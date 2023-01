ฮือฮา!! อดีตนักการทูตอังกฤษชี้ “ปชช.แดนผู้ดี” สามารถถูก “ปักกิ่ง” สอดแนมผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งตู้เย็น-กล้องทีวีวงจรปิดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 5G

เดลีเทเลกราฟ สื่ออังกฤษ รายงานวานนี้(23 ม.ค)ว่า รายงานที่ถูกเผยแพร่ออกมาในวันจันทร์(23)โดยอดีตเจ้าหน้าที่การทูตอังกฤษประจำกรุงปักกิ่งมือฉมัง ชาร์ลส์ พาร์ตัน( Charles Parton) ประจำบริษัทที่ปรึกษา OODA ที่มีฐานในกรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวว่าภัยคุกคามทางความมั่นคงจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ผลิตในจีนนำมาสู่รัฐบาลอังกฤษสั่งแบนอุปกรณ์จากบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยนั้นได้ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานไร้สายแล้วในรายงานระบุว่าบรรดารัฐมนตรีอังกฤษยังไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามซึ่งหน้าซึ่งมาในรูป cellular IoTs หรือ เทคโนโลยีใหม่บน Cellular Networks เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT)โดยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นการประยุกต์นำเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างสะดวกผ่านอินเตอร์เน็ตแต่ทว่ารายงานนี้สอดคล้องไปกับเสียงเรียกร้องจากแกนนำสมาชิกรัฐสภาอังกฤษที่ออกมาเรียกร้องให้เหล่ารัฐมนตรีสั่งแบนไมโครชิปเทคโนโลยี cellular IoTs ซึ่งผลิตจากจีนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำหน่ายในอังกฤษก่อนที่จะสายเกินไปพาร์ตันกล่าวในรายงานว่า “พวกเรายังไม่ได้ล่วงรู้ถึงภัยคุกคามนี้ จีนได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าตลาดนี้ และหากว่าสำเร็จจะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาเดียวกันกับที่ทำให้ต่างชาติต้องตกเป็นเบี้ยล่างไปโดยปริยาย”สื่ออังกฤษกล่าวว่า พาร์ตันทำงานในฐานะนักการทูตมืออาชีพของอังกฤษร่วม 22 ปีในจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เขาเป็นที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศอังกฤษและ EU ด้านกิจการจีน และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษด้านจีนให้กับคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศประจำสภาสามัญชนอังกฤษไมโครชิปเทคโนโลยี Internet of Things นี้ถูกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหลายประเภทตั้งแต่ตู้เย็นที่สามารถต่ออินเตอร์เนตไปจนถึงหลอดไฟสั่งงานจากเสียงผ่านแอปและอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยเพื่อการมอนิเตอร์การใช้และส่งข้อมูลกลับไปหาเจ้าของผู้ผลิตผ่านการใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบ 5Gซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลอังกฤษโดนสอดไส้หลังพบอุปกรณ์ไมโครชิปโทรศัพท์มือถือที่สามารถส่งข้อมูลออกไปได้ถูกฝังอยู่ภายในชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในจีนและถึงขั้นรัฐบาลอังกฤษต้องผ่ารถยนต์สำหรับรัฐมนตรีเพื่อแยกชิ้นส่วนจนกระทั่งพบเครื่องติดตามไม่ต่ำกว่า 1 ตัวในรายงานของพาร์ตันกล่าวว่า แต่ทว่าปัญหานั้นมันไกลเกินไปกว่านั้นมากแล้วเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่จีน 3 แห่งได้แก่ Quectel, Fibocom และ China Mobile มีสัดส่วนเป็น 54% ของตลาดโลกในอุปกรณ์ และคิดเป็น 75% โดยคอนเน็กชันลูกค้าบริษัทจีนทั้ง 3 แห่งนี้ล้วนแต่ชื่อดังทั้ง บริษัทคอมพิวเตอร์ Dell, Lenovo HP และ Intel บริษัทค่ายรถเทสลาร์ และบริษัทธุรกรรมทางการเงินอังกฤษชื่อดัง Sumupซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่จีนทั้ง 3 แห่งนี้เหมือนเช่นบริษัทจีนอื่นโดยทั่วไปที่ต้องยื่นข้อมูลให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหากถูกสั่งการตามการรายงานเปิดเผยว่า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่อาจใช้เทคโนโลยีนี้เป็นต้นว่า Video Doorbell หลอดไฟสั่งงานด้วยเสียง โทรทัศน์สมาร์ททีวี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟ เครื่องรับบัตรธนาคาร และอื่นๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมผ่านแอปสามารถถูกใช้เพื่อการจารกรรมข้อมูลให้ปักกิ่งได้ทั้งนั้น