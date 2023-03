เทดอลลาร์! ‘จีน-บราซิล’ บรรลุข้อตกลงทำการค้าทวิภาคีด้วยสกุลเงิน ‘หยวน-เรอัล’

สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งบราซิล (ApexBrasil) ระบุในถ้อยแถลงจีนถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิล ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดในละตินอเมริกา โดยมูลค่าการค้าทวิภาคีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 150,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วข้อตกลงนี้ถูกประกาศภายหลังการประชุมภาคธุรกิจระดับสูงของจีนและบราซิล ที่กรุงปักกิ่ง และมีขึ้นหลังจากที่ทั้ง 2 ชาติได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันไปเมื่อเดือน ม.ค.ประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ดา ซิลวา แห่งบราซิล เดิมมีกำหนดจะเดินทางไปประชุมที่ปักกิ่งพร้อมกับคณะผู้แทนระดับสูง ทว่าสุดท้ายจำเป็นต้องเลื่อนแผนเดินทางเยือนจีนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากป่วยด้วยโรคปอดบวมเจ้าหน้าที่ระบุว่า ธนาคารไอซีบีซี (The Industrial and Commercial Bank of China) ของจีน และธนาคารแห่งการสื่อสาร (Bank of Communications BBM) ของบราซิล จะเป็นผู้ดำเนินการในการทำธุรกรรมดังกล่าวจีนยังมีข้อตกลงทวิภาคีลักษณะนี้ทั้งกับรัสเซีย ปากีสถาน และอีกหลายประเทศทั่วโลกที่มา : เอเอฟพี