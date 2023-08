ล้างตารอดู! ‘อีลอน มัสก์’ ลั่นเตรียมเปิดศึกมวยกรงกับ ‘ซักเคอร์เบิร์ก’ ที่อิตาลี

เจนนาโร ซานจิอูลิอาโน รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอิตาลี ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับ มัสก์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งใหญ่ แต่ยืนยันว่าศึกมวยกรงระหว่าง 2 คู่ชกมหาเศรษฐีคนดัง “จะไม่จัดขึ้นที่กรุงโรม”

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023