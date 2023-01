สื่อนอกชี้! นักท่องเที่ยวจีนแห่ตบเท้าเข้า ‘ไทย-ฮ่องกง’ พ่วงโอกาสฉีด ‘วัคซีน mRNA’

จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง แถลงเมื่อปลายเดือน ธ.ค. ว่า พลเมืองบนเกาะศูนย์กลางธุรกิจแห่งนี้ “มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงมากแล้ว” และ “มียารักษาโควิด-19 อย่างเพียงพอ” ด้วย ทว่าฮ่องกงจะยังไม่ให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่ผู้เดินทางระยะสั้น

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เคยออกมาแถลงเมื่อปลายเดือน ธ.ค. ว่า กระทรวงกำลังพิจารณาเสนอฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทย ซึ่งปรากฏว่า นโยบายนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวจีน





สื่อ CNBC รายงานว่า เมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค. มีประชากรจีนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเกือบ 87% และอีก 54% ผ่านการฉีดเข็มกระตุ้น โดยวัคซีนหลักที่ได้รับอนุญาตใช้งานในจีนยังคงเป็น “ซิโนแวค” และ “ซิโนฟาร์ม”ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนหนึ่งเลือกเดินทางไป “มาเก๊า” เพื่อฉีดวัคซีนของตะวันตกที่ใช้เทคโนโลยี mRNA โดยมีโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมาเก๊า (Macau University of Science and Technology Hospital) เป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่เปิดฉีดวัคซีน mRNA ให้นักท่องเที่ยวกระนั้นก็ตาม ผู้ที่ไปจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค. ยังต้องรอวัคซีนล็อตใหม่ที่จะมาถึงในช่วงเดือน ก.พ.นักวิเคราะห์เชื่อว่า หลังจากนี้จะมีชาวจีนออกเดินทางไปต่างแดนเพื่อท่องเที่ยวและฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเรื่อยๆแซม รัดวาน (Sam Radwan) ประธานบริษัทที่ปรึกษา Enhance International ให้ข้อมูลกับ CNBC ว่า “ผมเชื่อว่าสถานที่แรกที่คนจีนจะไปเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีนก็คือฮ่องกง จากนั้นจะขยายต่อไปประเทศอื่นๆ ในเอเชีย สหรัฐฯ หรือแม้กระทั่งยุโรป”ชายจีนจากมณฑลส่านซีคนหนึ่งโพสต์ลง Weibo เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (6 ม.ค.) ว่า “ผมไม่ได้ไปฮ่องกงมานานมากแล้ว ไปคราวนี้จะได้ทั้งเที่ยวและฉีดวัคซีนด้วย ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว ไม่ต้องพูดอะไรมาก ผมทำนัดและเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว”“เราไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวแห่มาฮ่องกงเพื่อฉีดวัคซีนที่เตรียมไว้สำหรับคนฮ่องกง และเราจะยังไม่ฉีดวัคซีนฟรีให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้พำนัก” เจ้าหน้าที่ฮ่องกงระบุ พร้อมเสริมว่าผู้เดินทางที่ประสงค์จะจ่ายเงินฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย ต้องมีระยะเวลาพำนักอยู่ในฮ่องกงไม่ต่ำกว่า 30 วันลัม วิงโฮ (Lam Wingho) สมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฮ่องกงว่าด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Hong Kong’s Scientific Committee on Vaccine-Preventable Diseases) ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า จากผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้คาดว่าจะมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่หลั่งไหลมาฉีดวัคซีนที่ฮ่องกงอย่างล้นหลาม และมีคนฮ่องกงจำนวนมากที่สอบถามมายังเขาว่าสามารถจะพาญาติจากจีนแผ่นดินใหญ่มาฉีดวัคซีนที่นี่ได้หรือไม่ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการฉีดวัคซีน โดยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่คนจีนอยากมาเที่ยวมากที่สุด เช่นเดียวกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และสิงคโปร์ผู้ใช้ Weibo ในเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งระบุชาวเน็ตจีนในปักกิ่งอีกคนเขียนลง Weibo เช่นกันว่า นโยบายดังกล่าวของไทยไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสนอวัคซีนทางเลือกที่หลากหลายให้ชาวต่างชาติเขากล่าวโกลด์แมนแซคส์ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐฯ ระบุในผลวิจัยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ว่า ผลจากการเปิดประเทศของจีนจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ “ฮ่องกง” และ “ไทย” ได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะหากจีนยกเลิกข้อจำกัดด้านวีซ่า และการออกเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนกลับสู่ภาวะปกติที่มา : CNBC