจนทั่วทั้งโลกพูดภาษาอังกฤษ ดำดิ่งลงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และภาวะตกต่ำนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่พบเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้น รายงานพบว่าสุขภาวะทางจิตใจได้ลดต่ำลงในบรรดาประเทศที่มีรับประทานอาหารผ่านการแปรรูปกันโดยทั่วไป, เด็กๆ มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่อายุยังน้อย, และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเหินห่างขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปรากฏว่าพวกประเทศที่พูดภาษาอังกฤษที่มั่งคั่งร่ำรวย มีคะแนนน้อยที่สุดในมาตรวัดทั้ง 3 นี้ในการสำรวจครั้งนี้ สาธารณรัฐโดมินิกัน ติดอันดับสูงสุดในบัญชีในฐานะประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ส่วนอันดับ 2 เป็นของศรีลังกา และแทนซาเนีย ตามมาเป็นอันดับ 3 โดยพวกประเทศติดอันดับท็อปเท็น ล้วนมาจากแอฟริกา เอเชีย หรือไม่ก็ละตินอเมริกา"แบบแผนเช่นนี้บ่งชี้ว่าการมีความมั่งคั่งและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ไม่จำเป็นต้องนำมาซึ่งสุขภาวะทางจิตใจ" Sapien Labs ระบุ(ที่มา: อาร์ที)