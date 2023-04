ปักกิ่งเปิดผลงานวิจัย "ต้นกำเนิดโควิด-19" ที่รอมานานพบ “สัตว์ป่าเร่ขายในตลาดอู่ฮั่น” เชื่อมโยงกับเคสป่วยแรก WHO โต้เปิดข้อมูลไม่หมด "ทุกทฤษฎียังวางบนโต๊ะ"

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวานนี้(6 เม.ย)ว่า ตลาดฮัวหนานอาหารทะเลและสัตว์ป่า (The Huanan seafood and wildlife market)กลายเป็นจุดสำคัญในการค้นหาต้นกำเนิดโรคโควิด-19จีนได้เปิดเผยการศึกษาทางวิชาการแรกที่ได้รับการตรวจสอบ (peer-reviewed study) ซึ่งเป็นที่เฝ้ารอมานานสำหรับหลักฐานทางชีววิทยาซึ่งถูกรวบรวมได้จากตลาดสดอู่ฮั่นเมื่อปี 2020ด้วยการเชื่อมไวรัสเข้ากับสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดสด มันสามารถนำไปสู่คำถามใหม่ที่ว่าโรคโควิด-19สามารถเกิดการระบาดได้อย่างไรการวิจัยชี้ว่าผลการตรวจแสดงค่าเป็นบวกนั้นเจือปนวัสดุทางพันธุกรรมจากสัตว์ป่าสื่ออังกฤษกล่าวว่า มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นหลักฐานเพิ่มมากขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าโรคระบาดนั้นแพร่ระบาดครั้งแรกจากสัตว์ที่ติดเชื้อมาสู่คนแต่ทว่ามีอีกหลายคนส่งคำเตือนให้ระมัดระวังต่อการตีความผลการค้นพบและมันยังคงคลุมเครือว่าเหตุใดต้องใช้เวลานานถึง 3 ปีสำหรับข้อมูลทางพันธุกรรมของตัวอย่างในการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่ชี้ไปว่า ไวรัสโควิด-19 บังเอิญหลุดออกมาจากห้องแล็บวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นบีบีซีรายงานว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์จีนได้โพสต์เวอร์ชันเริ่มต้นของการศึกษาออนไลน์ของพวกเขาที่ย้อนไปไกลในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 แต่พวกเขาไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพันธุกรรมอย่างสมบูรณ์ที่อยู่ในตัวอย่างที่รวบรวมได้จากตลาดสดอู่ฮั่นงานวิจัยชี้ว่ามีตัวอย่างบางส่วนที่ถูกรวบรวมได้จากพื้นที่ซึ่งมีการขายสัตว์ป่ามีผลการตรวจไวรัสเป็นบวก ซึ่งการวิเคราะห์ของทีมนักวิจัยจีนแสดงให้เห็นว่า สัตว์เหล่านี้ที่เป็นรู้กันว่าสามารถเป็นพาหะไวรัสโดยเฉพาะ "แรคคูนด็อก" (raccoon dog) ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองประเภท 2 ของจีนถูกขายในลักษณะมีชีวิตภายในตลาดสดอู่ฮั่นแต่ทว่านักวิจัยจีนต่างชี้ไปว่าผลการค้นพบของพวกยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่ว่าโรคโควิด-19นี้เกิดการระบาดขึ้นมาได้อย่างไรผลงานการวิจัยเปิดช่องโดยชี้ว่าด้านศาสตราจารย์ เดวิด โรเบิร์ตสัน (Prof David Robertson) นักไวรัสวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยกลาสโกวที่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางพันธุกรรมของต้นตอไวรัส SARS-CoV-2 นับตั้งแตเริ่มระบาดเมื่อปี 2020 แสดงความเห็นกับบีบีซีว่า“สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ได้ถูกเผยแพร่สำหรับคนอื่นๆเพื่อที่จะได้ทำการวิจัยต่อไป” และโรเบิร์ตสันชี้ว่า ข้อมูลของตัวอย่างนั้นเป็นหลักฐานที่น่ามหัศจรรย์ที่ว่าสัตว์ป่านั้นน่าจะติดเชื้อไวรัสอย่างแน่นอน“เมื่อคุณนำสิ่งนี้เข้าด้วยกันกับข้อเท็จจริงที่ว่าเคสป่วยโควิด-19ในช่วงเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่นเชื่อมโยงกับตลาดสด มันกลายเป็นหลักฐานหนักแน่นที่ว่าเป็นการเกิดการระบาดมาจากสัตว์ในตลาดสดนั่นเอง"งานวิจัยต้นกำเนิดโควิด-19ของนักวิทยาศาสตร์จีนที่ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกและได้รับการตรวจสอบโดยนักวิชาการด้วยกันแล้วนี้เกิดขึ้นท่ามกลางทฤษฎีอ้างว่าเชื้อไวรัสโควิด-19เกิดหลุดออกมาจากห้องแล็บเมืองอู่ฮั่นนั้นเริ่มมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งมีหน่วยงานจำนวนมากของอเมริกาทำการศึกษาและออกมารายงานผลการค้นพบที่ต่างกันไปสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก WHO วันพฤหัสบดี(6)ออกมายืนยันโดยเชื่อว่าเอเอฟพีรายงานว่า ผู้อำนวยการอนามัยโลกกล่าวในเรื่องนี้วานนี้(6)ว่าโดยกล่าวอย่างหนักแน่นว่า ปักกิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดโควิด-19มากกว่านี้ พร้อมกล่าวว่า“หากปราศจากการเข้าถึงข้อมูล...ที่ทางจีนมี..ทฤษฎีทั้งหมดจะยังคงวางอยู่บนโต๊ะต่อไป” ด็อกเตอร์ เทดรอส อะดานอม เกเบรเยซุส แถลงในเจนีวาและเสริมต่อว่า “นั่นเป็นเหตุผลว่าเหตุใดทางเราจึงได้ร้องขอความร่วมมือจากจีนในสิ่งนี้”ผู้อำนวยการอนามัยโลกแถลงว่า “หากว่าจีนยอมให้ข้อมูลที่หายไป พวกเราจะสามารถรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเริ่มขึ้นได้อย่างไร”ซึ่งทั้งฝั่งอังกฤษและอเมริกาต่างเริ่มออกมาแสดงความเห็นมากขึ้น โดยชี้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาลและหากว่าจีนเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริง ปักกิ่งสมควรต้องจ่าย โดยล่าสุดอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวผ่านข้อเขียนของตัวเองในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดลีเมลตีพิมพ์วันที่ 4 มี.ย ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่า โลกในที่สุดได้ตื่นจากความเป็นจริงและในเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้ "จีน" ต้องรับผิดชอบโดยอดีตผู้นำสหรัฐฯชี้ไปถึงทฤษฎีไวรัสหลุดออกมาจากห้องแล็บวิทยาศาสตร์อู่ฮั่นพร้อมกับประเมินตัวเลขค่าความเสียหายของสหรัฐฯอยู่ที่ 50 ล้านล้านดอลลาร์ และได้อ้างไปถึงการสอบสวนของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯและสำนักงาน FBI ที่มีข้อสรุปคล้ายกันที่ว่า ทฤษฎีไวรัสหลุดออกมาจากห้องแล็บวิทยาศาสตร์อู่ฮั่นจนกลายเป็นวิกฤตระบาดนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้มากอย่างไรก็ตามสื่อหรัฐฯ NY1 ที่รายงานในเรื่องนี้กล่าวว่าคำอ้างของอดีตผู้นำสหรัฐฯผ่านบทบรรณาธิการนั้นมีหลายอย่างที่ไม่เป็นจริงเป็นต้นว่า ไม่มีความเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานสหรัฐฯถึงต้นกำเนิดโควิด-19 นอกจากนี้ในการสอบสวนทางกระทรวงพลังงานสหรัฐฯยืนยันว่าพบส่วน FBI ระบุว่าต่อผลการค้นพบของตัวเองทรัมป์ในข้อเขียนยังได้เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลก WHO ต้องบังคับให้จีนออกมารับผิดชอบต่อในสิ่งที่เกิดขึ้น ตรงกับเดลีเทเลกราฟของอังกฤษที่รายงานในวันที่ 28 ก.พ เรียกร้องเช่นกันว่า ค่าความเสียหายจากการล็อกดาวน์ในอังกฤษตกร่วมล้านล้านปอนด์และหากปักกิ่งเป็นผู้รับผิดชอบปักกิ่งสมควรต้องจ่ายอดีตผู้นำสหรัฐฯยืนยันว่า หากตนได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้งในปี 2024 เขาจะบังคับให้จีนต้องจ่ายเงินเยียวยาโดยแสดงเหตุผลว่า "โลกจำเป็นต้องมั่นใจว่าโศกนาฎกรรมเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง"