ทำไมการที่สหรัฐฯมุ่งขวางกั้นไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ จะกลับสร้างความเสียหายให้อเมริกาเอง?

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)JUNE 15, 2023เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2022 สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐฯ (US Bureau of Industry and Security) ได้ออกกฎระเบียบฉบับใหม่ๆ ว่าด้วยการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางอย่างบางประเภทกฎระเบียบเหล่านี้เป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นจีนไม่ให้เข้าถึงพวกชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับไฮเอนด์ โดยอาศัยการควบคุมใหม่ๆ ทั้งในเรื่องซอฟต์แวร์, ในเรื่องคน, การถ่ายโอนความรู้, เครื่องจักรอุปกรณ์ทางการผลิต, และชิ้นส่วนของสหรัฐฯที่บูรณาการเข้าไปในผลิตภัณฑ์ซึ่งประทับตราว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศกฎระเบียบใหม่เช่นนี้ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในนโยบายควบคุมการส่งออกที่สหรัฐฯได้ใช้มาเป็นเวลาเกือบๆ 30 ปี ทั้งนี้ นโยบายแต่เดิมของสหรัฐฯนั้นกำหนดกันขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมพวกปรปักษ์ทั้งหลาย ซึ่งที่สำคัญแล้วก็คือประเทศจีน ให้อยู่ล้าหลังสหรัฐฯในทางเทคโนโลยีราวๆ 1 หรือ 2 เจเนอเรชั่น ภายใต้นโยบายดังกล่าวนี้ สหรัฐฯจะเพิ่มระดับการควบคุมให้สูงขึ้นขณะที่มีเทคโนโลยีใหม่ปรากฏขึ้น ก่อนที่จะผ่อนคลายยอมปล่อยพวกเจเนอเรชั่นเก่ากว่าให้สามารถส่งออกได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป้าหมายที่จะต้องถูกควบคุมนั้น เป็นเป้าหมายที่จงใจให้ไม่คงที่ แต่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การกระทำเช่นนี้มุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ประการ อันได้แก่ จีนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าที่สุด ขณะที่พวกบริษัทสหรัฐฯสามารถที่จะขายเทคโนโลยีระดับเก่ากว่าให้แก่จีน และใช้รายรับมากระตุ้นการวิจัยและพัฒนาของตน เวลาเดียวกัน ด้วยการจัดส่งเทคโนโลยีสหรัฐฯรุ่นเก่ากว่าให้แก่จีน นี่ย่อมเป็นการลดแรงจูงใจของจีนที่จะพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ขึ้นมาเองแต่จากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีนกำลังเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งการตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่า ผลลัพธ์ 3 ข้ออย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเอาเข้าจริงแล้วก็บังเกิดผลลดน้อยลงไปทุกทีๆ –ดังจะเห็นว่า จีนได้เริ่มต้นเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นอิสระของตนเองมาหลายปีแล้ว –ดังนั้นสหรัฐฯจึงกำลังหันมาออกกฎระเบียบอย่างใหม่ๆ มาบังคับใช้ ความแตกต่างสำคัญที่สุดในนโยบายใหม่เหล่านี้ก็คือการสร้างเส้นควบคุมทางเทคโนโลยีขึ้นมา โดยที่เส้นควบคุมนี้ ทางคณะบริหารสหรัฐฯชุดปัจจุบันไม่มีความตั้งใจที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่แต่อย่างใดนี่คือสหรัฐฯปรับเปลี่ยนนโยบายของตน จากการเพียงแค่พยายามกีดกันบีบคั้นจีนให้ต้องอยู่ล้าหลัง มาเป็นการพยายามหาทางอย่างกระตือรือร้นที่จะลดเกรดสมรรถนะทางทหารของแดนมังกร การรักษามาตรการควบคุมการส่งออกให้ดำรงอยู่ในระดับเดิมไปเรื่อยๆ ไม่ว่าพัฒนาการต่างๆ ของเทคโนโลยีในอนาคตจะดำเนินไปอย่างไร ย่อมหมายความว่าจักรวาลของรายการและเทคโนโลยีที่ถูกควบคุมจะต้องมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป นอกจากนั้นยังหมายความด้วยว่าการบังคับใช้จะมีความลำบากยุ่งยากมากขึ้นทุกที ๆ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดกับพวกผู้ผลิตสหรัฐฯก็จะสูงขึ้นเช่นกันผลกระทบระยะสั้นของกฎระเบียบใหม่ๆ เหล่านี้ ดูเหมือนค่อนข้างเล็กน้อยเอามากๆ ทีเดียวสำหรับพวกผู้ผลิตชิป เนื่องจากชิปที่ได้รับความกระทบกระเทือนโดยตรงมีจำนวนค่อนข้างน้อย แต่มันส่งผลใหญ่โตกว่ามากต่อพวกผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการทำชิป ซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่โตทีเดียวในประเทศจีนสำหรับการประเมินผลกระทบในระยะยาวนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตอบคำถามรวม 3 คำถามด้วยกัน ได้แก่ กฎระเบียบใหม่เหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อรายรับของบริษัทสหรัฐฯ? การควบคุมอย่างใหม่ๆ เช่นนี้จะเป็นการเร่งรัดให้จีนรีบผลักดันเดินหน้านโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศของตนเองหรือไม่?การควบคุมอย่างใหม่ๆ เช่นนี้ในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ฉากทัศน์ที่เรียกกันว่า “การวางแผนเพื่อออกไป” (designing out) หรือไม่ ซึ่งก็คือฉากทัศน์ที่ประเทศอื่นๆ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนที่ไม่บรรจุไว้ด้วยเทคโนโลยีสหรัฐฯใดๆ เลย และด้วยเหตุนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ?ในปัจจุบัน คำถามเหล่านี้ยังคงไม่สามารถที่จะได้รับคำตอบอย่างเต็มที่สมบูรณ์ได้ ทว่าก็พอจะมีร่องรอยบางอย่างบางประการแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมา ทั้งนี้ในเรื่องผลที่มีต่อรายรับของบริษัทสหรัฐฯนั้น ผลกระทบเฉพาะหน้าน่าที่จะอยู่ในระดับเล็กน้อยสำหรับพวกผู้ผลิตชิป และอยู่ในระดับใหญ่ทีเดียวสำหรับพวกผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำชิปแต่เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่จักรวาลของรายการที่ถูกควบคุม มีการขยายใหญ่โตออกไปทุกที ผลกระทบทางลบต่อรายรับก็จะขยายขึ้นเช่นกัน รวมทั้งพวกบริษัทสหรัฐฯอาจพบว่าพวกเขาอยู่ในภาวะมีเงินทุนไม่เพียงพอ นี่จะส่งผลกระทบกระเทือนด้านกลับต่องบประมาณใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาของพวกเขาในเรื่องเทคโนโลยีเจนเนอเรชั่นอนาคต ซึ่งจะส่งผลสร้างความเสียหายให้แก่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอเมริกันทั้งหลายสำหรับเรื่องนโยบายของจีนนั้น แทบเป็นการแน่นอนอยู่แล้วที่กฎระเบียบใหม่ๆ ของสหรัฐฯจะเร่งรัดให้จีนรีบวางแผนการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาภายในประเทศของตนเอง เรื่องนี้อันที่จริงก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วในเวลานี้ ทว่าจากลักษณะครอบคลุมกว้างขวางของกฎระเบียบใหม่ๆ ของสหรัฐฯ จะผลักดันให้จีนต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งนี้ในรายงานชิ้นหนึ่งซึ่งเสนอต่อการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 20 (ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน) เมื่อเดือนตุลาคม 2022 ก็มีประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการมอบหมายให้อำนาจเพื่อ “บรรลุการพึ่งตนเองในระดับใหญ่หลวงยิ่งขึ้น และสร้างความแข็งแกร่งอย่างใหญ่หลวงยิ่งขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นอกจากนั้นแล้วจีนยังอาจจะมีการเพิ่มความสามารถในการผลิตจนถึงระดับล้นเกินสำหรับพวกชิปรุ่นเก่าๆ ซึ่งนี่ก็จะกลายเป็นตัวลดทอนรายรับของพวกบริษัทสหรัฐฯอย่างหนักข้อขึ้นอีกในส่วนของคำถามประการที่สาม เป็นสิ่งที่ทำนายได้ยากลำบากกว่า 2 ข้อแรก เราได้เคยเห็นปรากฏการณ์ของ “การวางแผนเพื่อออกไป” เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว –โดยที่โดดเด่นเตะตาที่สุดคือกรณีของดาวเทียมสื่อสารคมนาคมเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21ในระยะสั้น ดูเหมือนไม่มีประเทศใดเลยที่มีศักยภาพในการพัฒนาชิปหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ทำชิปชนิดที่ปลอดจากเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทว่า “ระยะสั้น” ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั้น มีความหมายเพียงแค่ระยะเวลาสองสามปีเท่านั้นขณะที่มาตรการควบคุมของสหรัฐฯครอบคลุมรวมเอารายการต่างๆ ไว้มากขึ้นเรื่อยๆ แรงจูงใจสำหรับการพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสหรัฐฯก็จะเติบโตขึ้นทุกทีเช่นกัน และเราอาจจะได้เห็นเรื่องของดาวเทียมสื่อสารเกิดซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งได้เห็นส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกของอุตสาหกรรมดาวเทียมสหรัฐฯหดตัวลงฮวบฮาบจาก 75% เหลือ 25% ในระยะเวลาไม่กี่ปีในระยะยาว กฎระเบียบเหล่านี้จึงสามารถที่จะกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับพวกบริษัทสหรัฐฯ ในความพยายามธำรงรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนและรายรับที่คาดหมายของตนเอาไว้ให้ได้ต่อไปพวกบริษัทสหรัฐฯนั้นจะต้องเผชิญการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ขณะที่แดนมังกรเดินหน้าก้าวไปตามเส้นทางของการพัฒนาอย่างเป็นอิสระของตนเอง นอกจากนั้นแล้ว บริษัททั้งหลายยังอาจต้องเผชิญการแข่งขันใหม่ๆ จากแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งถูกล่อใจดึงดูดเข้าสู่ตลาด สืบเนื่องจากมาตรการจำกัดเข้มงวดการส่งออกของสหรัฐฯนี่ยังจะไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากกำแพงกีดขวางพวกรายใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้นั้นเป็นกำแพงที่สูงลิบลิ่ว ทั้งในแง่ของเงินทุนที่จะต้องใช้จ่าย และในเรื่องความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่จะต้องมี แต่ยิ่งการควบคุมอยู่ในขอบเขตคงเดิมหรือกระทั่งขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ อย่างเนิ่นนานยืดยาวออกไปเท่าใด ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ จึงกลายเป็นการเสนอโอกาสสำหรับพวกประเทศเอเชียอื่นๆ ใน 2 ทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ทิศทางแรก ขณะที่พวกบริษัทซึ่งมีอยู่แล้วในเวลานี้ ต้องหาทางถอดถอนคอนเทนต์ของจีนออกไปจากห่วงโซ่อุปทานของพวกตน พวกเขาก็จะต้องมองหาสถานที่อื่นซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการตั้งโรงงานผลิต เห็นได้ชัดเจนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นทางเลือกที่ดีมาก ถึงแม้ว่าโอกาสในแต่ละประเทศของภูมิภาคนี้ย่อมจะมีความแตกต่างกันไปประการที่สอง พวกหน้าใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดนี้โดยมุ่งหาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดที่ปราศจากเทคโนโลยีสหรัฐฯนั้น สามารถที่จะพิจารณาดูเอเชียว่าเป็นสถานที่อันเหมาะสมสำหรับใช้เป็นส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานสายใหม่ๆ ของพวกตน ประเทศในภูมิภาคนี้จำนวนมากทีเดียวมีประสบการณ์อันสำคัญอยู่แล้ว ทั้งในการผลิตชิป และทั้งในการเป็นส่วนอื่นๆ ของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์, การตรวจสอบ, ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์เวลานี้ญี่ปุ่นเข้าจับมือร่วมกับสหรัฐฯเรียบร้อยแล้วในการใช้มาตรการควบคุมเพิ่มเติมในเรื่อง (การส่งออก) ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ (ไปยังจีน) ขณะที่รายอื่นๆ เป็นต้นว่า เกาหลีใต้ และไต้หวัน ก็กำลังตกอยู่ในแรงกดดันมากขึ้นๆ ให้เข้าร่วมเช่นกันอย่างไรก็ตาม เวลาที่สหรัฐฯพิจารณาถึงผลของมาตรการควบคุมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่พวกเขาต้องนำมาคำนึงด้วย ต้องไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่ข้อจำกัดและค่าใช้จ่ายของการควบคุมเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังต้องคำนวณถึงค่าใช้จ่ายทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจากการที่ต้องไปขอร้องพวกประเทศพันธมิตรของตนให้ปฏิบัติตามอีกด้วย